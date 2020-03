Campania 2020 de depunere a Cererilor Unice de Plată, pe înțelesul fermierilor

Share



Sala Mare a Palatului Administrativ din Târgu-Mureș a găzduit miercuri, 11 martie, o ședință de informare privind Campania 2020 de depunere a Cererilor Unice de Plată, demers organizat de către Agenția de Plăți pentru Intervenție în Agricultură (APIA) Mureș, destinată fermierilor mari din județul Mureș, respectiv cei care dețin sau administrează peste 50 de hectare.

„În fiecare an, APIA Mureș organizează cu fermierii mari o întâlnire înainte de începerea perioadei de depunere a Cererilor Unice de Plată pentru campania în curs, în speță Campania 2020. La nivel teritorial, fermierii mici, respectiv cei care utilizează și lucrează teren de până la 50 de hectare, au avut parte de ședințe de informare la fiecare unitate administrativ – teritorială în parte, iar acum am avut întâlnirea cu fermierii cu peste 50 de hectare, numărul acestora la nivel de județ fiind de 770, număr înregistrat în campania de anul trecut, care au avut cerere depusă la APIA. Facem această întâlnire informală în fiecare an tocmai pentru a le aduce la cunoștință fermierilor nouățile care apar, modificările apărute, tocmai pentru a fi informați direct de la sursă”, a declarat Ovidiu Săvâșcă, director executiv APIA Mureș.

Potrivit directorului APIA Mureș, până la acest moment 2.000 de fermieri mureșeni au depus cererea unică de plată de la începutului perioadei de depunere, respectiv 2 martie. „Campania 2020 a început la data de 2 martie, deja avem aproximativ 2.000 de fermieri care au depus cererea până la această dată, termenul limită, ca în fiecare an, fiind 15 mai 2020. Numărul fermierilor beneficiari ai cererilor de plată la APIA în județul Mureș este de 24.917 de fermieri, dacă e să luăm în calcul numărul celor înregistrați în cursul campaniei 2019. Ne bazăm și în acest an pe acest număr de fermieri să vină și în acest an să depună Cererea Unică de Plată în intervalul 2 martie – 15 iunie. Fermierii așa ziși mari sunt în număr de 770, cu peste 50 de hectare în județul Mureș, beneficiari ai sprijinului pe suprafață, care utilizează și lucrează aproximativ 45% din suprafața județului Mureș. Tocmai de aceea, în fiecare an acordăm o atenție deosebită acestor fermieri astfel ca aceștia să aibă informațiile la timp și tot ce înseamnă element de noutate pentru a putea accesa toate formele de sprijin derulate prin APIA”, a spus Ovidiu Săvâșcă.

Noutăți

În ce privește noutățile Campaniei 2020 prezentate fermierilor, ele au avut în vedere măsurile de dezvoltare rurală, respectiv măsurile de agromediu.

„În această campanie sunt câteva noutăți tehnice legate de anumite coduri de cultură. Sunt câteva elemente referitoare la măsurile de dezvoltare rurală, cunoscutele măsuri de agromediu. De exemplu, sunt angajamentele multianuale pe cinci ani, multe dintre aceștia fiind finalizate în 2019. Procedura permite ca aceste angajamente să se mai prelungească încă un an, respectiv și în 2020, știut fiind faptul că este anul de final al exercițiului financiar 2014-2020. Mai sunt câteva chestiuni tehnice care le-am adus la cunoștința fermierilor. Multe modificări față de campania trecută nu sunt, asta și datorită faptului că suntem la finalul exercițiului financiar 2014-2020. Ce a fost de modificat sau de corectat s-a făcut până în anii anteriori. Cu toate acestea, ținem să avem aceste întâlniri, de multe ori chiar și pentru a reaminti anumite lucruri fermierilor, de la campania de anul trecut. De asemenea, sunt anumite scheme de sprijin pe care considerăm că e bine să le reamintim fermierilor, cu tot ce înseamnă elemente de noutate, astfel ca aceștia să aibă cunoștință de aceste lucruri”, a precizat directorul APIA Mureș.

100 de milioane de euro pentru fermieri

Suma care urmează să între în conturile fermierilor mureșeni în cadrul acestei campanii ajunge la aproximativ 100 de milioane de euro, după cum afirmă Ovidiu Săvâșcă. „Dacă e să ne raportăm la ultimul an de plată, respectiv Campania 2019, suntem undeva la aproximativ 90 de milioane de euro derulați prin APIA pe toate schemele de sprijin. Sunt peste o sută de scheme de sprijin derulate prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. La nivel județean, până la această dată suntem aproape de suma de 90 de milioane de euro. Să nu uităm că mai avem încă de plătit către beneficiarii noștri, cei care au solicitat scheme de sprijin în sectorul vegetal cuplat de producție, SCV-urile cum mai sunt ele cunoscute, atât la soia, lucernă și sfeclă de zahăr, culturi ce se cultivă cu preponderență în județul Mureș. La aceste scheme de plată termenul limită la care trebuiesc aduse documente de livrare a producției sau de procesare este până la data de 31 martie. Doar după această dată, în urma stabilirii suprafeței determinate la plată, se va stabili cuantumul, când vom ști suprafața care poate fi plătită. Pentru aceste scheme de plată plata va începe undeva în cursul lunii aprilie. Practic, vor mai fi câteva milioane de euro, iar suma spre care ne vom îndrepta este de undeva la 100 de milioane de euro, strict pe județul Mureș”, a spus Ovidiu Săvâșcă.

Calendarul Campaniei 2020

Campania de depunere a Cererilor Unice de Plată este 2 martie – 15 mai, plățile urmând să înceapă pe 15 octombrie, cele în avans, respectiv 1 decembrie, cele regulate.

„În perioada 2 martie – 15 mai 2020 se depun Cererile Unice de Plată. Urmează apoi primul control administrativ în sistem. Concomitent are loc și un control preliminar, instituit de trei ani la nivel european, prin care fermierii, după data limită de depunere a cererii mai pot face niște modificări în cazul unor suprapuneri sau supradeclarări, fără a fi penalizați. Până la data de 1 iulie, dată la care conform calendarului de activități al APIA se extrage eșantionul de control pe teren, demarează și campania de control în teren în intervalul 1 iulie – 1 octombrie. De la 1 octombrie până pe 15 octombrie toate datele culese din teren se introduc în baza de date, după care, ca în fiecare an, începând cu data de 15 octombrie până pe 30 noiembrie demarăm campania de plată în avans, iar de la 1 decembrie începe plata regulată. Unul dintre beneficiile care le-am constatat, atât noi administrația cât și fermierii este faptul că am pus stop la data de 15 mai și ne-am încadrat cu acest calendar menționat, fapt pentru care la această dată suntem undeva cu plățile la un procent de peste 97%. Mai precis, 97 % din fermierii mureșeni care au depus cerere de plată în Campania 2019 sunt cu banii în conturi la momentul de față. Cât privește restul de 3%, o parte din ei sunt mici fermieri cu scheme de sprijin cuplat care, doar după ce avem cuantumul pe schema de sprijin cuplat putem să-i plătim, pentru că aici există ”riscul” de a sări din schema de mic fermier dacă cuantumul pe hectar depășește 1.250 de euro, tocmai de aceea nu se plătesc decât după ce avem acest cuantum. Aceștia sunt undeva la 1,5 – 1,8% din numărul de fermieri, restul până la 3% sunt fermieri cu anumite plăți restante la anumite scheme de plată”, a precizat Ovidiu Săvâșcă.

Care este valoarea sprijinului financiar

„Sunt schemele de plăți directe, cea mai importantă, care a fost și în exercițiul financiar, este SAPS, în cuantum de 102 de euro pe hectar. Apoi vine plata redistributivă pe două paliere, între 1 și 5 hectare, unde valoarea este de 5 euro/hectar, iar pe palierul 5-30 de hectare, valoarea sprijinului este de 40 de euro pe hectar. De la 30 de hectare în sus această plată nu se mai face, dar se efectuază pentru toți fermierii, de la un 1 la cel mai mare număr de hectare. O componentă importantă din aceste scheme de plăți directe o reprezintă plata de înverzire în cuantum de 58 de euro la hectar. În situația în care avem și schema pentru tânărul fermier, de 31 de euro la hectar, o creștere semnificativă de la 25 de euro în 2018, per total avem o medie de 180-200 de euro la hectar ce prezintă plata directă pe suprafață, plus cunoscutele măsuri de agromediu pentru pășuni și fânețe care pot urca la 350-400 de euro, chiar 500 de euro, Dacă cumulăm plățile de agromediu , plus plata pentru zona montană defavorizată, aici sunt 21 de comune în județ care beneficiază și de aceste plăți, mai avem un plus de 87 de euro la hectar. Deci, undeva între 200 și 500 de euro au la dispoziție fermierii, plată la hectar prin APIA, în funcție de specificul fiecăruia, dacă își doresc acest lucru. Spun acest lucru deoarece măsurile de agromediu sunt niște măsuri complementare cu anumite cerințe specifice și rămâne la latitudinea fermierului dacă dorește să respecte cerințele specifice măsurilor de agromediu. Din punctul meu de vedere nu sunt forte greu de aplicat, sunt sume substanțial mai mari față de plata directă pe suprafață. În acest sens, chiar îi invit pe fermieri să aplice pentru măsurile de dezvoltare rurală. Aici nu avem un plafon în ce privește sumele acordate, se pot accesa și în anul 2020 scheme de dezvoltare rurală, atât pe măsurile de agromediu cât și în ce privește agricultura ecologică unde, de asemenea, avem sume consistente. Aici, subvenția poate să meargă de la 140 la 600 de euro la hectar, în funcție de categoria de folosință a terenului și culturile cultivate”, a conchis Ovidiu Săvâșcă.