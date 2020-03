Pandemia de Coronavirus declarată oficial de OMS

Share



„Coronavirus – COVID 19 poate fi declarat ca pandemie”, sunt cuvintele directorului Tedros Adhanom Ghebreyesus rostite în această seară și publicate pe contul de Twitter al Organizației Mondiale a Sănătății, continuând: “Pandemie nu este un cuvânt ușor de folosit sau fără responsabilitate. Este un cuvânt care, dacă este prost înțeles, poate cauza frică nejustificată, sau acceptare nejustificată că lupta este pierdută, care să conducă la suferință și moarte inutile”.

“Caracterizând situația ca pandemică nu schimbă evaluarea OMS a amenințării acestui coronavirus. Nu schimbă ceea ce face OMS și nici ceea ce țările ar trebui să facă. Nu am mai întâlnit o pandemie a cărei scânteie să fie un coronavirus. Și nu am văzut o pandemie care să nu poată să fie, în același timp, controlată. OMS a răspuns complet încă de când au fost anunțate primele cazuri. Am chemat în fiecare zi țările să ia acțiuni agresive și urgente. Am sunat clopotul de alarmă tare și clar”, a continuat acesta.

În acest moment, sunt peste 118.000 de cazuri în 114 țări, iar 4291 de oameni și-au pierdut viața, în timp ce alte zeci de mii de oameni luptă pentru viața lor în spitale, a mai amintit Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Cum am spus și luni, doar privind la numărul de cazuri de infecții cu COVID-19 și la numărul de țări afectate, acestea nu spun întregul adevăr. Din cele 118.000 de cazuri raportate global în 114 țări, mai mult de 90% sunt în patru țări, și în două dintre acestea – China și Coreea de Sud – numărul de cazuri a scăzut semnificativ. 81 de țări nu au raportat niciun caz, iar 57 de țări au raportat sub 10 cazuri sau mai puțin. Nu putem spune destul de tare sau destul de clar sau destul de des: toate țările pot schimba cursul acestei pandemii. Dacă țările detectează, testează, tratează, izolează, urmăresc și mobilează oamenii ca răspund, cei care au doar câteva cazuri pot să prevină să devină focare de infecție, iar acele focare să ducă la răspândirea în masă. Chiar și țările cu răspândire în masă sau cu mari focare pot întoarce curentul acestui coronavirus. Câteva țări au demonstrat că acest virus poate fi controlat și suprimat. Provocarea pentru multe țări care se confruntă cu focare de COVID-19 și cu răspândire largă nu este dacă pot face la fel, ci dacă vor”, a mai susținut directorul OMS.

“În următoarele zile și săptămâni ne așteptăm ca numărul de cazuri de COVID-19, numărul de decese și numărul de țări afectate să crească”, a alertat acesta.

Directorul OMS a vorbit și despre răspunsul țărilor unde au fost înregistrate cazuri – amintind de nivelurile alarmante de răspândire și de severitate și despre nivelurile alarmante de inacțiune, cât și despre măsurile care trebuie luate pentru încetinirea răspândirii virusului.

“Unele țări se luptă cu problema capacităților, altele cu lipsa de resuse, iar altele cu lipsa de soluții. Suntem recunoscători pentru măsurile care au fost luate pentru a încetini răspândirea virusului și a controla epidemia. Știm că aceste măsuri sunt o greutate mare în societăți și economii (…) Toate țările trebuie să lupte pentru a găsi un echilibru fin între a proteja sănătatea, a minimiza perturbările sociale și economice și a respecta drepturile omului”, a mai precizat acesta.

Tedros Adhanom Ghebreyesus a mai spus că nu este o criză doar a sectorului de sănătate publică, ci o criză care va atinge fiecare sector, astfel încât “fiecare sector și fiecare individ trebuie să fie implicat în această luptă”.

Toate țările au fost chemate să: 1- își activeze și să își dimensioneze mecanismele de răspuns în caz de urgență – să comunice cu populația despre riscuri și cum se pot proteja – să fie găsite toate cazurile și identificați toți contactații, să fie izolați, testați și tratați; 2 – să își pregătească spitalele, să își pregătească și protejeze angajații din sănătate.

Sursa foto: Twitter / World Health Organization