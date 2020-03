APEL. O mureșeancă își caută părinții naturali!

Share



Pagina de Facebook ”The never forgotten Romanian children – Copiii niciodată uitați ai României” a publicat, la începutul lunii martie, un apel lansat de Nycoleta Flory, o mureșeancă originară din municipiul Târnăveni care își caută părinții naturali.

”M-am născut în România și am fost adoptată la vârsta de un an și o lună. Doresc foarte mult să-mi cunosc familia și rudele biologice . La începutul anului 2017 am început căutarea familiei mele biologice, tot aici prin intermediul acestei pagini de comunitate Facebook. Deși s-au identificat ceva rude în localitatea mea natală, nu am reușit contact cu ei. De data aceasta revin cu mai multe informații și cu aceiași mare speranță că voi reuși găsirea familiei mele. M-am născut pe 15 martie 1990 în Târnăveni, județul Mureș. Numele tatălui meu este Horvath Francisc, născut anul 1949. De origine era din Ceuașu, județul Mureș, fiul lui Francisc și Saveta. Părinții tatălui meu aveau domiciliul în satul Mica – Ceauș. Mama mea se numea Ianos Maria, născută în anul 1957, fiica lui Rozalia. Mama, de origine era din Albesti -Jagu, Mureș. În perioada adopției mele mai aveam trei frați. Nu dețin nici o informație despre ei. Vă rog foarte mult să mă ajutați de a-mi contacta rudele. Am așa de multe întrebări despre originea și adopția mea! Aștept cu mare nerăbdare vești!”, a transmis Nycoleta Flory.

