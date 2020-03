Consiliul Județean Mureș lansează apelul de proiecte pentru ONG-uri pentru anul 2020

Share



Consiliul Județean acordă finanțări nerambursabile în cinci domenii: cultură, culte, sport, asistență socială, activități de tineret. ONG-urile, bisericile, organizațiile sociale, organizațiile de tineret și de studenți, sportivii și asociațiile sportive au la dispoziție un fond de 2,4 milioane de lei.

Aceștia pot obține finanțări nerambursabile pentru organizarea de evenimente culturale, concursuri, conferințe, pentru întreținerea și lucrările de reparații ale proprietăților bisericii, pentru evenimente sportive și participare la competiții.

„Sprijinim anual sute de inițiative ale organizațiilor neguvernamentale, deoarece acestea sunt proiecte importante pentru comunitatea locală și în unele cazuri este vorba de servicii, de programe care vin în sprijinul unor grupuri sociale, cum este cazul acelor servicii sociale esențiale care sunt asigurate exclusiv de organizații sociale specializate pe aceste domenii, și care fără sprijinul Consiliului Județean Mureș nu ar putea oferi aceste servicii. Bugetul restrâns din acest an nu ne-a permis să creștem fondurile pentru finanțările nerambursabile, dar am încercat să menținem nivelul acestor finanțări la nivelul anului trecut. În acest an, avem un cadru de câte 500.000 de lei pentru activități culturale, proiecte bisericești și activități sportive, 100.000 de lei pentru activități de tineret și 800.000 de lei pentru proiecte sociale”, a declarat Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș.

O organizație poate depune maxim două cereri de finanțare în cadrul unui domeniu. Solicitanții trebuie să aibă o contribuție de minimum 10% pentru fiecare proiect.

Propunerile de proiecte pot fi depuse până la data de 15 aprilie 2020, ora 16.00 la Registratura Consiliului Județean Mureș. Apelul pentru concursul de proiecte, formularele care urmează să fie completate și lista documentelor care urmează să fie depuse împreună cu cererea de finanțare sunt disponibile pe site-ul Consiliului Județean Mureș – www.cjmures.ro, la secțiunea Proiecte.

(Redacția)