FOTO: Nesimțire sau Legea junglei?! Parcări pentru persoane cu handicap ocupate abuziv în zona Spitalului de Urgență!

Un cititor al cotidianului Zi de Zi căruia îi publicăm doar inițialele (A.S.), a trimis marți, 3 martie, pe adresa redacției, un text însoțit de un set de fotografii realizate în parcarea publică de lângă Spitalul Clinic Județean de Urgență din Târgu-Mureș.

Fiind persoană cu handicap, A.S. ar fi trebuit să beneficieze, conform reglementărilor legale în vigoare, de loc de parcare pentru persoane cu handicap, însă deși parcarea este prevăzută cu locuri de parcare pentru persoane cu handicap acestea erau ocupate de alte autoturisme.

”Bună ziua. Vă scriu cu o mare rugăminte. Azi am fost dus la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Târgu-Mureș de către tatăl meu. Fiind bolnavi, cu handicap, nu am găsit o parcare liberă destinată pentru cei cu handicap locomotor, deoarece toate patru locuri de parcare erau ocupate de niște mașini care nu aveau legitimația de handicap, parcau neregulamentar acolo. Vă rog frumos să scrieți în ziarul de Zi de Zi Mureș, poate Primăria și Poliția Comunitară face ordine acolo, și noi, cei cu probleme de handicap, vom putea avea parcarea noastră în caz de vizită în Spital sau Policlinică”, ne-a scris A.S.

Ne exprimăm speranța că instituțiile abilitate pentru respectarea regulilor care se aplică în parcările publice din municipiul Târgu-Mureș se vor autosesiza și își vor face, în viitor, treaba (și) în slujba cetățenilor cu handicap.

Alex TOTH