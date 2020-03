Valentin Iacob, noul director al Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Mureş

Share



Din data de 2 martie 2020, noul director executiv al Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Mureş (DAJM) este liberalul Valentin Iacob, fost primar al comunei Hodac. Noul director executiv are ca ţintă principală sprijinirea fermierilor din judeţ, prin implementarea politicilor guvernamentale. „Îmi doresc să ajut cât mai mult fermierii mureşeni prin promovarea politicilor Guvernului României pentru domeniul agricol. Vrem să îi sprijinim pe tinerii fermieri prin scrierea de proiecte, avem un compartiment specializat pentru această activitate. O altă prioritate este instruirea tinerilor fermieri, avem şi aici un compartiment de specialitate care poate să îi pregătească şi ulterior să le ofere o diplomă”, a declarat Valentin Iacob.

Principala provocare cu care se confruntă agricultura din ţara noastră în noul an va fi seceta prelungită şi temperaturile ridicate din această iarnă. „Vom avea un an agricol dificil, mai ales că am avut o iarnă fără zăpadă, cu temperaturi ridicate, factori care favorizează apariţia dăunătorilor şi bolilor atât la animale cât şi la plante. O altă problemă este lipsa precipitaţiilor din această perioadă, care va duce la costuri mai ridicate de producţie”, a mai adăugat directorul executiv DAJM. (I. A.)