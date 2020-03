Investiții de 14,6 milioane de lei la Aeroportul ”Transilvania”

Share



Consilierii județeni au aprobat marți, 10 martie, într-o ședință extraordinară de lucru, bugetul pe anul 2020 al Aeroportului Internațional ”Transilvania” din Târgu-Mureș.

Gradul de autofinanțare, în creștere

Bugetul de venituri prevede suma totală de 10.897.000 de lei, din care 5.897.000 de lei venituri proprii și 5.000.000 de lei ajutor de exploatare asigurată din bugetul Consiliului Județean Mureș. Această sumă nu include alocările pentru investiții. Față de anul 2019, suma asigurată din bugetul județean este cu 500.000 de lei mai mică.

”Decizia privind susținerea funcționării Aeroportului Târgu-Mureș a fost luată încă de la începutul mandatului de președinte al Consiliului Județean Mureș. Am reușit să salvăm acest aeroport după ce, din neglijența unora, acesta a fost aproape închis. Această infrastructură aeriană are o importanță deosebită atât pentru Târgu-Mureș cât și pentru întreg județul. Rezultatele financiare arată că Aeroportul crește de la an la an. După redeschiderea Aeroportului, gradul de autofinanțare acestuia a crescut, astfel în 2018 acesta era de 33% din venituri, în 2019 de 48,2% iar pentru anul 2020 se estimează un grad de autofinanțare de 54,13%. Nu numai Aeroportul din Târgu-Mureș este finanțat de Consiliul Județean, toate cele similare ca număr de pasageri beneficiază de acest ajutor de exploatare, măsură care a fost aprobată atât de Guvernul României cât și de Comisia Europeană”, a declarat Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș.

14,9 milioane de lei, pentru investiții

Pentru anul 2020 suma aprobată pentru investiții se ridică la 14.977.000 de lei, dintre principalele obiective de investiții sunt următoarele: sistem de echipamente securitate aeroportuară (4.000.000 de lei), ”Proiect Tehnic plus execuție sistem de balizaj luminos de categoria II OACI la suprafețele de mișcare” (3.934.000 de lei), autofreza zăpadă (2.500.000 de lei), ”Proiect tehnic plus execuție lucrări de reabilitare la CT1” (1.655.000 de lei), ”Modernizare terminal etapa II” (500.000 de lei), sistem acces parcare (135.000 de lei) și rezervor suprateran cu pompa de alimentare (75.000 de lei).

Din suma totală prevăzută pentru investiții, 14.649.000 de lei reprezintă alocația de la bugetul județului, diferența de 328.000 de lei fiind acoperită din surse proprii ale aeroportului.

”Aeroportul ”Transilvania” a înregistrat o creștere spectaculoasă și record față de alte aeroporturi din România, unde creșterea a fost în medie de 6,2%, iar la nivel european de 3,2%. Noi am realizat 242%, iar pentru anul acesta am prevăzut o creștere de 42% a traficului și o creștere de 30% a veniturilor proprii”, a subliniat Peti Andras, președintele Consiliului de Administrație al Aeroportului Internațional ”Transilvania” Târgu-Mureș.

Alex TOTH