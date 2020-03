Start în noua tentativă de promovare

Share



De vineri până duminică, în perioada 6-8 martie, la Craiova se dispută etapa a II-a din cadrul turneului play-off al seriei Vest în Divizia A 2 la volei feminin. Printre echipele participante se află și CSU Medicina CNUE Târgu Mureș, câștigătoare detașată a seriei în prima fază a campionatului. Formația mureșeană a cedat doar 4 seturi în cadrul celor 10 etape și alături de CSU Oradea au obținut calificarea directă pentru faza a doua. Celelalte două participante sunt gazdele de la SCMU și CSȘ ACS Volei Cristina Pîrv Turda. Acestea au fost nevoite să suțină câte două partide împotriva formațiilor CSM Sighetu Marmației, respectiv CSU Politehnica Timișoara, ambele reușind un dublu 3-0. Primele două clasate în urma acestui turneu vor participa la turneul de promovare în Divizia A 1 alături de cele două care vor obține calificarea din seria Est. Turneul fazei a doua a acestei serii se dispută la Focșani, cu participarea formațiilor CFT Mihai I București, CSM Unic Piatra Neamț, Tomis Constanța și CSM Focșani. În turneul de la Pitești echipa mureșeană este considerată principala favorită, dar din postura de gazdă formația argeșeană are o mare șansă de a încheia pe unul dintre cele două locuri care își vor continua drumul spre prima scenă a voleiului feminin. Echipa mureșeană reușise promovarea în urmă cu un an, dar sub culorile CSM, fiind obligată să reia cursa după revenirea la CSU Medicina.