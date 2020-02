Proiecte pentru toți locuitorii din Coroisânmartin

Share



Localitatea Coroisânmartin cu satele aparținătoare, Șoimoș, Coroi, Odrihei, situate pe partea dreaptă a Târnavei Mici, este una dintre comunele mici ale județului Mureș care și-a desfășurat activitatea economică preponderent în agricultură, dar care a avut o vie activitate socială și culturală confruntându-se în ultima perioadă cu necesitatea modernizării, cu aducerea la standarde europene a întregii activități economice, sociale și culturale. Dacă din punct de vedere economic se poate vedea cu ochiul liber o activitate exemplară, toate suprafețele agricole sunt lucrate foarte bine, lucru care este posibil prin implicarea fermierilor, cu sprijinul fondurilor europene.

Din punct de vedere social, situația este mult mai dificilă, datorită rămânerilor în urmă sau inexistenței lor, astfel instituțiile de învățământ sau de cultură au avut și au nevoie de investiții în modernizare și dotare, alte necesități ale comunei trebuie construite de la zero, canalizarea, apa, iluminatul public, trotuare sau asfaltarea drumurilor către satele aparținătoare, sarcini care se realizează în timp, cu sprijinul Consiliului Județean Mureș, cu fonduri guvernamentale și fonduri europene, cu implicarea tuturor factorilor de decizie și execuție din comună. Detalii despre proiectele comunei Coroisânmărtim am obținut de la primarul localității, Nicolae Comerzan.

Reporter: Domnule primar, cum ați caracteriza mandatul dumneavoastră, ce acțiuni v-ați propus și ce ați realizat?

Nicolae Comerzan: Ne-am propus și am realizat proiectul asfaltării localității Șoimuș, sat aparținător comunei Coroisânmărtin, realizându-se asfaltări, poduri, trotuare în localitate, mai sunt două străzi laterale care sper să fie gata într-o lună, astfel în această localitate s-a produs o schimbare radicală pentru toți locuitorii satului. Am făcut un proiect pentru școala din Coroisânmărtin, un proiect de extindere și modernizare pentru care am aflat că va fi finanțat în acest an, am făcut proiectul pentru modernizarea și asfaltarea tuturor străzilor laterale din comună, la care așteptăm finanțare, să nu fie nici o stradă neasfaltată, am semnat contractul de finanțare pentru Căminul cultural al satului Șoimuș, fiind în cea mai proastă situație, acoperișul fiind distrus, acest proiect fiind finanțat prin AFIR, fonduri europene, sper ca în primăvară să înceapă lucrările. Am realizat din fonduri proprii, din economiile făcute la maxim, în localitatea Odrihei, trotuare realizate din pavaj, lucrăm în continuare la trotuarele din Coroiul Mic, realizat în proporție de 60%, până în primăvară sperăm să terminăm. În Odrihei le-am făcut cu economiile din 2018, iar în localitatea Coroi cu cele din anul 2019. Ne-am propus proiectul de canalizare în acest an. Pentru proiectul de apă am depus proiectul pe MasterPlan, fiind sub 5.000 de locuitori nu putem să facem un proiect individual de apă, de aceea suntem în MasterPlan. Luna trecută am fost la sediu și am văzut că lucrurile încep să se miște la lucrările pentru apă. Planul meu este să am apă și canalizare și în mare ne-am realizat tot ce ne-am propus, dar în viață întotdeauna se poate și mai mult.

Rep.: Cum vedeți bugetul pe anul acesta față de cel din anul precedent pentru a putea să vă realizați propriile proiecte?

N.C.: Sigur, proiectul de buget pe acest an este comparativ egal cu cel din anii precedenți, bugetul a fost mereu la limită, mai mult cred că nu mai pot să economisesc, fiind foarte mic nu se pot realiza foarte multe lucruri. Pentru proiectele mari pe care le avem, se știe destul de clar ce cotă parte de finanțare avem și care trebuie prevăzută în buget. Neavând specialiști în primărie, suntem obligați să lucrăm cu diverse de firme de consultanță, care ne dau speranțe și ne ajută cât pot ei. Suntem la limită cu bugetul, iar pentru a oferi mai mult cetățenilor trebuie să avem un buget de trei ori mai mare.

