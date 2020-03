FOTO: Rareș Cojoc, campion național la dans sportiv pentru a 18-a oară!

Share



Perechea de dansatori alcătuită din mureșeanul Rareș Cojoc și Andreea Emilia Matei a cucerit sâmbătă, 29 februarie, în Sala Polivalentă din Piatra Neamț, medalia de aur în cadrul Campionatului Național de Dans Sportiv, secțiunea Open Standard Adult.

Neînvins în România din 2004

Legitimat alături de partenera sa de dans la clubul Dansul Viorilor din Reghin respectiv la clubul ”Pas în doi” din București, Rareș Cojoc a bifat astfel cel de-al 18-lea titlu de campion național din carieră, dintre care 11 obținute la categoria Adult.

”Pentru mine, Campionatul Național al României vine mereu la pachet cu o mare doză de emoție și stres. Din anul 2004 nu am mai pierdut niciun titlu. Mi se pare ireal de frumos și incredibil de greu. Atunci când câștigi campionatul la cea mai mare categorie, trebuie să fii conștient că nu doar iei titlul și pleci acasă, însă devii implicit un exemplu pentru tinerii dansatori și totodată imaginea României pe plan mondial. Este un rezultat care te responsabilizează mult. Campionatul devine din ce în ce mai greu în fiecare an. Primele trei perechi clasate sunt din top 24 mondial. Competiția dintre noi este incredibilă, însă în același timp există și un mare respect reciproc. Cu această ocazie vreau să-i felicit pe toți dansatorii cu care am împărțit ringul. Ei sunt kerosenul cu care mă alimentez mereu. Dacă la multe nu stăm chiar atât de bine, la dans sportiv România stă bine de tot!”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Rareș Cojoc.

Obiectiv ambițios pe plan internațional

Alături de partenera sa de dans, Rareș Cojoc și-a propus să obțină rezultate cât mai bune la cele patru Grand Slam-uri la care va participa în acest an.

”Ne vom concentra întreaga energie pe cele patru Grand Slam-uri, Europene și Mondiale. Ne dorim să reconfirmăm poziția noastră în primii 12 mondial și, de ce nu, să ne apropiem cât mai mult de top 6”, a mai spus campionul la dans sportiv.

Alex TOTH