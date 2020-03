O nouă înfrângere cu liderul

Share



În ultimul meci al fazei a doua din cadrul grupei valorice B a Ligii Naționale de Baschet Feminin formația BC Sirius-CS Mureșul Târgu Mureș a pierdut pentru a patra oară în acest sezon întâlnirea cu formația KSE Târgu Secuiesc. Mureșencele au cedat pe teren propriu cu 42-69 (14-19, 10-19, 9-15, 9-16) și își așteaptă acum adversara din primul tur al turneului play-off pentru locurile 7-13. După un start foarte bun în noul an, în care au obținut cinci victorii consecutive și păreau principalele favorite la locul secund în a doua grupă valorică, echipa mureșeană încheie faza cu o serie de eșecuri, serie care a coborât-o până pe locul 3 (al 9-lea la total). Șansele sunt mari de a mai coborî un loc, deoarece următoarea clasată, CSM Alexandria are doar cu un punct mai puțin și mai are de susținut un joc la Agronomia București. Un foarte probabil succes al teleormănencelor în acest ultim meci ar face ca adversara echipei mureșeene din prima etapă a turneului play-off să fie formația Rapid București, în fața căreia au cedat în urmă cu doar câteva zile, 47-72 pe teren propriu.

O nouă replică palidă

În jocul cu formația covăsneană elevele antrenorului Ionel Brustur au ținut pasul doar până spre finalul primului sfert. Au condus o singură dată, cu 11-10, aproape de jumătatea acestuia, s-au mai apropiat apoi la un singur punct, dar n-au mai reușit să înscrie în ultimele minute și oaspetele s-au desprins, câștigând toate cele patri sferturi.

Pentru Sirius au înscris: Brittney Dunbar 11 (1×3), Pálfi Tünde 7 (1), Cristina Badi 6, Gál Emese 6 (2), Andreea Feiseș 5 (1), Diana Ignat 3 (1), Alexandra Bobar 2, Bokor Beáta și Szász Réka câte 1. Au mai jucat Kertesz Stefania și Kutjatko Anna. Căpitanul Mészáros Kata nu a jucat, iar pivotul Mariah Smelser, accidentată, nu s-a aflat în lot.

Jade Vega, cu 22 puncte (3×2) și Kaila Mobley, 20, au fost cele mai eficiente de la echipa covăsneană.