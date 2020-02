Comuna Batoș, factor de dezvoltare continuă pe Valea Luțului

Share



Dumitru Dinu Cotoi, primarul comunei Batoș se poate declara mulțumit de realizările înregistrate de comuna pe care o conduce de 12 ani. Bilanțul este unul cât de poate de pozitiv, date fiind proiectele de dezvoltare, deloc puține, reliefate în interviul care urmează:

Cum a fost anul 2019 ?

A fost un an și cu bune, și cu rele, și aș începe cu aspectele negative, cu greutățile care s-au abătut asupra comunei şi anume inundații aşa cum eu nu am mai văzut niciodată, inundaţii care au afectat pe lângă infrastructură, gospodăriile și culturile agricole ale locuitorilor. Aceste probleme ne-au cam dat peste cap, a fost nevoie de multă muncă, de cheltuială până la urmă. Ca în fiecare an, am repartizat în bugetul local sumele de bani, pe capitole şi secţiuni, în aşa fel încât instituţiile din comună să funcţioneze, să ne putem ocupa de gospodărirea comunală, investiţii, întocmire proiecte şi documentaţii şi multe alte lucruri sau lucrări ce ţin de administraţia locală. Aşa că, 2019 a adus și un număr însemnat de lucruri pozitive şi aş enumera unele dintre acestea. Am continuat să punem la punct trotuarele din comună, alți kilometri de trotuar au fost făcuți, astfel ca până la finalul mandatului toate străzile din comună să beneficieze de trotuar.Cum am spus, am făcut pietruiri ale străzilor, și din cauza inundațiilor pe care le-am avut a trebuit să le mai facem o dată. Am construit două punţi peste pârâul Luț în satul Batoș şi în satul Dedrad, lucrare necesară astfel ca oamenii să nu trebuiască să ocolească o parte din sat. Tot peste pârâul Luţ, a fost reparat podul de la secţie în Batoş, şi peste Luţul Mic la Dedrad a fost construit un pod nou, la fel lucrări absolut necesare.

Care sunt cele mai importante investiții la nivelul comunei Batoș ?

Toate sunt necesare şi foarte importante iar noi ni le dorim realizate cât mai repede şi dacă se poate toate odată!. Lucrul acesta însă nu se poate dintr-o dată. Este nevoie de răbdare şi înţelegere. O împlinire foarte mare a fost faptul că am reușit să semnez contractul de finanțare la Ministerul Dezvoltării pentru un proiect de asfaltare a străzilor în comuna Batoș. A fost deja demarată licitația pentru stabilirea firmei care va executa lucrarea. Sper ca în primăvară să înceapă execuţia lucrărilor . Lungimea totală a străzilor din comuna Batoş este de peste 12 kilometri. Am luat în calcul faptul că urmează să se execute lucrarea de canalizare , iar în prima etapă asfaltarea va fi făcută pe străzile unde nu va trebui să spargem asfaltul când se face canalizarea . Dacă tot am vorbit despre canalizare trebuie să spun că în sfârşit, după 3 ani de judecată în instanță privind contestaţia licitaţiei, a fost desemnată firma câştigătoare, şi deja am avut două întâlniri pe teren cu aceştia. Sper ca lucrurile să meargă bine şi cât de repede, întrucât această lucrare este absolut necesară .

O lucrare importantă pentru cetăţenii comunei şi foarte apreciată de către aceştia, este cea legată de iluminatul public , modernizat în cursul anului trecut, astfel că pe fiecare stâlp există o lampă economică cu leduri. Avem un iluminat public cum nu am avut niciodată în comuna Batoș, lucrare de care se bucură toţi locuitorii comunei. O altă mulţumire a noastră, este legată de drumul județean care traversează comuna, de la Reghin la limita de județ cu Bistrița , un drum bun cum de multă vreme nu am mai avut.

Tot o realizare din anul 2019, este construirea unui teren de sport cu gazon sintetic și nocturnă în localitatea Dedrad, în imediata apropiere a școlii din sat. Investiția este una benefică atât pentru elevii școlii din Dedrad, cât și pentru tineret, care nu mai e nevoit să se deplaseze în alte localități pentru a putea face sport. Acest teren de la Dedrad l-am realizat din bugetul local.

Nu în ultimul rând, Căminul Cultural de la Uila, o lucrare extrem de importantă realizată în 2019 cu finanţare europeană. Mai avem câteva lucruri de pus la punct la acest cămin în ceea ce privește achiziția de mobilier, de instrumente muzicale, sistem de sonorizare și costume populare, care vin la pachet cu reabilitarea și modernizarea căminului.Căminul este foarte des folosit , în special în ce privește activitățile culturale, cum de fapt se întâmplă la toate căminele culturale existente în satele comunei Batoș.

Un aspect deloc de neglijat la nivelul comunei Batoș este legat de atenția acordată învățământului și culturii. Cum ați reușit acest lucru ?

În urmă cu 12 ani am pornit la drum cu un handicap foarte mare, dat fiind faptul că toate școlile, grădinițele și căminele din comună au fost retrocedate.Am fost singura comună cu astfel de probleme, toate clădirile de interes public am fost nevoiți să le cumpărăm. În acești ani am reușit să rezolvăm în mare parte acest aspect, iar în cursul anului trecut am reușit să cumpărăm și clădirea în care își desfășoară activitatea școala din localitatea de reședință. Tot în cursul anului trecut, s-a întocmit un studiu de fezabilitate , așteptăm o sursă de finanțare, astfel ca și școala din Batoș să fie reabilitată, chiar extinsă. A fost și rămâne o prioritate pentru administraţia locală, învăţământul şi copiii noștri. Aici mă refer la elevi, la școlile şi grădiniţele din comună. Am alocat sume destul de importante în toți acești 12 ani, de la cumpărarea școlilor, reabilitarea lor, până la dotarea cu tot ceea ce trebuie pentru un proces educațional ce cea mai bună calitate.Mai mult, prin grija Consiliului Local, și pentru dascăli am asigurat toate condițiile , și aici mă refer la decontarea navetei și tot ceea ce prevede contractul de muncă astfel încât să nu avem nici o problemă, nici o restanță față de dascăli, au fost asiguraţi banii necesari pentru premierea elevilor, pentru burse de merit sau sociale precum şi pentru transportul elevilor. Sunt convins că vom găsi și pentru școala mare din Batoș resursele necesare pentru ca ea să fie reabilitată și pusă la punct așa cum trebuie . Trebuie să menţionez faptul că, Grădiniţa Dedrad este în curs de reabilitare. La fel, a început în 2019 şi reabilitarea Dispensarului uman din Batoş.

În ceea ce priveşte cultura şi cultele, pot să spun că întotdeauna ne-am îngrijit şi de acest capitol. Am avut grijă ca toate căminele culturale să fie corespunzătoare iar grupurile folclorice nu au rămas datoare şi în decursul anului în fiecare sat s-au desfăşurat diferite evenimente şi activităţi culturale, astfel efortul nostru a fost răsplătit. Vreau să spun că sunt folosite aceste Cămine, pe lângă nunţi, baluri, revelioane sau alte mese organizate şi în scop cultural iar asta nu de puţine ori. Am susţinut mereu cultele religioase. Pe toate. În 2019 ne-am preocupat ca în Batoş să fie dată în folosinţă capela mortuară, iar la Uila a fost construită şi acoperită o astfel de capelă mortuară.

La activități culturale stați bine, dar în ce privește sportul ?

Există activităţi sportive ,unele organizate de primărie, altele care au loc zilnic pe terenurile de sport sau în sălile de sport. Nemulțumirea mea se leagă de un alt aspect, cel al echipei de fotbal a comunei. Deși am făcut o bază sportivă modernă, cu tribună, cu vestiare, cu un gazon cu drenaj, cum nu multe terenuri de sport au, cu tristețe am constatat că în anul 2019 a stat mai mult nefolosită. Consiliul Local a alocat bani pentru sport, bani care au fost luați de către asociația sportivă, dar nici până în ziua de azi nu au venit cu decontarea. Mai mult de atât, au lăsat asociația sportivă cu datorii și cu amenzi prin neprezentarea la competițiile judeţene la care au fost înscriși. Sigur că ne vom implica şi fotbalul va reveni în Batoş.

Anul 2019 a însemnat și un sprijin în ce privește sectorul agricol. Despre ce este vorba ?

Comuna Batoş are ca activitate de bază agricultura iar atunci nu se poate să nu venim în sprijinul agricultorului, fie că se ocupă cu cereale, este crescător de animale, pomicultor, viticultor sau din altă ramură.În anul 2019 am semnat un proiect privind construirea unei platforme pentru depozitarea gunoiului de grajd. Proiectul este derulat prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, finanțat prin Banca Mondială. Valoarea finanțării la acest proiect este de 2,2 milioane lei. Este o lucrare extrem de necesară pentru crescătorii de animale, care pot beneficia astfel de subvenția pe cap de animal de la APIA, acestă platformă fiind obligatorie în vederea obținerii acestui sprijin financiar. Ea va fi amplasată între localitățile Goreni și Batoș. Utilajele necesare funcţionării acestei plataforme sunt un încărcător frontal performant, două remorci pentru transport, maşină de împrăştiat gunoiul, o vidanjă, care au fost livrate deja şi un tractor care urmează să ajungă la Batoş. Au fost atribuite prin închiriere, crescătorilor de animale din Comuna Batoş, suprafeţele de păşune, în funcţie de efectivul de animale pe care aceştia îl deţin. Tot la capitolul agricultură, vreau să amintesc de o lucrare extrem de importantă și necesară totodată, respectiv întocmirea planurilor parcelare. Am obținut o finanțare de la Guvernul României, prin Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară , fapt pentru care această lucrare s-a făcut gratuit pentru populație. Mai mult, această lucrare ne va ajuta să clarificăm în teren problemele existente. Cu ce contract avem încheiat până acum, un procent de 70 % din cadastru va fi acoperit. Vom continua cu acestă lucrare, astfel încât să avem toată comuna acoperită în ce privește cadastrul. Tot în sprijinul fermierilor, am venit cu ceea ce înseamnă proiectul finanțat de Ministerul Agriculturii , și anume, amplasarea pe raza comunei Batoș a unui punct de lansare a rachetelor antigrindină. Totul este pregătit, mai trebuiesc aduse două containere unde va sta personalul care va deservi acest punct care va acționa pe o rază de 10 kilometri . Investiția este benefică nu doar pentru cei care activează în domeniul pomicol sau viticol, dat fiind faptul că acest fenomen meteorologic şi anume grindina afectează toate culturile agricole . Trebuie să menţionez că 2019 a fost anul în care am ,, întregit” averea comunei, am întăbulat o suprafaţă de 700 ha de pădure.

Viitorul sună bine pentru comuna Batoș

O bucurie a mea este aceea că în comuna Batoș se construiesc foarte multe case. Suntem aproape de municipiul Reghin, fapt pentru care unii oameni își vând apartamentul din oraș și se mută la noi în comună, ori își cumpără o casă, sau chiar construiesc una nouă, fapt pentru care numărul populației de la noi din comună nu scade ca în alte părți, Tot un aspect pozitiv la nivelul comunei Batoș este că au început să se dezvolte sectorul prelucrării fructelor . Avem producători de oțet, de vin, gemuri, siropuri. Prin intermediul cramei „Liliac”, mulți turiști au început să viziteze comuna Batoș. După ultimele discuții cu reprezentanții cramei Liliac, aceștia vor construi o locație de evenimente mai mare decât cea existentă la ei în vie, inclusiv un spațiu de cazare în viitorul apropiat, unde cei care vin la aceste degustări să poată rămâne peste noapte. Astfel, și turismul se va intensifica la nivelul comunei Batoș. Am vorbit de turism, iar unul din locurile care pot fi vizitate la Batoș este Muzeul amenajat în clădirea școlii vechi din sat. Pe parcursul acestor 12 ani, profesorul Ioan Biriș de la Uila, alături de Ioan Câmpean și Silvia Câmpean, s-au ocupat de înființarea unui muzeu la Batoș. I-am susținut în demersul lor, și pot spune că avem un muzeu cum nu au multe comune, cu obiecte extrem de vechi și de interesante care atestă atât istoria acestor locuri, cât și obiceiurile și meșteșugurile celor care au conviețuit pe aceste meleaguri. 2019 este anul în care am sărbătorit 700 de ani de la prima atestare documentară a Batoșului, cinstiți cum se cuvine prin realizările și investițiile care le facem zi de zi pentru bunăstarea comunei și a locuitorilor ei.

Ce așteptări aveți pentru perioada următoare ?

Aşa cum am mai spus, dorinţele şi pretenţiile sunt multe, dar ca şi într-o familie , te întinzi căt poţi, cât ajung banii. Îmi doresc foarte tare ca mai marii ai noştri să schimbe criteriile de punctare pentru atribuirea finanţărilor în aşa fel încât toate comunele să poată beneficia. Avem şi noi numeroase proiecte întocmite şi rămase fără finanţare deşi sunt foarte necesare. La fiecare investiție realizată nu am făcut mare tam tam. Orice obiectiv realizat, pur și simplu l-am inaugurat fără tăieri de panglici. Consider că așa este normal și firesc, să te bucuri de aceste realizări fără să ieși în evidență cu tot felul de aspecte legate de imagine. În fond, bucuria cea mai mare a oamenilor este dată de utilitatea acestor investiții, nu de festivism și mai știu eu ce chestii de acest gen. Deşi a fost un an în care am întâmpinat multe piedici, am avut numeroase reclamaţii care au blocat sau întârziat unele lucrări, până la urmă am reuşit în mare parte să realizăm ceea ce ne-am propus, într-un cuvânt a fost un an destul de bun. Am avut şi am în continuare, o bună colaborare cu locuitorii satelor din comuna noastră, cu şefii instituţiilor care funcţionează pe raza comunei, cu membrii Consiliului Local, cu şefii de la judeţ şi în general cu oricine. Nu cred că există o persoană din comună care a venit la mine să-mi ceară ceva, bineînţeles omeneşte, şi să nu-l ajut. Sigur că există şi nerealizări sau nemulţumiri, ale cetăţenilor sau ale mele dar cu răbdare şi comunicare putem să ajungem să realizăm mai multe, să rezolvăm problemele existente sau care apar pe parcurs. Închei prin a-mi exprima dorinţa de a continua împreună ceea ce am început şi să contribuim cu toţii la îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale locuitorilor Comunei Batoş, astfel încât toţi să avem o viaţă mai bună.