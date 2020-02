Planul lui Leonard Azamfirei. Inovația, integrarea și internaționalizarea, piloni ai excelenței în educație și cercetare

Share



Cotidianul Zi de Zi vă prezintă, în exclusivitate, un rezumat al Planului managerial propus de actualul rector al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu-Mureș, prof. dr. Leonard Azamfirei, singurul candidat la funcția de rector al universității pentru mandatul 2020-2024. Desemnarea rectorului de către Comisia de concurs va avea loc în perioada 3-5 martie, iar confirmarea rezultatului concursului va fi făcută, în data de 23 martie, de către conducerea Ministerului Educației Naționale.

Fuziune reușită

În cuvântul său înainte, prof. dr. Leonard Azamfirei punctează importanța fuziunii din anul 2018 dintre Universitatea de Medicină și Farmacie și Universitatea ”Petru Maior” din Târgu-Mureș.

”În urma fuziunii, universitatea rezultată a primit o configurare comprehensivă, derulând în prezent, în cadrul celor șapte facultăți, 36 de programe de studii la nivel de licență și 31 programe de studii la nivel de masterat, precum și studii doctorale și postuniversitare, în care se predă în limbile română, maghiară și engleză. Universitatea dispune de o bază de învățământ completă, formată din spații didactice, laboratoare, bibliotecă, săli de lectură, numeroase facilități pentru studenți, bază materială ce oferă imaginea unei universități moderne, cu o activitate complexă”, se precizează în Planul de management, document disponibil pe pagina web a UMFST ”George Emil Palade” din Târgu-Mureș.

Pași înspre ”o universitate europeană modernă”

Totodată, prof. dr. Leonard Azamfirei vorbește și despre experiența sa la conducerea principalei universități din Târgu-Mureș, arătând că în ultimii ani UMF (și ulterior UMFST) a avut un traseu ascendent.

”Activitatea anterioară de rector s-a desfășurat pe parcursul a două mandate derulate, cu întrerupere, în perioada 2012-2020, având la bază Planurile manageriale și, ulterior, Planurile strategice asumate de universitate, care au creat cadrul administrativ necesar îndeplinirii obiectivelor strategice ale Universității pentru perioada 2012-2020. Aceste obiective au urmărit dezvoltarea instituțională, creșterea vizibilității universității în plan intern și internațional și consolidarea reputației sale de instituție de prestigiu. Consider că universitatea a avut un traseu ascendent. Împreună cu echipa de management a universității și cu sprijinul întregii comunități academice am dezvoltat proiecte noi și le-am continuat pe cele existente. Am reorganizat universitatea creând structuri administrative și academice noi și le-am optimizat pe cele existente. Am inițiat și am întărit parteneriate cu mediul industrial, am atras fonduri europene și guvernamentale, am crescut vizibilitatea orașului. Cunoscând mediul academic internațional și adevărurile, respectiv provocările acestuia, cred că trebuie să construim împreună, nu doar o universitate românească performantă, ci o universitate europeană modernă, dinamică și capabilă să facă față nevoilor de specialiști cu înaltă calificare. Viitorul nostru este în Europa unită care ne oferă cele mai stabile criterii și valori umaniste și academice, care construiește poduri, nu ziduri, și în care singurele limite sunt cele ale cunoașterii, limite nu imposibil de depășit”, a arătat rectorul UMFST ”George Emil Palade” din Târgu-Mureș, care are în CV și două cursuri absolvite de management academic, respectiv Managementul cercetării și Managementul resurselor și sustenabilitatea universitară.

Viziune pentru excelență în educație și cercetare

Planul de management întocmit de prof. dr. Leonard Azamfirei conține și viziunea pentru excelență în educație și cercetare, pilonii propuși în acest sens de actualul rector al UMFST ”George Emil Palade” din Târgu-Mureș fiind inovarea, integrarea și internaționalizarea.

”În redactarea Planului managerial al mandatului 2012-2016, am optat pentru titlul ”Reflecție și provocare”, iar pentru cel al perioadei 2016-2020, pentru ”Viziune și acțiune”. Cred că obiectivele propuse în aceste planuri manageriale au fost îndeplinite și am convingerea că, în această perioadă de opt ani, universitatea s-a redefinit fundamental, având un ritm ridicat de dezvoltare. Dacă primul mandat a fost o provocare a unui nou început, mandatul al doilea a fost măsura puterii de mobilizare a resurselor universității pentru a merge într-o direcție europeană bine definită. Astăzi însă nu ne mai luptăm cu noi înșine, ci cu realitățile din jur. Știm cine suntem, ca universitate, avem o altă dimensiune și o calitate de universitate comprehensivă, dar, simultan, avem avantajul de a fi singura universitate de medicină și farmacie din România care are în structura sa tot ceea ce înseamnă sau poate însemna medicina modernă. Astfel, suntem o universitate unică în România, iar acest avantaj trebuie să fie sursa noastră de progres. Inovația este implicită în domeniile pe care le abordăm, integrarea este obligatorie pentru a funcționa ca un întreg coerent, iar internaționalizarea este forța intrinsecă ce ne determină atât standardul intern, cât și extern”, a subliniat prof. dr. Leonard Azamfirei.

Analiza SWOT a situației actuale a UMFST, realizată de prof. dr. Leonard Azamfirei

Puncte tari:

– Brandul regional medical și academic;

– Capacitatea de interacțiune interdisciplinară în cadrul aceleiași instituții;

– Relații excelente cu mediul economic;

– Facilități multiple ale campusului;

– Infrastructura de cercetare fundamentală;

– Proiectele de dezvoltare a infrastructurii aflate în derulare;

– Stabilitate financiară;

– Excelente relații internaționale.

Puncte slabe:

– Dualitatea administrativă a sistemelor academic și medical;

– Curriculă eterogenă, insuficient centrată pe student, excesiv teoretizată;

– Adaptare insuficientă la nevoile actuale ale pieței muncii, îndeosebi la programele de studii non-medicale;

– Lipsa unui sistem de evaluare unitar a studenților;

– Birocrația specifică sistemelor administrative publice;

– Numeroase responsabilități administrative ale cadrelor didactice;

– Insuficienta dezvoltare a unei culturi organizaționale, suportivă pentru proiectele universității.

Oportunități:

– Diversitatea temelor de cercetare (interdisciplinaritate);

– Utilizare în comun a facilităților existente;

– Dezvoltarea unor priorități naționale (simulare aplicată în medicină, cercetare fundamentală);

– Existența variatelor surse de finanțare extrabugetare destinate universităților;

– Interesul cetățenilor străini pentru a studia în România;

– Existența unor colaborări de tradiție cu universități din țară și din străinătate, inclusiv a unor relații bilaterale privilegiate.

Amenințări:

– Rezistența umană la schimbare;

– Competiția centrelor universitare din regiune;

– Exodul absolvenților;

– Cadrul legislativ și salarial neatractiv pentru cadrele didactice tinere; discrepanțele salariale mari față de domeniul sanitar și didactic-educativ de stat.

Alex TOTH