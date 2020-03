Ziua Mondială de Rugăciune, marcată la Reghin

Share



Ziua Mondială de Rugăciune (ZMR) este o zi în care femeile de diferite confesiuni se întâlnesc în localitățile lor pentru a se ruga pentru o țară anume, dar și pentru pacea din lume. Marcată în prima zi de vineri a lunii martie, Ziua Mondială de Rugăciune își are originile în secolul al XIX-lea, atunci când femeile creștine din Canada și Statele Unite au început să se implice în misiuni de încurajare a rugăciunii personale, deplasându-se și în alte părți ale lumii. În această zi a lunii martie, de la răsăritul soarelui până la apusul său, pe întregul glob se adună, an de an, tot mai mulți credincioși pentru o rugăciune comună. Programul este pregătit de femei, dar invitația la rugăciune se adresează tuturor. În România, a fost marcată pentru prima oară în 1971, la Sibiu. În 1993, s-a înființat Forul Ecumenic al Femeilor Creștine din România, iar prima slujbă a fost oficiată în 1993, la București. În prezent, este organizată de asociațiile de femei ale bisericilor și de comitetele ecumenice locale în peste 200 de localități.

Reghin, gazdă tradițională a Zilei Mondiale de Rugăciune

Ziua Mondială de Rugăciune a Femeilor Creștine este marcată și la Reghin începând cu anul 1994, cu implicarea Bisericii Evanghelice, care vineri, 6 martie, a marcat Ziua Mondială de Rugăciune a Femeilor Creștine, găzduită și în acest an de Casa Bogner (Bognerhaus) din Reghin. În acest an, programul religios al Zilei Mondiale de Rugăciune a Femeilor Creștine a fost organizat de femeile din Zimbabwe având ca motto: ‘Ridică-te, ia-ți patul tău și umblă”. „Zimbabwe se traduce prin ”Casa pietrelor” și este situată în sudul Africii. Este o țară caracterizată prin multitudinea de limbi ce se vorbesc pe teritoriul ei, 16 la număr, din care trei oficiale, dar și a credințelor existente. Corupția este marea problemă a acestei țării. Deși este o țară cu resurse naturale, 72% din populație trăiește în sărăcie. O altă problemă este consecința încălzirii globale ce se răsfrânge asupra cascadei Victoria, una din principalele atracții turistice ale țării, dar și asupra florei și faunei”, a precizat Martina Melinda Zey, membru în comitetul de organizare a serii de rugăciune de la Reghin. Ziua Mondiala de Rugăciune este o mișcare internațională ecumenică a femeilor care se sărbătorește în peste 170 de țări de pe tot globul. „Femeile își doresc, ca prin astfel de seri de rugăciune, să creeze un sentiment de unitate, să știe că au sprijin și susținere în întreaga lume. În fiecare an, rugăciunile se îndreaptă spre o țară, în acest an ea fiind Zimbabwe, iar gândurile și rugăciunile tuturor femeilor vin în sprijinul celor aflați în suferință. Seara de rugăciune s-a încheiat cu o masă pregătită cu drag de comunitatea femeilor, după rețete primite chiar de la femeile din Zimbabwe”, a precizat Anabela Holircă, membru în comitetul de organizare.