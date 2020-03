INTERVIU. Administraţia comunei Suplac premiată la nivel naţional

Share



Comuna Suplac este o comună mică şi cochetă din inima Transilvaniei cu oameni gospodari şi inimoşi. Trecând prin comună vezi străzi pietruite sau asfaltate, apă curentă şi canalizare, şcoli modernizate, case îngrijite, câmpuri arate, cu alte cuvinte simţi dragoste care i-o arată locuitorilor ei.

Unul dintre principalii „vinovaţi” pentru stare comunei este şi primarul Szakács Béla, care, împreună cu echipa sa din cadrul Primăriei şi colegii din Consiliul Local au găsit mereu soluţii la problemele cu care se confruntă astăzi o administraţie locală din mediul rural.

La începutul fiecărui an, una dintre cele mai importante decizii ale forului legislativ local este adoptarea bugetului comunei pentru anul în curs. Anul acesta, în data de 20 februarie 2020, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Suplac, la care au participat toți consilieri, alături de reprezentanți administrației locale, primar, viceprimar, secretar și contabil.

Pe ordinea de zi sau aflat, pe lângă discutarea și ulterior aprobarea bugetului local al comunei, o serie de alte probleme cu care se confruntă această comunitate, aflate și ele propuse spre analiză și aprobare. A fost o dezbatere în adevăratul sens al cuvântului, cu întrebări din partea consilierilor pentru clarificarea unor aspecte ale activități administrației şi cu propuneri pentru îmbunătățirea lor cum ar fi: plan de acțiuni privind ajutoarele sociale, decontarea cheltuielilor cadrelor didactice, zilele de muncă în folosul comunităţii, stabilirea valorilor licitațiilor pentru loturile de pășune comunală etc. Toate aceste discuții, au dus la luarea unor hotărâri în favoarea cetățenilor din această comună. Totuși, dezbaterea pe seama bugetului a fost principala preocupare a consilierilor locali. Implicarea primarului împreună cu echipa Primăriei şi a consilierilor locali, munca din anii precedenți, pregătirea documentației şi găsirea soluțiilor de finanțare, asigurarea cofinanțărilor, organizarea licitațiilor, au determinat ca în acest an o bună parte aceste lucrării să ajungă în stadiu de execuție, care au dus la un buget dublu față de cel de anul precedent. Cu toate că bugetul de cheltuieli este de 6.625.000 de lei, cheltuielile de funcţionare sunt de doar 25%, cea ce denotă o grijă deosebită faţă de partea de investiţii şi dezvoltare.

Pentru a afla mai multe despre veniturile și cheltuielile din acest an și a modului de utilizare a lor pentru dezvoltarea și modernizarea comunei i-am adresat câteva întrebări primarului comunei, Szakács Béla.

Reporter: Domnule primar, care au fost principalele proiecte derulate de dumneavoastră, atât din fonduri proprii, cât și din fonduri europene sau guvernamentale în acest mandat?

Szakács Béla: În ultimul mandat am finalizat două proiecte prioritare: alimentarea cu apă pentru Suplac și Idrifaia, canalizarea pentru Idrifaia pentru care avem o stație de epurare proprie. Pentru alimentarea cu apă dispunem, de asemenea, de o stație de tratare proprie. Deoarece avem apa din puțuri forate, suntem independenți nefiind legați la alți operatori, noi administrăm alimentarea cu apă și canalizare la costuri acceptabile. Alimentarea cu apă a fost finanțată prin PNDL iar canalizarea prin fondul de mediu. Fiecare proiect a avut o valoare de aproximativ 1 milion de euro, cota de participare din bugetul local fiind de 15% pentru canalizare respectiv 10% pentru alimentarea cu apă.

În plus, am depus trei proiecte pe fonduri europene în ultimul moment din 2016 care se află în lucru, căminele culturale din Laslăul Mare și Laslăul Mic şi o grădiniță în Idrifaia. Am achiziționat un utilaj multifuncțional, un buldoexcavator pe fonduri europene, prin grupul de acțiune locală – GAL. Am întocmit studiul de fezabilitate pentru asfaltare, ne-am bazat pe fondul de dezvoltare rurală, care din păcate acum este anulat. Ne pregătim să găsim alte surse de finanțare, nu ne lăsăm, oricum documentele sunt făcute. Din fonduri proprii am reabilitat școala generală din Idrifaia.

În acest moment mai avem finanţat un proiect de alimentarea cu apă și canalizare a localităților Suplac alimentarea cu apă în Laslăul Mare și Laslăul Mic, cu o valoarea totală de 3,5 milioane de euro. Suma este asigurată de la bugetul Ministerului Dezvoltări prin PNDL II, cu cofinanțare din partea noastră, sumă aprobată în bugetul pe anul acesta al Primăriei. Pentru aceste sume neeligibile am cuprins o parte din 350.000 de lei co-finanțare pentru apă, pentru a putea termina în acest an, fiind o lucrare mai complexă, iar o parte va fi cuprinsă în bugetul pe anul viitor. Dacă constructorul va lucra foarte bine și termină anul acesta, atunci vom găsi soluții pentru a plăti lucrarea integral.

Reporter: Care este bugetul comunei pentru 2020?

Szakács Béla: Bugetul nostru pe 2020 este un record pentru al comuna Suplac, 6.625.000 de lei, sumă în care sunt cuprinse toate lucrările de dezvoltare și modernizare a comunei cât și pentru buna funcționare a localității. Vorbim aici de salariile angajaţilor primăriei, utilităţi, combustibil, impozite, plată asistenți personali, cheltuieli cu care se confruntă toate primăriile. Sunt asigurați bani pentru toate activitățile, asigurăm bani și pentru persoanele care chiar sunt nevoiașe și aveau nevoie real de sprijinul nostru.

Reporter: Care este situaţia lucrărilor cadastrale finanţate prin fonduri guvernamentale?

Szakács Béla: Până în acest moment am eliberat 1.600 de cărţi funciare (CF) iar 1.400 de CF-uri au fost depuse la Oficiul de Cadastru care asigură sumele necesare pentru a plăti prestatorii. Pot confirma faptul că comuna noastră se află printre fruntașele din județ din acest punct de vedere. Se poate verifica pe site-ul Oficiului de Cadastru sunt informați publice. Ne confruntăm totuşi cu probleme în sensul identificări persoanelor pe care erau emise titluri de proprietate și cu parcelele suprapuse. Dacă sunt suprapuse nu se poate face conturul respectiv, iar cei de la cadastru nu acceptă.

Reporter: Ce planuri aveți pentru comuna Suplac, pentru perioada următoare?

Szakács Béla: Eu nu vreau să promit nimic. Cea ce sa realizat până acum, face parte dintr-o strategie locală, în care un accent mare se pune pe infrastructură, apă, canal și după aceia drumuri. Asfaltarea drumurilor se va face numai după ce toate utilitățile sunt introduse în pământ. Eu nu ași aproba nici proiect de asfaltare în România până când utilitățile nu sunt rezolvate. Să torni asfalt și după aceia să-l spargi pentru a introduce utilități este o „crimă”. Mă pot mândri cu realizările obținute în cele trei mandate de primar, imaginea comunei Suplac s-a schimbat radical în bine în ultimi 12 ani.

Reporter: Aţi câştigat un premiu important anul acesta. Ne puteţi spune câteva amănunte?

Szakács Béla: Am participat la Adunarea Generală a Comunelor din România, în perioada 16-19 februarie 2020. Din județul Mureș la acest eveniment au participat doar trei primari, fiind cea mai mică participare din țară, având în vedere că din alte județe au fost peste 30. Particip de peste 10 ani la aceste întâlniri ale Asociației, pentru mine utile pentru că primesc multe informați noi direct de la sursă, anul acesta participând la Adunare miniștri, secretari de stat, premierul României inclusiv domnul președinte Klaus Iohannis. Am fost premiat cu această ocazie, fiindu-mi recunoscute eforturile făcute pentru dezvoltarea comunei în accesarea fondurilor europene.

A consemnat Ioan ANGHEL