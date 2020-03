FOTO: Incursiune în arta borangicului, la Muzeul Etnografic „Anton Badea”

Share



Muzeul Etnografic „Anton Badea” din Reghin a deschis marți, 3 martie, seria evenimentelor dedicate primăverii cu un oaspete special, Cristina Niculescu, protagonista unei inițieri în arta borangicului obținut din viermi de mătase. Întâlnirea a avut loc sub forma unei șezători intitulată sugestiv „Primăvara în șezătoare”, prilej cu care cei prezenți au putut afla pe viu tainele producerii borangicului de la un reprezentant al singurei familii din România care mai produce și prelucrează borangic din viermii de mătase. „Fiind la început de primăvara, respectiv în luna martie, cunoscută ca și ”luna femeilor”, ne-am gândit să facem o întâlnire mai deosebită în care invitat special am avut-o pe doamna Niculescu, singura persoană din România care mai produce și prelucrează borangic din viermii de mătase. Prezența dânsei se leagă de discuțiile avute în cadrul șezătorilor organizate în cadrul muzeului în care ne puneam problema ce material să folosim. Cum doamna Niculescu produce acest material final care este borangicul, am decis că nu ar fi rău să o invităm în cadrul unei șezători, să vedem pe voi cum ia naștere acest material. Noi, în cadrul șezătorilor, asta ne și propunem să învățăm mereu lucruri noi de la cei în măsură, cum este și cazul doamnei Niculescu. Cu „Primăvara în șezătoare”, am aflat câteva lucruri noi, am mai descoperit câte ceva, despre veșmântul popular femeiesc, ce se află în spatele unor opere adevărate de artă, de câtă muncă, pasiune și talent e nevoie pentru a ne bucura, în final, ochii și sufletul”, a precizat Roxana Man, directorul Muzeului Etnografic „Anton Badea”.

Singurii producători din țară

Borangicul, ”regina țesăturilor”, cum mai este denumit, este un material produs din viermii de mătase, din omizile fluturelui. Cristina Niculescu a prezentat celor prezenți întreg procesul de obținere al firului și a vorbit despre arta țesutului cu fir de borangic la războiul de țesut. „Am prezentat celor prezenți despre cum se obține firul de mătase, cum se țese, respectiv filarea lui. Pentru mine sunt lucruri normale până la urmă, pe care oamenii nu au unde să le mai vadă. Acest material care este borangicul nu se mai găsește în țară decât la atelierul nostru din Vâlcea. Chiar dacă mai sunt unele persoane care spun că materialul lor este borangic, nu este adevărat. După cunoștințele mele, știu sigur că doar noi mai producem acest material. Borangicul are niște particularități care îl diferențiază de alte materiale. Borangicul este termenul atribuit mătăsii naturale. Este firul ce rezultă din prima fază din cocon, obținut manual. Apoi vin tot felul de prelucrări, iar la final rămâne doar firul de mătase și astfel se obține mătasea natural. Ea are un luciu, o textură aparte, o simți la pipăit. La fel, se vede cu ochiul că lucește, mai ales în lumina soarelui. Dar, sunt atâtea lucruri contrafăcute pe lumea asta care îți poate înșela ochiul și simțul, de ajungi să crezi că ceva e adevărat, când de fapt nu e”, a spus Cristina Niculescu.