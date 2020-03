Comuna Chiheru de Jos, investiții generoase pentru comunitate

Share



După un mandat de primar și unul de viceprimar al Reghinului, perioadă în care a fost ridicat la rangul de municipiu, lucru consemnat de istorie în anul 1994, Eremia Pop a decis să se întoarcă în satul natal, și nu oricum, ci în calitate de conducător al comunității, lucru reușit în 2016, când devenea primarul comunei Chiheru de Jos. Despre traseul parcurs în ultimii patru ani, precum și despre proiectele care urmează a fi duse la îndeplinire pentru comuna Chiheru de Jos ne-a vorbit primarul Eremia Pop în interviul care urmează.

Reporter: Cum a fost această întoarcere acasă?

Eremia Pop: Cu trecerea anilor și urmare a experienței acumulate în diverse posturi, am constatat că vâltoarea vremurilor, mai ales vâltoarea vieții politice, este una atât de dură, astfel încât, la o anumită vârstă e bine să-ți cauți un loc mai liniștit și unde ceea ce faci să se vadă, unde să nu fi înconjurat de atitudini politice perdante. Orice pas îl face un om în administrație, dacă este la vârf, este atacat, indiferent dacă e bun sau rău. Venind acasă, m-am gândit că pot să fac ceva, ceea ce este necesar, ceva care să rămână în timp. Trăim aceste vremuri în care aceste lupte politice, în loc să se liniștească, parcă se ascut tot mai tare, și atunci e foarte greu să începi anumite lucruri, să le duci la bun sfârșit, să fii susținut și în ce privește finanțarea.

Momentul 2016. Funcția de primar al comunei Chiheru de Jos.

Rep.: Care au fost prioritățile la acel moment?

Eremia Pop: Am început cu întabularea proprietăților private și publice, de la kilometrul 0, respectiv sediul primăriei comunei Chiheru de Jos. Am continuat cu terenul aferent blocurilor de locuințe, nici acesta nefiind întabulat. Am acordat sprijin bisericilor din comună, școlilor cu terenurile aferente, dispensarelor din comună. Practic, tot ce a însemnat teren al primăriei trebuia întabulat, aspect esențial în ce privește demararea unor proiecte, respectiv atragerea de fonduri. A fost o muncă depusă de noi care a durat cel puțin un an de zile pentru tot ce a însemnat întabulare și obținere de carte funciară pe numele comunei. Practic, cu asta mi-am început eu mandatul de primar. Nu era firesc ca eu să încep să fac proiecte, iar la nivel de comună nu era nimic întabulat.

Rep.: Dar în ceea ce privește proiectele?

Eremia Pop: Am început practic de la zero în ce privește proiectele pe fonduri europene. Din păcate, nu am moștenit niciun proiect pe fonduri europene pe care să-l duc mai departe, respectiv atragerea de fonduri și începerea anumitor investiții. Am început să contactăm anumite firme de consultanță în ce privește întocmirea de proiecte.

Primi pași …

Rep.: Cu ce ați început?

Eremia Pop: Prioritar pentru localitățile aparținătoare comunei noastre sunt ulițele, drumurile, apa, canalizarea, școlile, căminele, fapt pentru care am început încetul cu încetul să ne punem pe treabă. Primele dintre acestea au fost cele mai mărunte, pe care le-am considerat urgente la momentul respectiv, tocmai pentru a putea face pașii următori. Astfel, am început cu achiziționarea unor utilaje pentru primărie pentru că, efectiv, nu aveam cu ce să întreținem drumurile, nu aveam cu ce să facem curat în comună, respectiv drumurile, șanțurile, podețele. Primul utilaj achiziționat de noi din fonduri proprii a fost un tractor de 104 cp, dotat cu o gamă largă de accesorii și scule de lucru, cupă, mașină de frezat șanțuri, lamă pentru deszăpezit. La scurt timp după achiziționarea acestui utilaj, am pregătit un proiect prin Grupul de Acțiune Locală în vederea achiziționării unui buldoexcavator.

Rep.: A urmat perioada întocmirii proiectelor. Cum a fost?

Eremia Pop: În primul an de mandat am pregătit proiectele de infrastructură, cum a fost cel pentru introducerea canalizării în Chiheru de Jos și Chiheru de Sus, asfaltarea drumului de legătură între Chiheru și Urisiu, reabilitarea căminelor culturale și asfaltarea drumurilor interioare de pe raza comunei. În momentul în care am contactat firmele de consultanță în vederea întocmirii acestor proiecte, am aflat cu tristețe că, de la momentul contactării firmelor și începerii proiectului, a măsurătorilor, a expertizelor și avizelor, durează trei, patru ani până la realizarea unui proiect. Este foarte important ca lumea să cunoască acest aspect. În ce privește comuna Chiheru de Jos, suntem în ultimul an de când am început să demarăm proiectele la nivelul comunei. Așa se face că am câștigat proiectul de asfaltare a drumului de legătură Chiheru-Urisiu și un proiect pentru reabilitarea căminelor culturale din Chiheru de Jos și Urisiu de Jos. La drumul de legătură Chiheru-Urisiu avem lucrarea executată, nu în totalitate pentru recepția finală, urmează să fie finalizată în primăvara acestui an. La cele două cămine culturale, din Chiheru de Jos și Urisiu de Jos avem, de asemenea, licitația organizată, lucrările urmează să înceapă în perioada aprilie-mai. Toate aceste investiții sunt cu finanțare europeană, la care se adaugă partea noastră de cofinanțare.

Rep.: Care sunt obiectivele importante ale comunei pentru perioada următoare?

Eremia Pop: Avem ca obiectiv imediat, canalizarea și stația de epurare. La prima licitație, am picat pe locul 3 sub linie ca eligibilitate, lucru datorat numărului mic de populație din cele două sate, Chiheru de Jos și Chiheru de Sus. Tot ca prioritate, avem în vedere extinderea rețelei de apă potabilă pe cele două sate, Urisiu de Jos și Urisiu de Sus. Practic, dorim să ducem apa peste deal la cele două Urisii. Cele două sate au o rețea proprie de apă, din surse proprii, din izvoarele montane, dar nu o putem încadra ca fiind apă potabilă. Este o apă menajeră pe care oamenii o folosesc în diferite activități gospodărești. Ce este foarte important, vom relua acțiunea de căutare a fondurilor, de găsire a surselor de finanțare nerambursabile pentru canalizare și stație de epurare. Avem un proiect nou făcut, cel cu care am picat sub linie, pentru care vom căuta posibile surse de finanțare, în condițiile în care e imposibil să demarăm această investiție din fonduri proprii. Acest proiect de canalizare va fi pentru localitățile Chiheru de Jos și Chiheru de Sus, unde avem asigurată alimentarea cu apă.

Rep.: Ce alte investiții mai aveți în vedere?

Eremia Pop: Avem un proiect pentru reabilitarea unei clădiri administrative în satul Urisiu de Sus. Este vorba de clădirea unde a funcționat bufetul sătesc, achiziționată de către noi, și unde vom amenaja un dispensar uman, respectiv un spațiu pentru biserica ortodoxă din comună. De asemenea, ne pregătim să accesăm fonduri, în funcție de ce ne oferă perspectiva nouăților legate de PNDL și PNDR. PUG-ul este o altă lucrare pe care am luat-o de la început. Suntem în fază finală. De trei ani de zile am pregătit acest proiect, am contactat o firmă de la Cluj care se ocupă de finalizarea întocmirii Planului Urbanistic General. Suntem în ultima etapă, iar în acest an ar trebui să avem varianta de PUG încheiată.

Rep.: S-a vorbit la un moment dat de un centru de colectare a lânii la nivelul comunei Chiheru de Jos…

Eremia Pop: Este începută o acțiune la nivel de țară, cu finanțare de la guvern, pentru înființarea centrelor de colectare și spălare a lânii. În acest moment, se pare că acest proiect bate pasul pe loc. Se caută persoane private care să preia aceste puncte de colectare, spălare și balotare a lânii. Este un capitol care ar rezolva foarte multe aspecte în ce privește valorificarea lânii de la oi. Mai mult decât atât, s-a stabilit și un ajutor de la stat, o subvenție de un leu pe kilogramul de lână. Firmele care colectează lâna sunt extrem de puține, ele vin cu un preț de 0,5-1 leu, iar statul cu o subvenție de 1 leu, tocmai în ideea în care această lână să fie prelucrată, nu să ajungă pe foc. La nivel de comună, numărul animalelor a scăzut, fapt pentru care pășunile sunt îndestulătoare pentru animale. În ce privește crescătorii de oi, efectivul acestora este undeva la 3.000 de capete.

Gazul metan, pe lista priorităților

Rep.: În 2020, în comuna Chiheru de Jos vor fi șantiere de lucru, la drumuri, cămine culturale, reabilitări de clădiri. Mai aveți în plan și alte lucrări?

Eremia Pop: Ne pregătim pentru un alt proiect important, respectiv introducerea gazului metan în comumă. Vom întocmi în acest sens un studiu de fezabilitate. Mă bucură faptul că s-a pus în discuție acest subiect și la nivel național, respectiv introducerea gazului metan pentru populație în mediul rural, în condițiile în care suntem țara cu cea mai mare rezervă de gaz metan din UE și țara cu cel mai mic număr de consumatori casnici, persoane fizice. Este firesc să ai această utilitate în comună, în condițiile în care lemnele de foc sunt tot mai scumpe. Din discuțiile pe care le-am avut, am sesizat că sursa de gaz cea mai potrivită pentru comuna noastră ar fi ori de la Sâmbriaș, ori de la Teleac, zone unde sunt conducte de gaz care pot fi extinse către comuna Chiheru de Jos. În zonă, doar noi și comuna Beica nu avem introdus gazul metan.

Buget favorabil investițiilor

Rep.: Cum se prezintă bugetul comunei Chiheru de Jos pe anul 2020?

Eremia Pop: Este foarte important să vină la timp cifrele de la bugetul central al statului. Dacă bugetul de stat se aprobă târziu, noi așteptăm finalizarea acestuia, lucru care nu s-a întâmplat în acest an spre bucuria noastră, fapt pentru care am putut să ne conturăm un buget încă din luna februarie. Bugetul este o parte flexibilă, mereu apar venituri pe parcursul anului, din surse atrase și din surse proprii. Avem masă lemnoasă aflată la termenul de vânzare și cum vindem o parte din acest lemn, automat apar venituri la bugetul comunei, fapt ce duce la rectificare de buget, operațiune care se face din două în două luni. Este forma cea mai simplă să ții sub control cheltuielile și veniturile, să alimentezi veniturile bugetului cu sume ce apar pe parcurs. La fel, necesitățile sunt foarte mari care trebuie prioritizate și, în funcție de venituri, mai faci un pas. Valoarea bugetului pentru anul 2020 este de 6.847.000 lei la capitoluil venituri, respectiv 7.176.000 lei la capitolul cheltuieli. De precizat aici faptul că, la secțiunea de dezvoltare, valoarea este de 4.189.000 lei, în care se regăsesc sumele alocate la investițiile la modernizare a căminelor din Urisiu de Sus și Chiheru de Jos, la reabilitarea spațiului administrativ din Urisiu de Sus, precum și la asfaltările de drumuri comunale. Prin prisma acestui buget ne vom concentra asupra lucrărilor de investiții, cu precădere cea legată de găsirea de fonduri nerambursabile pentru introducerea canalizării în cele două sate, Chiheru de Jos și Chiheru de Sus. Sper să vedem în acest an roadele acestei munci de trei, patru ani, la ceea ce am început în urmă cu patru ani, în ce privește proiectele cu finanțare europeană. Când am conceput bugetul pentru acest an, ne uitam pe cifre și am constatat că asemenea investiții, cele care sunt acum în curs de desfășurare, cu fonduri atrase, comuna Chiheru de Jos nu a mai avut niciodată.