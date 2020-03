Sfat util pentru fermieri: Folosiți registrul de tratamente fitosanitare!

Share



În cadrul întâlnirii de lucru dintre APIA Mureş şi fermierii mari din județul Mureş care a avut loc săptămâna trecută, coordonatorul Unității Fitosanitate Mureş, ing. Marian Pogăcian, a făcut anumite referiri privind condițiile de folosire a produselor de protecție a plantelor pe bază de neonicotinoide. Este cunoscut faptul că în perioada 20 ianuarie – 1 mai 2020, România a primit o derogare din partea Uniunii Europene în ce priveşte utilizarea acestor produse, cu respectarea anumitor condiții.

Condiții pentru folosirea neonicotinoidelor

Astfel, tratamentul semințelor de porumb va fi efectuat numai de către prestatorii de servicii autorizați, care fac dovada că tratamentul se va face în instalaţii profesionale și cu personal calificat (stații/mașini de tratare a semințelor), înregistrați la oficiile județene fitosanitare. Ele trebuie să facă dovada că au instalații profesionale și personal calificat pentru efectuarea tratamentului. În ce privește sămânța tratată, ea se va utiliza numai în zonele cu infestare foarte puternică a dănătorilor de sol Agriotes și Tanymecus. Fermierii au obligativitatea să aplice plăcuțe inscripționate cu sintagma „sămințe tratate cu neonicotinoide”. Important de știut este că însămânțarea trebuie să se efectueze cu semănători dotate cu deflectoare care să asigure un grad înalt de încorporare a semințelor în sol și să reducem emisiile de praf în atmosferă. După semănare, fermierul trebuie să facă o declarație din care să rezulte localitatea, blocul fizic unde s-a înființat cultura tratată cu neonicotinoide, tipul se semănătoare folosit (echipată cu deflector). Aceste informații vor fi completate în registrul privind evidența tratamentelor cu produse pentru protecția plantelor (PPP). ”Partea bună e că s-a venit cu această derogare, iar partea proastă este că nu avem variante tehnice. Urmează să vedem ce se mai omologhează în acest an, dar perspectiva nu este una prea grozavă. Nu înțeleg ce vrea Uniunea Europeană, dar sunt convins că au variante de rezervă și până la sfârșitul acestui an o să apară și aceste variante. În ce privește neonicotinoidele, acestea nu se vând decât de către prestatorii de servicii autorizați. Cine vrea să se autorizeze, cu dragă inimă vă aștept, nu-i mare lucru, dacă aveți pregătirea necesară, plus actele necesare. După primirea sămânței și încheierea însămânțatului, fermierii au obligația să ne transmită mai multe informații, legate de localitate, blocul fizic, parcela tratată, felul semănătorii, cantitatea de sămânță utilizată, cantitatea de sămânță rămasă. Obligatoriu pentru fermieri, trebuie completat registrul cu evidența tratamentelor cu produse pentru protecția plantelor. Ori de câte ori am avut ocazia, am încercat să reamintesc fermierilor aceste lucruri. La orice întâlnire cu ei unde am putut lua cuvântul am subliniat aceste lucruri, și am să o fac ori de câte ori este nevoie”, a precizat ing. Marian Pogăcian, coordonatorul Unității Fitosanitare Mureș.

Verificarea registrului, până la ultimii 5 ani

Acesta a atras atenția asupra unui aspect ignorat, în special de micii fermieri, respectiv registrul privind evidența tratamentelor cu produse pentru protecția plantelor (PPP).

„Am avut peste 600 de ferme în control. Nu doar că trebuie să verificăm noi la dosar, e nevoie să fie făcută poză după registrul fermierului care trebuie completat la zi, iar noi ne uităm înapoi dacă este completat până la trei ani de zile. Pe cine pică ”bucuria” să-l prindem, nu avem ce face. Din punct de vedere tehnic este un lucru bun, iar recomandarea mea este să se țină această evidență pe parcele, chiar dacă se poate ține și pe culturi. Din păcate, legea e prea permisivă și permite fermierului cum vrea să țină această evidență. Repet, recomandarea noastră este să fie făcută pe parcele, care să cuprindă istoricul acesteia în ultimii 5 ani, ce culturi au fost și ce pesticide s-au folosit. Mare atenție, în registrul de tratamente nu pot fi trecute decât produse omologate în doze omologate, de aceea fermierii trebuie să verifice ce trec în registru. Mă doare mâna la câte registre a trebuit să corectez și să le aducem la zi din cauză că nu au fost făcute corect. La marii fermieri nu am avut probleme, sunt oameni înțelegători, majoritatea au pregătire în domeniu. În schimb, probleme sunt la fermierii mici, dar nu avem ce face, legea este una pentru toți”, a subliniat ing. Marian Pogăcian.