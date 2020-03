2020, anul investițiilor pentru comunitatea din Beica de Jos

Share



În anul 2012, la conducerea comunei Beica de Jos venea Maria Moldovan, om de-al locului, care a dorit să-și pună în valoare experiența acumulată în domeniul privat, lucru care nu s-a lăsat așteptat, dovadă în acest sens fiind proiectele derulate la nivelul comunei etalon a Văii Beicii. Despre cei 12 ani de administrație publică, cu investițiile și proiectele derulate sau aflate în curs, ne-a vorbit Maria Moldovan, primarul comunei Beica de Jos.

Reporter: Cum a fost această perioadă de 12 ani la conducerea Primăriei Beica de Jos?

Maria Moldovan: A fost un drum destul de greu pot spune, dar pe parcurs lucrurile au început să funcționeze. Munca în administrația publică se învață din mers, plus că eu provin și din mediul privat. Înainte de a fi primar am fost adminsitrator de firmă. Venind din mediul privat, am luat foarte în serios această muncă la Primărie, lucru care s-a și văzut, în rezultatele care le-am obținut.

Rep.: Care au fost prioritățile comunei la preluarea funcției de primar?

M.M.: Printre necesitățile cele mari mai stringente au fost cele legate de reabilitarea școlilor, pentru copii din comună, reabilitarea drumurilor și punerea la punct a căminelor culturale. Necesitățile au fost pentru toate cele șase sate câte însumează comuna, respectiv Beica de Jos, Beica de Sus, Căcuciu, Șerbeni, Nadășa și Sânmihaiu de Pădure. Am încercat întotdeauna să rezolvăm problemele din fiecare sat. Așa se face că la ora actuală avem asfaltate drumurile comunale, iar acum lucrăm la un proiect, prin PNDL, de asfaltare a drumului Beica – Habic. Drumul Căcuciu – Sânmihai, de asemenea, e asfaltat, la fel și drumul Beica – Șerbeni, la care se adaugă mai multe străzi laterale din localitatea de reședință, Beica de Jos.

Rep.: Care a fost primul proiect mai important implementat la nivelul comunei Beica de Jos?

M.M.: Primul proiect major a fost cel legat de introducerea apei și canalizării în localitatea Beica de Jos. Proiectul a fost derulat prin Administrația Fondului de Mediu, unde comuna Beica de Jos a avut o cofinanțare la proiect de 20%. Dată fiind amploarea acestui proiect, nu a fost ușor, dar spre bucuria noastră proiectul a

fost finalizat cu bine. În cadrul acestui proiect, rețeua de apă și canalizare este adusă de la Reghin, iar investiția este extrem de importantă pentru locuitori. În prezent se lucrează la un proiect de extindere a rețelei de apă și canalizare care să acopere întreaga comună. Deocamdată suntem în faza întocmirii studiilor de fezabilitate, urmează să vedem ce surse de finanțare vor fi accesibile pentru astfel de investiții.

Rep.: Care este situația școlilor din comună la momentul de față?

M.M.: Din lipsă de copii, am fost nevoiți să comasăm anumite școli, astfel că în momentul de față avem școli la Beica de Jos, unde vin copii din Nadășa, Beica de Sus și desigur Beica de Jos, respectiv școala din Șerbeni, unde învață copiii din Căcuciu, Sânmihaiu de Pădure și Șerbeni. Reabilitarea școlilor a fost făcută cu fonduri guvernamentale, din bugetul local e destul de greu să putem demara astfel de investiții. Tot la capitolul unități de învățământ, am câștigat un proiect pe fonduri europene, respectiv construirea unei grădinițe în localitatea Șerbeni, proiect în valoare de 1.386.389 de lei. Contractul de finanțare este semnat cu cei de la ADR Centru. Proiectul este derulat prin Programul Operațional Regional, iar în momentul de față suntem în faza de pregătire a licitației. Tot pe ADR Centru, am mai depus un proiect pentru reabilitarea școlii din Șerbeni. Am fost anunțați că urmează vizita în teren, după care sperăm să semnăm contractul și pentru acest proiect, valoarea acestuia fiind de 1,4 milioane de lei.

Rep.: Dar în ce privește căminele culturale?

M.M.: Din bugetul local am încercat să punem la punct căminele culturale existente în comuna Beica de Jos, și aici mă refer la partea de urgență, respectiv schimbarea acoperișurilor. La Căminul Cultural din Șerbeni, cel mai mare din comună, am prins un proiect pe fonduri europene. Căminul va fi dotat cu mobilier, instalație de sonorizare, valoarea investiției ridicându-se la suma de 1.630.000 de lei, adică 360.000 de euro, fonduri nerambursabile. Am câștigat acest proiect datorită activităților culturale care se desfășoară în satul Șerbeni, unde avem două grupuri folclorice cu o bogată activitate, Corul Dacic și „Urmașele dacilor”. Lucrarea este pe terminate, așteptăm să facem recepția de final a lucrării. Sperăm ca în primăvara acestui an, să putem inaugura căminul din localitatea Șerbeni. Reporter: Care au fost principalele investiții derulate în cursul anului 2019?

Maria Moldovan: În anul 2019 am asfaltat drumul comunal Căcuciu – Sânmihaiu de Pădure, proiect derulat prin Programul Național de Dezvoltare Locală – PNDL. Este vorba de proiectul „Asfaltare străzi de interes public în Beica de Jos, Nadășa, Beica de Sus, Șerbeni și drumuri comunale DC 14 Beica de Jos – Habic, DC 10 Căcuciu-Sînmihai de Pădure, județul Mureș”. La ora actuală, este asfaltat drumul 10 Căcuciu – Sânmihai de Pădure, ulițele din Sânmihaiu de Pădure, la care se adaugă lucrările de asfaltare a străzilor în localitățile Beica de Sus și Șerbeni. Valoarea totală a proiectului este de 7.491.956 de lei. Anul acesta vom continua lucrările la acest proiect, 60% din acesta este finalizat. În prezent se lucrează la drumul Beica – Habic, urmează să se asfalteze străzi în localitatea Nadășa, plus încă două podețe de reabilitat în localitățile Șerbeni și Sânmihaiu de Pădure. Tot prin PNDL am început construirea unui dispensar nou în localitatea Beica de Jos, valoarea acestei investiții fiind de 1.014.064 de lei. Lucrarea este finalizată în proporție de 48,75%, urmând să fie terminată în cursul acestui an. În comuna Beica de Jos funcționau două dispensare, unul gestionat de Primărie, la Căcuciu, și unul la Beica de Jos, care funcționa în clădirea Parohiei Reformate. Am venit cu această decizie, să construim un dispensar nou unde să putem asigura o bună funcționare, monitorizat fiind de către Primărie. Construcția este în așa fel făcută să cuprindă o stomatologie, un dispensar uman și dacă se poate o sală de tratament, conform cerințelor europene.

Rep.: Ce proiecte are comuna Beica de Jos derulate prin Grupul de Acțiune Locală „Prietenia Mureș-Harghita”?

M.M.: Prin Grupul de Acțiune Locală „Prietenia Mureș-Harghita” am achiziționat un tractor și diverse utilaje, un încărcător frontal, un retroexcavator și o mașină de tocat resturi vegetale și lama de deszăpezire. Tractorul este de fabricație românească, produs de SC IRUM SA Reghin. Valoarea acestei investiții derulată prin AFIR este de 171.898 de lei.

Rep.: Cum se prezintă bugetul comunei Beica de Jos pentru anul 2020?

M.M.: În ce privește bugetul comunei Beica de Jos pentru anul 2020, valoarea totală a acestuia este de 10.057.000 de lei. Un aspect deloc de neglijat este cel al încasărilor. Veniturile proprii propuse a fi realizate în anul 2020 din impozite și taxe pe proprietate, taxe asupra mijloacelor de transport, taxe salubritate și amenzi sunt de 2.097.000 de lei, din care 1.590.473 de lei reprezintă restanțe înregistrate la finele anului trecut. Din acestă sumă, un milion de lei sunt doar amenzile ce trebuiesc încasate. Fiind a doua comună săracă din județul Mureș, stăm foarte prost cu încasările, în sensul că avem multe amenzi de încasat, care însumează un procent de 75% din veniturile proprii estimate de noi pentru acest buget. În ce privește fondurile alocate investițiilor din acest buget, valoarea acesteia, care reprezintă secțiunea de dezvoltare, suma este de 5.169.000 de lei, din care 255.000 de lei din bugetul propriu. În suma de 5.169.000 de lei intră și sumele alocate din subvenții și finanțări nerambursabile după cum urmează: 500.000 de lei de la AFIR pentru modernizarea și dotarea Căminului Cultural din Șerbeni, 680.000 de lei de la Ministerul Dezvoltării Regionale pentru construirea dispensarului medical uman din localitatea Beica de Jos, 2.660.000 de lei de la Ministerul Dezvoltării Regionale pentru asfaltări de străzi în comuna Beica de Jos, respectiv drumurile Beica de Jos – Habic, Căcuciu – Sânmihaiu de Pădure, precum și 700.000 de lei de la Agenția de Dezvoltare Regională pentru construirea Grădiniței cu Program Normal din localitatea Șerbeni.

Rep.: Cum vedeți anul 2020?

M.M.: Pentru acest an ne-am propus o serie de investiții de realizat, practic comuna Beica de Jos va fi în întreg șantier, se va lucra la drumuri, cămine culturale, grădiniță, dispensar uman. Cu credință în Dumnezeu, ne vom da toată silința ca aceste investiții să se deruleze conform planului și sper ca oamenii din comună să înțeleagă și să aprecieze eforturile noastre pentru a dezvolta și ridica nivelul de trai al locuitorilor.