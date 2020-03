FOTO: Pericolul urșilor revine în Mureș!

Share



Deputatul PMP de Mureș Marius Pașcan a publicat luni, 2 martie, pe pagina sa de Facebook, un text intitulat ”Pericolul urșilor revine în județul Mureș!”, pe care îl redăm, integral, în rândurile de mai jos.

”O dată cu venirea primăverii, urșii ieșiți din hibernare și bârlog dau atacul la gospodăriile mureșenilor. Iată câteva imagini relevante din localitatea Bărdești, din comuna Sântana de Mureș, și un apel disperat al unui prieten din spațiul virtual, Aurel Mașca, care mi-a scris pe Messenger următoarele: ,,Va urmaresc acum pe B1-TV. Langa livada mea la Cucerdea un cioban are saivanul cu oi la iernat. În urma cu o ora m-a sunat nervos, speriat, ca un urs masiv de trei zile ii da tarcoale i-a omorat o oaie si este disperat, de trei nopti nu a dormit. M-a intrebat de unde sa cumpere un gard electric. Acest cioban (Teanc Gligor) a salvat in toamna de la moarte a doua victima atacata de urs. Maine sunt obligat sa merg acolo,fac taieri si mi-e teama. Am petarde la mine si drujba. Nu s-a facut nimic, acolo a murit om.”

Cunoașteți implicarea mea susținută privitoare la reglementarea legislativă în această privință. Din păcate, deși legea a fost modificată, nu a rezolvat decât parțial problema urșilor și a altor animale sălbatice care atacă gospodării și pun în pericol viețile oamenilor. Mă voi adresa Inpectoratului Județean pentru Situații de Urgență Mureș care poate dispune relocarea urșilor periculoși iar pentru pagubele produse pot fi acordate despăgubiri de la bugetul de stat. Procedați la fel în astfel de situații! Deocamdată este singura posibilitate legală.”

