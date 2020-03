Măsuri anticoronavirus la Aluniș

Share



În contextul prevenirii riscului de răspândire a infecţiei cu Coronavirus, Comitetul Local pentru Situații de Urgentă al Comunei Aluniș, s-a întrunit în data de 16.03.2020, și s-au stabilit următoarele măsuri:

– La nivelul Primăriei se suspendă temporar activitatea de lucru cu publicul și se recomandă să se amâne rezolvarea problemelor administrative până la data de 01.04.2020. Cetățenii să se deplaseze la sediul Primăriei doar în situația în care lucrurile nu mai suportă amânare, sau este vorba de dosare care depășesc anumite termene.

– Pentru plata impozitelor și taxelor locale, cetățenii vor avea acces la casieria Primăriei, doar câte unul, cu păstrarea limitei de 2 m față de celelalte persoane.

– Eliberarea adeverinţelor APIA de la Registrul Agricol și a celor de la medicul veterinar va avea loc după data de 06.04 2020.

– Pentru rezolvarea unor probleme urgente, cetățenii sunt rugați să sune la Primăria Aluniș la tel.0265- 553246 pentru programare, să trimită solicitările pe adresa de e-mail: alunis@cjmures.ro, sau se pot depune cereri , reclamații , sesizări la adresa web: http://www.primaria-alunis.ro/ secțiunea ,,SESIZEAZĂ O PROBLEMĂ”!!!

– La nivelul instituțiilor publice și private de pe raza comunei Aluniș, se recomandă luarea unor măsuri de dezinfecție a pardoselilor, a uşilor de la intrare si a tuturor suprafeţelor expuse contaminării, cu dezinfectante pe bază de alcool sau clor, în special in zona caselor de marcat, precum şi în alte locuri expuse si instituirea măsurilor privind evitarea aglomerării de persoane în spaţiile comerciale;

– Se recomandă că activitățile religioase să se efectueze in aer liber pentru a proteja sănătatea participanţilor.

Cetățenii au obligaţia să respecte şi să pună în aplicare măsurile dispuse de către autorităţile în domeniul sănătăţii publice, pentru prevenirea şi limitarea răspândirii infecţiilor cu Coronavirus, respectiv respectarea cu strictețe a regulilor de igienă personală evitarea aglomeraţiilor, utilizarea dezinfectanților, evitarea activitaților care presupun adunări de oameni, păstrarea distanței de 2 metri între persoane, evitarea strângerilor de mâini și a îmbrăţişărilor.

– Cetățenii sunt rugați să anunţe autoritatile locale dacă au cunoștință de întoarcerea în țară a unor cetățeni din țări considerate a fî in “Zona Galbenă” (pentru izolarea la domiciliu) și în “Zona Rosie” (pentru carantinare).

– Pentru orice probleme in legătura cu autoizolarea la domiciliu, carantină , spitalizare, se va contacta Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Mureş (DSP), la următoarele date de contact:

– 0265-261152- Serviciu de Permanenţă 24 ore din 24 ore.

– 0731-338057 şi 073133 8064 zilnic, în intervalul orar 08:00-20,00.

Alte contacte:

• 0745204334 – 0265553045 Cabinetul Medical Aluniș Dr. Covaciu Răzvan;

• 0741044455 – 0265553161 Cabinetul Medical Aluniș Dr. Lakatos Izabella;

0265553246- Primăria Aluniș;

• 0733-673619 – Primar, Kristóf József Lóránt

• 0740276131 – Postul de Politie Aluniș;

• 0265-521489 sau 0740-2 76253 – Politia mun.Reghin;

• email Politia Reghin: politiareghin@ms.politiaromana.ro

„Stimați cetăteni, vă solicităm să dați dovadă de un adevărat spirit civic, maximă responsabilitate și implicare în prevenirea riscului de răspândire a infecţiei cu Coronavirus. De asemenea, vă rugăm să vă păstrați calmul, să nu vă panicaţi și să vă informaţi in legătură cu aceste aspecte numai din surse oficiale”, a precizat Kristóf József Lóránt , primarul comunei Aluniș, Preşedintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență Aluniș.