Măsură anti-coronavirus: scormonitul în gunoi interzis în Târgu-Mureș!

Primarul municipiului Târgu-Mureș, Dorin Florea, a anunțat miercuri, 18 martie, că în cadrul unei ședințe a Comitetului Local pentru Situații de Urgență s-a decis interzicerea scormonitului în pubelele de gunoi de pe raza municipiului.

”Am cerut Poliției Locale să ia măsuri drastice împotriva scormonitorilor din gunoaie. Am dispus această măsură și în trecut, dar îndemn acum și populația să sune de urgență la Poliția Locală dacă depistează astfel de cazuri. Îi avertizez pe cei care sunt în spatele afacerilor cu pet-uri și fier vechi, să nu mai încurajeze scormonitul prin gunoaie după astfel de materiale.Totodată, am solicitat Salubriservului să mărească frecvența cu care se ridică deșeurile menajere în zonele mai expuse riscului de contaminare, cum ar fi: Valea Rece, strada Dealului, Băneasa și altele. Le cer cetățenilor din aceste zone să stea în case! Am stopat acțiunea de curățenie de primăvară, tocmai pentru a se putea interveni în regim de urgență și cu o frecvență ridicată în zonele predispuse riscului de contaminare”, a scris, pe pagina sa de Facebook, primarul municipiului Târgu-Mureș.

(Redacția)