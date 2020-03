Arafat: Stagiile de pregătire COS-DSM, obligatorii pentru cei care funcții de coordonare pe domeniul situațiilor de urgență

Share



Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, dr. Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) a declarat, vineri, că se doreşte ca stagiul de pregătire COS-DSM, care se desfăşoară în aceste zile la Târgu-Mureş, să devină obligatoriu pentru cei care au funcţii de coordonare pe domeniul situaţiilor de urgenţă.

”Avem un grup de colegi din Franţa, între ei foşti comandaţi ai pompierilor din Paris, medici care au lucrat în medicina de urgenţă sau care lucrează, care vin şi ţin acest curs. În Franţa se face la pompierii din Paris şi participă mai multă lume la el. Noi am copiat acest curs şi îl tansferăm aici pentru că avem aproape acelaşi sistem. Este a doua oară când îl facem. A fost finanţat prin fonduri printr-un program elveţian. Acest curs este finanţat din fonduri de la Fundaţia pentru SMURD şi începând cu viitorul curs sperăm să îl finanţăm prin fonduri europene (…) Am făcut astfel de stagii de pregătire pe la începutul anilor ’90, dar nu erau de această amploare. Intenţia noastră este ca acest stagiu să fie obligatoriu pentru toţi cei care au funcţii de coordonare pe domeniul situaţiilor de urgenţă şi asistenţei medicale de urgenţă în viitor şi să se organizeze de două ori pe an la date fixe”, a declarat presei Raed Arafat.

Potrivit şefului DSU, stagiul de pregătire COS-DSM coordonat de către o echipă de experţi francezi, sub patronajul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, care are loc în perioada 24 februarie – 13 martie, în municipiul Târgu-Mureş, implică pe lângă probele practice şi o serie de exerciţii în teren, dar şi simulări virtuale.

”Au mai multe exerciţii foarte importante în care aplică ce învaţă în curs. Ei învaţă în curs anumite aspecte de mare importanţă pe diferite tipuri de coordonare, pe diferite tipuri de accidente colective cauzate de substanţe chimice, de explozii, de accidente de tren, accident în tunel, accident aviatic. Acestea toate sunt în scenariile lor şi ei învaţă cum să coordoneze şi să gestioneze situaţia”, a declarat Arafat.

Cât priveşte cursurile viitoare de pregătire, Raed Arafat a precizat că acestea se vor desfăşura la Centrul de Pregătire din Târgu-Mureş, posibil de două ori pe an.

”Va fi de două ori pe an, iar la acestea vor participa şi colegii de la SMURD şi, la un moment dat, vom mai lua poate din alte servicii. Acum participă şi un reprezentant al Poliţiei şi unul al Jandarmeriei”, a susţinut şeful DSU.

În privinţa relaţiei cu presa, Raed Arafat a precizat că aceste cursuri au şi o componentă pe latura de comunicare, care abordează inclusiv apariţia fenomenului fake news în mediul online.

”În relaţia cu presa, dar nu numai, au fost unele momente în care, din punctul nostru de vedere, s-a deviat şi s-a deviat serios. Nu neapărat cu presa, noi vorbim de social media, de fake news, vorbim de foarte multe aspecte pe care le întâmpinăm şi este normal ca acestor colegi să le povestim şi să îi învăţăm cum să relaţioneze cu presa”, a susţinut Arafat.

În cadrul stagiului de pregătire de la Târgu-Mureş, coordonat de către echipa de experţi francezi, sub patronajul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, la Târgu-Mureş şi Sighişoara vor fi organizate o serie de exerciţii în domeniul situaţiilor de urgenţă, cum ar fi o explozie, un incendiu, o acţiune teroristă sau salvarea călătorilor dintr-un tren blocat de alunecări de teren în tunel.

”Obiectivul stagiului este creşterea calităţii coordonării intervenţiilor prin folosirea unui alt tip de sistem de comandă şi control. În programul de pregătire sunt cuprinse a se executa exerciţii de intervenţie cu forţe şi mijloace, după cum urmează: în data de 6 martie, la secţia Endocrinologie a Spitalului Clinic Judeţean Mureş, în data de 9 martie, la Sighişoara, în data de 11 martie la Azomureş şi în 12 martie la Sala Polivalentă din municipiul Târgu-Mureş. Exerciţiile se vor desfăşura cu forţe şi mijloace de intervenţie”, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Horea” al judeţului Mureş.

(www.agerpres.ro)