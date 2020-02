Artiști de top anunțați la Festivalul Awake 2020

Share



Awake Festival, primul festival boutique din România, va avea loc în acest an în perioada 14-16 august, pe spectaculosul domeniu Teleki din localitatea mureșeană Gornești. Aflat anul acesta la cea de a patra ediție, Festivalul Awake promite a fi o experiență eclectica unde cei prezenți se vor putea bucura de muzica bună trei zile si trei nopti, înconjurați de arbori seculari și arhitectura baroc.

Invitați de renume

Potrivit organizatorilor, prima rundă de artiști anunțați la Awake Festival a cuprins nume precum: JP Cooper, Dubioza Kolektiv, Vița de vie „în corzi”, Zagar sau Grasu XXL iar acum line-up-ul a fost completat cu binecunoscutul artist israelian Asaf Avidan, precum și Asian Dub Foundation, White Lies, Camo & Krooked, Dimension, Hybrid Minds, Oddprophet, Trampa și mulți alții.

”Astfel că anul acesta la The Cube Stage fanii vor putea să îi asculte pe: JP Cooper, Asaf Avidan, White Lies, Dubioza Kolektiv, Asian Dub Foundation, Viața de Vie „În corzi” în timp ce pe scena „The River” vor urca veteranii drum’n’bass-ului: Camo & Krooked, Dimension, Hybrid Minds, Oddprophet, Trampa, Silent Strike, Grasu XXL. Ediția de anul acesta îi reunește pe Andi Moisescu, Andre Rizo, Andrew Dum, Brody & Dr. Panda, Dex, Digitalove, The Hollygood Gang, Karak, Manuel Riva, Sasha Lopez și mulți alții la cea mai chill scena din festival, The Castle Lounge”, au transmis organizatorii festivalului, prin intermediul unui comunicat de presă.

Activități artistice și speciale

Reprezentanții Awake au mai precizat că anul acesta festivalul va strânge laolaltă acte artistice și activități speciale, ”de la cinematograful în aer liber la biblioteca din pădure, de la conversații inovatoare pe teme importante găzduite de platforma de idei „Feed your Mind” până la concursul de instalații artistice de mari dimensiuni “ArtDoor”, într-un setup creativ și captivant.”

Biletele pentru festival pot fi cumpărate online de pe site-ul www.awakefestival.ro sau de pe site-urile www.iabilet.ro și eventim.ro. Prețurile biletelor sunt cuprinse în acest moment între 139 de lei pentru studenți până la 259 de lei, cu camping inclus.

Alex TOTH