”Young Doctors of Romania”: Marius Alexandru Beleaua

Share



Federația Asociațiilor Studenților în Medicină din România a lansat proiectul YDoR (”Young Doctors of Romania”), cu scopul de a ajuta studenții să cunoască mai bine sistemul medical din România. Astfel, prin prezentarea unor mărturii deschise ale tinerilor medici din diferite specializări, din întreaga țară, proiectul oferă studenților o nouă perspectivă asupra carierei medicale, informează Blogul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) din Târgu-Mureș.

Potrivit Blogului UMFST ”George Emil Palade” din Târgu-Mureș, în proiect a fost implicat și Marius Alexandru Beleaua, medic rezident anul 3 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș, specializarea Anatomie Patologică, care vorbește în rândurile de mai jos despre decizia de a studia Medicina, anii de facultate, disciplinele preferate și de ce a ales această specializare.

”Primul moment în care am simțit o atracție către organismul uman a fost de pe vremea când aveam 8 ani și eram plecat în afara țării, iar în cadrul orelor de biologie din școala primară am fost intrigat de persoana umană. În timpul liceului a existat mereu o luptă interioară de convingere, mereu puneam în balanță elementele pro/contra dintre biologie și matematică, au existat dubii în acele momente. Perioada liceului a trecut foarte rapid însă sufletul meu, în ciuda divergențelor lăuntrice, a rămas tot lângă biologie, iar la începutul clasei a 12-a am zis ferm și convins că voi merge înainte cu biologia și am decis să urmez calea medicinei la UMFST Târgu-Mureș.

Pe parcursul anilor de facultate am simțit o afinitate pentru diferite specialități și discipline, însă când am întâlnit Morfopatologia în anul 3, pur și simplu am simțit că asta trebuie să fie specialitatea mea, asta voi face toată viața mea. Cu trecerea anilor de facultate nu am observat o altă specialitate care să mă încânte în aceeași măsură și iată că acum sunt medic rezident în anul 3, specialitatea Anatomie Patologică. Nu regret și nu voi regreta alegerea mea, nici peste 5, nici peste 10 ani. Cu siguranță faptul că am ales Medicina și mai ales Anatomia Patologică reprezintă unele dintre cele mai bune decizii din viața mea. Chiar dacă au existat momente de frustrare, de supărare, de oboseală extremă, luni de învățat, combinate cu fericirea reușitelor și a momentelor altruiste, consider că fiecare pas mărunt de pe poteca lui Hipocrate sau fiecare cărămidă adăugată în vederea consolidării cunoștințelor moștenite de la Galenus și Virchow au meritat efortul și dacă ar mai fi să aleg încă o dată, aș alege același drum.

Un mic sfat și o părere pentru colegii de breaslă: în momentele grele pe care le vom întâlni în calea formării profesionale, să nu uităm niciodată că această meserie îți oferă satisfacție datorită posibilităților existente de a-ți ajuta aproapele și totodată îți conferă putere fizică și spirituală pentru a putea merge înainte în vederea realizării părții celei mai nobile a acestei meserii, munca necondiționată în favoarea aproapelui nostru. Excelsior!”

(Redacția)