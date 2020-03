Luduș: Contracte de închiriere prelungite pentru proprietarii de garaje

Share



Un proiect de hotărâre al Consiliului Local Luduș care este prezentat pentru aprobare aleșilor locali în fiecare an propune reînnoirea contractelor de închiriere pentru terenurile aparținând domeniului public și privat al orașului Luduș pe care sunt construite garaje auto.

Raportul de specialitate întocmit de Gabriela Fleșar de la Compartimentul Domeniu Public și avizat de Anca Năsăudean, șef Serviciu IADP din cadrul Primăriei orașului Luduș se întemeiază pe dispozițiile articolului 108, litera „c” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ care prevede: „Consiliile locale și consiliile județene hotărăsc, în condițiile prevăzute în partea a V-a a prezentului cod, ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, local sau județean, după caz, să fie: a) date în administrarea instituțiile publice și regiilor autonome din subordinea unității administrativ-teritoriale care le are în proprietate; b) concesionate; c) închiriate; d) date în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică; e) valorificate prin alte modalități prevăzute de lege”. Având în vedere și prevederile articolului 129, alineatul 2, litera „c” din OUG nr. 57/2019 ale Codului Administrativ „Consiliul Local exercită următoarele categorii de atribuții: „c) atribuții privind administrarea domeniului public și privat al orașului”, Legislativul Local a aprobat reînnoirea pe o perioadă de un an a contractelor de închiriere privind terenurile aparținând domeniului public și privat al orașului Luduș pe care sunt construite garaje auto. De această prevedere beneficiază un număr de 263 de deținători de garaje auto. Chiria aferentă suprafeței de teren a rămas neschimbată și pentru anul 2020, adică 10 lei/ metru pătrat/ an.

Ioan A. BORGOVAN