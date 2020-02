FOTO: Muzeul lui Nelu Bîndilă din Filea, omagiu adus strămoșilor

Share



Pe Valea Mureșului Superior găsești la tot pasul oameni iubitori de tradiții, adânc înrădăcinate în acest colț de lume binecuvântat de Dumnezeu, cum le place localnicilor să spună. Printre aceștia se numără și familia lui Ioan Bîndilă, care, alături de soția Olimpia, păstorește un mic muzeu amenajat în casa sa din Filea.

Instructorul ansamblului de dansuri din Filea

Povestea muzeului își are rădăcinile în activitatea de instructor a lui Nelu Bîndilă în cadrul ansamblului de dansuri populare din Filea. Pentru obținerea acestui statut, Ioan Bîndilă a făcut școală cum se zice, tocmai la București, pregătit fiind de Florin Comișel.

„După această pregătire cu marele Florin Comișel, am început să mă ocup de tinerii de dansatori la mine în sat, la Filea, Astfel, s-au perindat în acest ansamblu trei generații de dansatori . Tatăl meu, Ioan Bîndilă, a fost director de școală, fapt pentru care s-a început cu copiii de clasele I-IV, după care a venit o formație mai mare, iar cea de treia au fost seniorii. Cu acești dansatori am participat la concursuri precum ”Cântarea României” sau „Dialog la distanță”, unde am participat la faza interjudețeană găzduită de Liceul „Papiu” din Târgu Mureș” , ne-a spus Ioan Bândilă.

Aplaudați de János Kádár

Faima dansatorilor de pe Valea Mureșului s-a răspândit în lume. Dacă cei din Idicel Pădure reprezentau cu cinste România prin anii 70, tocmai pe Coasta de Azur, dansatorii din Filea o făceau cu succes în țara vecină, Ungaria, în cadrul festivalului internațional „Țările Dunărene”. „Cu acest grup de dansatori din Filea am participat la numeroase concursuri. La loc de cinste a fost Locul 1 și Medalia de Aur obținut la faza națională de la Sibiu, rezultat care ne-a permis să reprezentăm România la Festivalul Internațional ”Țările Dunărene” de la Budapesta. La acest festival am obținut de asemenea Locul 1, fapt pentru care am fost invitați să susținem un moment artistic în fața conducătorilor Republicii Ungare de la acea vreme, în frunte cu János Kádár. Îmi aduc aminte că la un moment dat eram într-un parc și se anunțau câștigătorii. Baiul era că noi nu pre înțelegeam limba maghiară, iar feciorii erau nemulțumiți că de noi nu se spunea nimic. S-a început cu mențiunile, apoi cu locurile 3, 2 iar la sfârșit s-a anunțat Premiul 1: Füleháza, Romania, moment care a produs o explozie de bucurie în rândul dansatorilor noștri”, povestește Ioan Bândilă.

Omagiu adus strămoșilor

După trei decenii în care a pregătit dansatorii din Filea și Deda, în 1994 Ioan Bândilă se pensionează, fapt ce nu l-a împiedicat să stea departe de tradiții. Mai mult de atât, le-a adunat și pus la loc de cinste într-un mic muzeu amenajat chiar în casa sa din Filea. Având o legătură directă cu tradițiile, cu dansul popular, apariția unui spațiu destinat obiectelor vechi a fost una firească, amplificată și de implicarea copiilor și nepoților. Băiatul Silviu Bândilă, și el membru în cadrul vechiului ansamblu din Filea, cu soția Clara, au dat canon părinților să adune aceste obiecte vechi într-un spațiu, astfel ca ele să rămână mărturie peste timp generațiilor viitoare. Nu trebuie omis aici și implicarea nepotului Horațiu și a soției Mădălina. „La loc de cinste sunt expuse zadii, cămăși, lipidee, perini, obiecte vechi care au aparținut familiei noastre. Toate aceste costume au fost purtate de către bunicii și părinții noștri. La loc de cinste e cămașa de mire a tatălui meu, precum și un costum purtat de bunica mea. Părinții noștri aveau stative în casă, la care făceau aceste minunate costume. Practic, nu exista casă de om gospodar din care să lipsească războiul de țesut. Dat fiind spațiul mic, nu am putut expune și războiul de țesut care l-am avut”, spune Ioan Bîndilă. Deși nu are vreo tablă care să anunțe trecătorul de existența vreunui muzeu, spațiul încărcat de tradiții din casa lui Nelu și Olimpia Bândilă din Filea este unul mereu vizitat, atât de către copii și nepoți, dar și de cunoștințele acestora. „Copiii și nepoții noștri au foarte mulți prieteni, care țin să vină la Filea să viziteze muzeul. Prin el, ne bucurăm de musafirii care doresc să vadă aceste obiecte vechi. Muzeul acesta nu este făcut pentru publicul larg, este mai mult făcut pentru noi, ca și respect pentru strămoșii noștri, care ne-au lăsat moștenire aceste valori”, a spus Ioan Bândilă.