EXCLUSIV! Un avocat mureșean, cheia procesului de 9 miliarde de lei câștigat de România în fața fraților Micula!

Tribunalul Internațional de Arbitraj de la Washington DC (SUA) a respins pretențiile de 9 miliarde de lei formulate de frații Ioan și Viorel Micula contra României și i-a obligat pe cei doi oameni de afaceri să ramburseze României 75% din costurile legale și alte cheltuieli.

Litigiul a fost inițiat în anul 2014 de cei doi fondatori ai Grupului European Food & Drinks, care au și cetățenie suedeză și care au invocat Tratatul dintre Guvernul Regatului Suediei și Guvernul României. Concret, Ioan și Viorel Micula au susținut că România și-a încălcat obligațiile internaționale în temeiul Tratatului, nereușind să aplice legile privind impozitarea băuturilor spirtoase și prin adoptarea unui nou regim de prețuri pentru apa minerală.

Crenguța Leaua: ”România nu a încălcat Tratatul Suedia-România”

Apărarea României a fost asigurată de un consorțiu format din firmele de avocatură Leaua Damcali Deaconu Păunescu – LDDP din București și Lalive din Geneva (Elveția).

”Suntem foarte mulțumiți de rezultatul dosarului, care arată că România nu a încălcat Tratatul Suedia-România. Acest caz a implicat analiza unui volum foarte mare de argumente și informații cu privire la lupta României împotriva evaziunii fiscale, fiind unul dintre cele mai complexe dosare, în care probleme de drept fiscal substanțial și procedural, din perspectivă macroeconomică, au fost introduse într-un arbitraj de investiții. Suntem foarte încântați de faptul că efortul semnificativ al specialiștilor în domeniul arbitrajului și dreptului fiscal de a explica detaliile de fapt și de drept necesare tribunalului arbitral a dus la o hotărâre în care poziția României a avut succes. De asemenea, suntem foarte bucuroși că aceasta este cea de a patra victorie a echipelor Lalive și Leaua Damcali Deaconu Păunescu – LDDP în apărarea României în arbitraje investiționale”, a declarat Crenguța Leaua, Managing Partner în cadrul firmei de avocatură LDDP din București.

Potrivit instanței de la Washington, România „a arătat că are un mecanism complex pentru aplicarea legilor sale, o strategie prin care se asigură aplicarea în mod eficient din perspectiva costurilor, și o structură de executare atât la nivel de gospodărie individuală, cât și la nivel de producător industrial, implicând ANAF, Vama și DG Antifraudă”.

CV de excepție

Crenguta Leaua este originară din municipiul Târgu-Mureș, deține o experiență în avocatura de peste 20 de ani și are ca specializare dreptul comerțului internațional, în principal arbitrajul internațional, în dosare pe rolul mai multor instituții arbitrale internaționale – ICSID, ICC Paris, VIAC Viena și WIPO, fiind inclusă în “Who’s Who Legal” în domeniul arbitrajului internațional în toate edițiile începând cu anul 2007 și în cadrul Though Leders („Lideri de gandire”) (Global Arbitration Review, 2017, 2018).

”A fost vicepreședinte al Curții Internaționale de Arbitraj – ICC Paris (2015- 2018), membră a Curții (2012-2015) și este în continuare membră a Comisiei de Arbitraj a ICC. A fost vicepreședinte al Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României (2008-2012). A primit titlul de doctor în drept de la Facultatea de Drept – Universitatea din București și are două licențe în drept de la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași și de la Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu. Este absolventa programului Emerging Leaders, executive education din cadrul Harvard University, John F. Kennedy School of Government. Este conferențiar universitar la Academia de Studii Economice din București (Dreptul afacerilor și Dreptul Uniunii Europene) și conferențiar universitar asociat (Dreptul comparat al arbitrajului internațional și Arbitrajul în domeniul construcțiilor) în cadrul programului de master Arbitraj Internațional la Facultatea de Drept a Universității din București. A fost visiting scholar la Columbia Law School (New York) și invitată să susțină prelegeri la Science Po (Paris), Georgetown Law (Washington, D.C.), Columbia Law School (New York), Washburn University (Kansas)”, se precizează în prezentarea despre Crenguța Leaua, pe pagina web a firmei de avocatură LDDP din București.

Alex TOTH