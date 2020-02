Surse: Deputatul Doru Oprişcan se întoarce în PNL. ALDE Mureş în derivă?

Share



Surse bine poziţionate din PNL ne-au informat că unul dintre parlamentarii ALDE care vor trece zilele următoare în PNL este deputatul mureşean Doru Oprişcan. Acesta a părăsit barca liberală în 2018, alăturându-se echipei lui Tăriceanu, împreună cu o parte din liberalii mureşeni, foşti pedelişti. Condiţia impusă de Oprişcan este poziţionarea pe un loc eligibil la următoarele alegeri parlamentare.

PNL caută sprijin parlamentar în vederea votului de investire a propriului guvern, pe care doresc să îl pice în vederea alegerilor anticipate. Aşa cum se întâmplă în Parlament, cel mai facil mod este “cumpărarea” de parlamentari de la partidele cu probleme.

Informaţia plecării unor parlamentari ALDE din partid, către PNL, a fost confirmată şi de preşedintele Călin Popescu Tăriceanu.

“Am aflat că există unii dintre colegi care poartă negocieri, mai mult sau mai puţin ascunse. Nu ţin pe nimeni cu forţa. Dacă oamenii simt că nu au ataşament faţă de valorile principiile noastre, vor face un pas în afară. Aşa se se întâmplă la toate partidele. Din păcate, fenomenul migraţiei parlamentare la noi este foarte amplu. Dar nu cred că este o problemă, o pierdere majoră. (…) Sunt tot felul de cifre care să stârnească senzaţie (…) ALDE va continua să existe ca partid. Suntem de trei ori mai puternici în termeni de organizaţii, din punct de vedere al structurilor, decât eram în 2016. Vom aborda alegerile locale cu optimism şi determinare şi eu am convingerea că nu vor fi alegeri anticipate, ci la termen, aşa încât pe baza rezultatelor de la alegerile locale vom fi capabili să intrăm în Parlament, aşa cum am demonstrat şi în 2016 când, la fel, erau tot felul de discuţii că ALDE nu va intra în Parlament şi iată că am demonstrat că avem această capacitate”, a spus Tăriceanu, vineri, la Libertatea.

El a afirmat că unii membri ALDE ar dori să plece din partid deoarece “depind exclusiv de poziţia şi veniturile de parlamentar” şi “caută cu înfrigurare, cu disperare un loc de parlamentar sigur”.

“Sunt parlamentari care depind exclusiv de poziţia şi veniturile de parlamentar. Ei sunt deprofesionalizaţi. În momentul în care vin alegerile, caută cu înfrigurare, cu disperare un loc de parlamentar sigur. Sigur, e mult mai comod să nu munceşti pentru că cei care şi-au asigurat locurile de parlamentar în mandatul ăsta totuşi au făcut un efort în 2016 pe care nu îl contest, îl apreciez. Dar acum şi-au pierdut vigoarea şi caută o soluţie facilă. Discuţiile pe care unii le-au purtat cu PNL ar putea să-i conducă la o astfel de variantă. Numai că la PNL se întâmplă următorul fenomen (…) şi din acest motiv unii s-au lovit cu capul în zid: PNL a scăzut de la 47%, cât avea, la vreo 38%. Deci capacitatea lui de a oferi locuri eligibile, evident, s-a redus. Pe de altă parte, membrii din organizaţiile PNL care de opt ani sunt în opoziţie nu sunt atât de dispuşi să ocupe locuri alţii care vin din afară. Aşa că cei care şi-ar dori, probabil, foarte mult să aibă un loc asigurat, să nu facă nimic, să meargă acolo undeva în şir, în spatele altora, vor fi păcăliţi. Nu am nici cea mai mică îndoială”, a adăugat Tăriceanu.