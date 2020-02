16.144.000 lei, bugetul comunei Deda pentru anul 2020

Share



Comuna Deda și-a stabilit în cadrul ședinței Consiliului Local din data de 14 februarie 2020 bugetul pentru acest an, valoarea acestuia aprobată de consilieri fiind de 16.144.000 lei. „Este un buget mare, care presupune multă responsabilitate deoarece investițiile dețin o pondere substanțială. Aici mă refer la canalizarea comunei, la modernizarea izvorului de apă de la Donca, la proiectul de gaz la Deda, proiectul pentru terminarea dispensarului medical din Deda unde vor lucra cei doi medici de familie și medicul stomatolog, modernizarea liceului din Deda, respectiv ridicarea unui nivel , ceea ce va duce la asigurarea condițiilor necesare pentru un învățământ de calitate , și nu în ultimul rând implementarea proiectului POCU „De la marginalizare la integrare!”. În cadrul acestui proiect avem cele 20 de mici afaceri, printre care un salon de înfrumusețare, spălătorii auto, laborator de cofetărie, o măcelărie , frizerii, spălătorie covoare , service auto, care vor avea finalitate în cursul acestui an. De la întocmirea proiectului și până la implementarea lui sunt necesari doi, trei ani de zile, și iată că în acest an, cele 20 de mici afaceri vor dezvolta în mod deosebit comuna Deda. În bugetul pe 2020 avem cuprinse sumele necesare pentru realizarea acestor 20 de afaceri”, a declarat Lucreția Cadar, primarul comunei Deda.

Repartiția cheltuielilor

Cheltuielile pentru obiectivele de investiții din acest an, cuprinse în buget, sunt de 1.100.000 lei la capitolul Autorități publice (construire dispensar: 700.000 lei, construire capelă Pietriș: 200.000 lei, achiziționare teren: 160.000 lei, reabilitare clădire centru medico-social: 50.000lei), 2.222.000 la Învățământ (construire grădiniță: 1.300.000 lei, modernizare liceu: 72.000 lei, proiect „De la marginalizare la integrare!”: 850.000 lei), 1.490.000 lei la Cultură (construire cămin Bistra: 200.000lei, reabilitare și modernizare cămin Deda: 1.240.000 lei, modernizare cămine Pietriș și Filea: 50.000 lei).

Pe lista sumelor alocate investiților se mai regăsesc 2. 650.000 lei la capitolul Asistență Socială (proiect „De la marginalizare la integrare!”), 1.115.000 lei la Protecția Mediului (extindere rețea de canalizare și alimentare cu apă), 550.000 lei la Transporturi (rigole betonate) și 42.000 lei la capitolul Locuințe, servicii și dezvoltare publică (studiu proiect introducere gaz).

În ce privește sumele alocate lucrărilor de reparații din acest an, ele sunt în valoare de 100.000 lei la capitolul Autorități Publice (reparații primărie-arhivă:50.000lei, reparații clădire CEC: 50.000 lei), 159.000 lei la Învățământ (reprații centrală, acoperiș și igienizări), 50.000 lei la Cultură (reparații cămin), 350.000 la Transporturi (drum valea caselor: 100.000 lei, rigolă Valea Podului: 100.000 lei, drumuri comunale: 50.000 lei, drum slatina:100.000 lei) și 230.000 lei la capitolul Locuințe, servicii și dezvoltare publică (îndiguire valea caselor: 130.000 lei, reparații acoperiș bazin: 100.000 lei).

„În acest buget am cuprins sumele necesare pentru modernizarea centrului medico-social, pentru modernizarea căminelor cultural de la Filea și Pietriș și pentru proiectele care vor fi depuse pentru cei 6,5 kilometri de asfaltare. De asemenea, am cuprins sumele necesare pentru lucrări la proiectul de canalizare de la Filea. Este un proiect de buget bogat, cu venituri realizate din repartiție prin Consiliul Județean, prin Direcția Generală a Finanțelor Mureș dar și venituri proprii, din vânzarea de masă lemnoasă, în valoare de 1,6 milioane lei, respectiv venituri din impozite și taxe de la cetățenii comunei. Valoarea bugetului pe acest an este de 16.144.000 lei. Nu am mai avut un așa buget mare până acum , dat fiind faptul că aici intră și proiectul POCU, cu o valoare destul de mare în acest an , la care se adaugă proiectul de 2,5 milioane euro la canalizare, o pondere semnificativă în buget”, a precizat Lucreția Cadar.

Provocările anului 2020

Anul 2020 aduce noi provocări pentru comuna Deda, cea mai mare fiind legată de obținerea statului de stațiune turistică. „În acest an se finalizează căminul cultural și grădinița la Deda, iar sumele alocate în buget sunt și aici importante, respective 1,8 milioane lei, bani care trebuie să-i avem pregătiți pentru finalizarea acestor două proiecte. Tot în acest an avem în plan achiziționarea unui teren, deoarece pe viitor dorim realizarea unei creșe în Deda, fapt pentru care ne-am gândit să achiziționăm un teren din zona centrală de aproximativ 60 de arii unde să realizăm acestă investiție. Terenul îl achiziționăm din fonduri proprii, iar proiectul cu creșa va fi pe fonduri europene. Dar cea mai mare preocupare a noastră este legată de proiectul de stațiune turistică a comunei Deda. Acesta este gata, urmează să fie depus la Ministerul Turismului, și apoi obținerea statutului de stațiune de la Guvernul României. O dată cu aprobarea acestui statut, sunt convinsă că Deda va avea o dezvoltare cum nu a mai cunoscut vreodată”, a afirmat Lucreția Cadar.