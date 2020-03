Târgu-Mureș: Noi măsuri anticoronavirus: creșe închise și manifestări suspendate!

Share



Primarul municipiului Târgu-Mureș, Dorin Florea, a anunțat marți, 10 martie, prin intermediul unei postări pe pagina personală de pe rețeaua de socializare Facebook, luarea unor măsuri la nivel local pentru prevenirea infectării cu virusul COVID-19.

Redăm, în rândurile de mai jos, anunțul făcut de primarul Dorin Florea:

”Având în vedere situația declarată la nivel național pe tema epidemiei cu virusul COVID-19, am convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență, unde am propus următoarele măsuri:

– Accesul la persoanele izolate să se realizeze doar de către medicii de familie, respectând normele de igienă și echipați corespunzător. Medicii să informeze în permanență reprezentanții DSP cu privire la evoluția pacienților;

– Am solicitat Guvernului României, prin Ministerul de Finanțe să adopte o hotărâre la nivel național cu privire la plata taxelor și impozitelor, astfel încât să se aplice reducerea de 10 la sută până la sfârșitul lunii aprilie. Cer Ministerului Finanțelor să instituie această măsură și să ofere posibilitatea autorităților locale să adopte hotărâri de consiliu local prin care să se prelungească termenele de plată, mai ales că în luna martie fluxul persoanelor care se prezintă la ghișee pentru plata taxelor este în creștere;

– Am decis suspendarea tuturor manifestărilor organizate de către Municipiul Târgu Mureș, atât în spațiile deschise cât și în cele închise;

– Am hotărât închiderea creșelor până în momentul în care activitatea se va putea relua în condiții de maximă siguranță atât în ceea ce-i privește pe cei mici, cât și personalul creșelor;

– Am solicitat informații cu privire la măsurile care se iau în supermarket-uri, pentru că aglomerările din marile magazine pot favoriza răspândirea virusului COVID-19 în această perioadă;

– De asemenea, am solicitat Ministerului Sănătății, prin Direcțiile de Sănătate Publică să comunice care sunt produsele eficiente de dezinfectare în spațiile publice.

În finalul ședinței am solicitat tuturor reprezentanților instituțiilor publice să îndemne populația la calm, iar târgumureșenilor le cer să informeze medicii de familie în cazul în care prezintă anumite simptome specifice coronavirusului și să respecte regulile de igienă uzuale.”

(Redacția)