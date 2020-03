Silviu Moisin și Aylin Uygun, performerii ”Hippo” de la Gimnaziul „Florea Bogdan”

Share



La finele săptămânii trecute au fost anunțate rezultatele etapei preliminare din cadrul Olimpiadei Internațională de Limba Engleză “Hippo”, organizată vineri, 22 februarie. Concursul este organizat la nivel global de “Global Hippo Association”, și se bucură anual de tot mai mulți participanți din întreaga lume.

Centrul „Eurka”, promotorul Olimpiadei „Hippo” la nivel local

Printre orașele care au organizat runda preliminară a Olimpiadei de Limba şi Literatura Engleză ”Hippo” s-a numărat și Reghinul, prin două locații, Centrul de Limbi Străine „Eureka”, respectiv Gimnaziul „ Florea Bogdan”.

„La Olimpiada Internațională de Limba Engleză “Hippo” participă elevi din întreaga lume, de pe toate continentele. La ediția de anul trecut a acestei olimpiade au participat 30.000 de elevi , începând de la clasa 1 până la elevi de ciclul liceal, cu vârsta de 18-19 ani. Centrul de limbi străine „Eureka” din Reghin este o prezență constantă în ultimii ani la această olimpiadă internațională. Fiind un centru de limbi străine , suntem și un centru de examinare internațional și aparținem de acest sistem. În urmă cu câțiva ani am propagat această idee de participare la această olimpiadă internațională de limba engleză, noutatea din acest an fiind adusă de faptul că am invitat și școli să se înscrie singure la această olimpiadă, cum a fost cazul Gimnaziului „Florea Bogdan” din Reghin. Până acum, noi, Centrul de Limbi Străine „Eureka” înscriam elevii de la alte școli, iar din acest an am invitat și alte școli să se înscrie individual, separat de „Eureka”. Noi am preluat doar acei copii de la unitățile de învățământ care nu s-au înscris individual, plus elevii care îi avem în pregătire în cadrul centrului. Gimnaziul „Florea Bogdan”, prin profesorii de Limba Engleză Alina Dobre și Szekely Szilard, au avut înscriși un număr de 33 de elevi la această olimpiadă, din care doi elevi s-au calificat la faza următoare. Meritul Centrului de Limbi Străine „Eureka” este acela de popularizare a acestei olimpiade internaționale și a recomandărilor făcute școlilor să se înscrie la acest concurs internațional. Este meritul celor de la Gimnaziul „Florea Bogdan” că s-au înscris, în frunte cu profesoara Alina Dobre. Mai mult de atât, la prima lor participare au obținut un rezultat foarte bun”, a precizat Rodica Ioana Bândilă, coordonatorul Centrului de Limbi Străine „Eurka” din Reghin.

Gimnaziul ”Florea Bogdan”, debut promițător

La prima participare, Gimnaziul „Florea Bogdan” a făcut o frumoasă impresie , lucru reliefat și de Alina Dobre, profesoară de Limba Engleză în cadrul Gimnaziului „Florea Bogdan” din Reghin.

„Am aflat despre organizarea acestei olimpiade internaționale de la Rodica, coordonatoarea Centrului de Limbi Străine „Eureka”, și astfel am încercat să participăm și noi. Au fost foarte mulți doritori care și-au exprimat dorința de a participa, fapt pentru care, la această olimpiadă, Gimnaziul „Florea Bogdan” a participat cu un număr de 33 de elevi, pregătiți de mine și de colegul meu, profesorul Szekely Szilard. Mai exact, am avut 10 elevi înscriși la nivelul Hippo 1 (clasa a V-a), Hippo 2 (clasa VI-a). Hippo 3 (clasa a VII-a și clasa VIII-a) și trei elevi la Hippo 4 (nivel de liceu) care au ținut să participe, chiar dacă sunt elevi de ciclul gimnazial, clasele a VII-a și a VIII-a. Spre bucuria noastră, am avut doi elevi care s-au calificat pentru faza semifinală a concursului, Silviu Moisin din clasa a V-a A, la nivelul Hippo 1, cu un punctaj de 80 puncte, și eleva Aylin Uygun din clasa VI-a A, nivel Hippo 2, care a obținut un punctaj de 86 de puncte. Contează foarte mult aceste rezultate obținute de către cei doi elevi. Pentru mine este important ca ei să vadă ce pot să realizeze în condiții de concurs. Oricum, ei se descurcă foarte bine în viața de zi cu zi în ce privește limba engleză, dar e bine pentru ei să vadă cum se descurcă în condiții de presiune , să vadă care este nivelul lor de pregătire. Felicitări se cuvin tuturor elevilor participanți. Aproape toți elevii care s-au înscris au obținut rezultate foarte bune , sunt elevi excepționali care se descurcă în viața reală foarte bine în materie de limba engleză. Au fost elevi cărora le-a lipsit un punct sau două pentru a trece în faza semifinală. Au fost extrem de aproape de a trece în faza următoare , dar emoțiile se pare că și-au spus cuvântul, fapt pentru care avem doar doi elevi calificați”, a precizat Alina Dobre, profesoară de Limba Engleză în cadrul Gimnaziului „Florea Bogdan” din Reghin.

Reghinul, pe harta rezultatelor meritorii la Olimpiada ”Hippo”

Rezultatele la faza preliminară de la Reghin la Olimpiada de Limba Engleză „Hippo” obținute de cei doi elevi ai Gimnaziului „Florea Bogdan” au fost completate de către elevii pregătiți de către profesoarele Melinda Somodi, Bianca Somesan, Gyongyi Hakkel și Rodica Ioana Bândilă .

Merită felicitați elevii Bologa Sara, Centrul „Eureka”, 85 puncte, Level 2 și Ignacz Melissa, Centrul „Eureka”, 76 puncte Level 2, pregătiți de prof . Melinda Somodi, Daniel Briceag, Clubul Copiilor Reghin, 75.5 puncte, Level 2, Mara Ilinca Oltean, Clubul Copiilor, 79 puncte, Level 1, pregătiți de prof. Bianca Someşan, și Iulia-Alexandra Bâta, Liceul Tehnologic „ Vasile Netea” Deda, 79 puncte, Level 1, pregătită de prof. Hakkel Gyongyi. Felicitări se cuvin și elevilor aflați sub îndrumarea profesoarei Rodica Bândilă, Carina Ciurba, Level 5, 76 puncte (zona România, Letonia, Lituania, Moldova, Ucraina, Muntenegu, Turcia), Georgiana Tudoran, level 5, 75 puncte, aceeaşi zonă, precum și elevelor Sepsi Donatella Vivien cu 74.5 puncte și Denisa-Alexandra Moldovan, 74 puncte, nivelul 3 – zona România, Moldova, ambele de la Gimnaziul Mirona din Reghin .

„Aceste rezultate obținute de elevii reghineni la această olimpiadă le consider extrem de bune, chiar foarte bune. Dacă ne uităm pe lista celor care au câștigat, modul cum este ea grupată pe țări, la toate nivelele apare municipiul Reghin, care este plasat destul de bine la nivel național. Toți copiii care au participat, calificați sau nu, au obținut rezultate foarte bune. Nu prea găsești elevi de la noi cu punctaj sub 70 , media fiind între 70 și 74 %”, a subliniat Rodica Ioana Bândilă.

Fazele superioare, sub auspiciile măsurilor anticoronavirus

Faza semifinală a Olimpiadei Internaționale de Limba Engleză „Hippo” este programată a avea loc pe data de 27 martie, iar faza finală în luna mai, la Veneția, Italia. Desfășurarea acestor faze superioare este însă incertă, ca urmare a măsurilor luate la nivel național și internațional împotriva răspândirii noului Coronavirus (COVID-19).