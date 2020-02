România, infodemia bate epidemia?

Share



epidemie sf [At: (a. 1807) BV II, 496 / V: (pop) ipi~, (înv) dim / P: ~mi-e / Pl: ~ii, (înv) ~ / E: fr épidémie, lat epidemia, ngr επιδημία] 1 Extindere, prin contaminare, cu o frecvență neobișnuită, a unei boli infecțioase, la un număr mare de persoane dintr-o anumită localitate, regiune etc. 2 (Pex) Boală infecțioasă care se extinde, simultan, prin contaminare, la un număr mare de persoane dintr-o anumită localitate, regiune etc. Si: molimă, (înv) moarte, (îvp) omor. 3 (Pex) Epizootie. 4 (Înv; îla) Cu ~ Epidemic (5).

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a declarat, la începutul acestei luni, criza globală cauzată de noul coronavirus ca fiind prima ”infodemie masivă răspândită prin reţelele sociale”. Prin infodemie, OMS înţelege ”o supraabundenţă de informaţii – unele corecte, altele nu – care îngreunează accesul oamenilor la surse de încredere atunci când au mai multă nevoie de ele”.

Pornind de la cei doi termeni de mai sus, unde ne situăm noi?

La ora acestui articol nu exista încă nici un caz confirmat de infecție cu coronavirus în România. Nu vorbim încă de epidemie. În schimb, abundă de informații mediile sociale, se creează o imagine care induce teamă și frică, putem spune că infodemia bate epidemia. Și sperăm să rămână așa, să nu ne confruntăm cu o reală epidemie.



Datele medicale de până acum arată că niciun copil de 0-9 ani nu a decedat din aceasta cauză, în schimb rata decesele persoanelor peste 80 de ani este de peste 14% (https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/). După cum arată cifrele de mortalitate în funcție de vârstă, constatăm că procentul de mortalitate crește odată cu creșterea vârstei, cifrele fiind întâlnite și la persoanele sănătoase. Numărul de cazuri de deces este mare în cazul bolilor asociate, adică infecție apărută la persoanele care sufereau anterior de alte boli, statistic pe primele locuri fiind: boli cardiovasculare, diabet, cancer, afecțiuni respiratorii, hipertensiune. Cei care suferă de asemenea boli trebuie să fie mai precauți.



Distribuția la nivel mondial a numărului de cazuri este prezentată într-o aplicație: https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6.

De aici putem identifica, pe baza raportărilor de la Organizația Mondiala a Sănătății numărul de cazuri din fiecare țară.

Cum va evolua situația din România?

Răspunsul la această întrebare depinde, în afară de măsurile luate de autorități, în primul rând de comportamentul fiecăruia dintre noi, de responsabilitatea personală. De ce?

Pentru că trebuie să fim responsabili și întorcându-ne dintr-o zonă în care există îmbolnăviri, să declarăm acest lucru autorităților, să nu ascundem acest lucru, chiar dacă va fi nevoie să intrăm în carantină pentru două săptămâni pentru a evita îmbolnăvirea celor de lângă noi.

Pentru că trebuie să fim responsabili să purtăm mască sau să ne acoperim nasul și gura când suntem obligați să ieșim în colectivitate dacă apar simptome asemănătoare oricărei viroze obișnuite (febră, tuse).

Pentru că trebuie să fim responsabili să ne spălăm cât mai des cu apă și săpun sau să folosim dezinfectante.

Pentru că trebuie să fim responsabili și la apariția primelor simptome să încercăm să stam acasă, să nu mergem în aglomerări pentru a evita să îi îmbolnăvim pe alții o perioada de două săptămâni.

Autoritățile, și aici ma refer la Ministerul Sănătății, era necesar să își modifice modalitatea de comunicare și să pregătească informări către populație privind gesturile necesare de făcut de fiecare dintre noi, iar televiziunile sau posturile de radio de exemplu să multiplice aceste mesaje mult mai des decât au făcut-o. Nu talk-show-uri, ci mesaje simple, de interes public, care să ajungă la fiecare dintre noi.

Având în vedere situația din Italia, numărul mare de români din Peninsulă și mobilitatea în interiorul Uniunii Europene, nu se pune problema dacă va avea și România cazuri de îmbolnăviri, ci când vor apare, și care va fi rezultatul. Și asta, repet, depinde de responsabilitatea fiecăruia dintre noi.

Autoritățile trebuie să se concentreze în lunile rămase până când temperaturile vor crește peste 20-25 de grade (când mobilitatea virală va scădea natural) la asigurarea securităţii cetăţeanului, sănătatea publică, fiindcă această epidemie (de coronavirus – n.r.) este spre graniţele României. Deci, nu anticipatele, nu alte poveşti, ci tot ce înseamnă sănătate, tot ce înseamnă securitate sanitară trebuie să fie pe primul loc în săptămânile care urmează.

Îmi doresc și vă doresc fiecăruia dintre voi cititorii, sănătate, nouă și tuturor cunoscuților noștri, să fim responsabili, și vara să ne găsească sănătoși, să trecem cu bine și peste asta. Să putem spune fiecare dintre noi că am “bătut” și epidemia și infodemia.

Conf. Univ. Dr. Corneliu Florin BUICU

Disciplina Sănătate Publică

UMFST ”George Emil Palade” Târgu-Mureș

Deputat PSD de Mureș