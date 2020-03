EXCLUSIV! Pacientul nr. 2 cu coronavirus din Mureș povestește calvarul prin care a trecut!

Share



Cel de-al doilea mureșean confirmat ca fiind infectat cu virusul Covid-19, un șofer în vârstă de 21 de ani din orașul Iernut, a povestit miercuri, 18 martie, pe pagina sa de Facebook, tot ce i s-a întâmplat începând cu plecarea sa în Italia, în interes de serviciu, până la diagnosticarea sa cu nou coronavirus și evoluția ulterioară a stării de sănătate.

Contactat de cotidianul Zi de Zi, pacientul numărul 2 cu Covid-19 din Mureș a precizat miercuri, 18 martie, că este bine și se află în continuare sub supraveghere, internat în spital.

Redăm, în rândurile de mai jos, textul scris de tânărul din Iernut (căruia îi protejăm identitatea), care în ciuda experienței prin care a trecut a lansat un mesaj la calm și la respectarea regulilor de siguranță impuse de autorități.

”Dragii mei, sunt pacientul numarul 2 Covid 19 din Județul Mureș. Vreau sa va povestesc calvarul prin care trec de ceva timp. Totul a inceput in ziua in care seful meu ma anunta ca trebuie sa merg in cursa in Italia (pentru cei care nu ma cunosc, sunt angajat la o firma de transport international). Acum doua saptamani, se auzise ca in Italia a ajuns virusul din China si ca anumite zone ale Italiei sunt considerate zone periculoase. In acel moment ma gandesc sa sun clientul la care trebuia sa ajung sa descarc marfa si sa il intreb care e situatia in zona respectiva. Stiti ce raspuns primesc? “E idoar o simpla gripa, se exagereaza la Tv, aici e totul normal. Nu mai stau pe ganduri, doar am 21 de ani, cumpar un gel dezinfectant, o masca si la drum. Ajung in Italia, descarc/incarc masina si pornesc spre casa. Ajung in vama, declar locul unde am incarcat/descarcat (nu pot sa mint deoarece am acte care demonstreaza acest lucru). La vama controleaza tot, iau toate datele necesare si gara, pot sa plec, sunt liber. Intreb daca am vreo restrictie, daca trebuie sa stau izolat la domiciliu si mi se raspunde: “nu ai nicio restrictie, daca prezinti anumite simptome suna la 112”. Cam asta a fost tot, ajung acasa si viata mea normala continua, ies, intalnesc prieteni, acasa mai trece cate un var sa ma salute… pana cand la 3 zile dupa intoarcerea din Italia, iata ca apar si primele simptome: durere de cap, febra. Da, ar fi putut fi doar o simpla raceala dar nu cred in coincidente, asadar tatal meu care se afla langa mine ia telefonul si sunam medicul de familie. Acesta la randul lui ne sfatuieste sa sunam la 112. In doua-trei ore sunt in spital si de aici incepe cosmarul. Nu, nu e ceea ce credeti, eu fizic sunt perfect, nu am nimic putina febra in primele doua zile si atat. Mi se face testul si acum, inchis in camera de spital, astept rezultatul. Cosmarul este psihic, pentru ca sunt acuzat de toata lumea ca sunt inconstient, ca nu am respectat legea, ca am infectat o comunitate intreaga, ca parintii mei la randul lor au infectat alte persoane si asa mai departe. Nu pot sa va explic prin ce am trecut si trec in continuare in aceasta perioada pentru ca e ultimul lucru care mi-as fi dorit sa se intample. Eu imi iubesc familia, imi iubesc prietenii si imi pare rau ca i-am pus in aceasta situatie, sper ca ei si familiile lor sa fie bine. Dupa doua zile, am si rezultatul… pacientul cu numarul 2 din judetul Mures. Acum incepe frica pentru ca nu se stie nimic, nu se stie cum se transmite, incerc sa ma gandesc cate persoane am intalnit zilele acestea, cu cati am intrat in contact, sper sa nu uit pe cineva. În spatele cortinei sunt mii și mii de oameni care lucrează și le mulțumesc la fiecare în parte de la angajații de la DSP la asistentele care au grija de mine la medici. Zilele trec greu, sunt singur intr-o camera de spital cu mii de ganduri, pentru ca da, grija mea este pentru ceilalti, eu sunt deja pozitiv si se pare ca organismul meu reactioneaza destul de bine. Dupa cateva zile de asteptare, ajunge rezultatul persoanelor care au intrat in contact direct cu mine. Doar un prieten a avut rezultatul pozitiv. Respir putin mai usurat, este si el in spital dar este bine, fara simptome. Acum vreau sa va rog pe toti cei care sunteti cuprinsi de panica (poate si eu as fi in locul vostru) incercati cat e posibil sa va pastrati calmul. Da, este un virus, intr-adevar se poate răspândi repede dar daca sunt respectate normele de siguranță, și ceea ce specialiști ne recomanda sunt sigur ca o sa fie bine.”

Alex TOTH