Solidaritatea stomatologilor reghineni, pentru colegii din cadrul Spitalului Municipal Reghin

În aceste zile, spiritul de solidaritate pare să fie unul extrem de important, dată fiind situația generată de apariția în peisaj a noului Coronavirus, ale cărui efecte încă nu le poate nimeni bănui. În acest context, oameni cu drag de cei în halat alb, vin în ajutorul acestora prin donații, cum este și cazul medicilor stomatologi din municipiul Reghin, rugați de un coleg de breaslă, să vină în sprijinul personalului medical din cadrul Spitalului Municipal Reghin.

„Dragi colegi, medici stomatologi din zona Reghin , în contextul penuriei de materiale de protecție și dezinfectante, urmând inițiativa colegilor de pe plan internațional, dacă aveți stocuri de mănuși, dezinfectante,măști halate de unică folosință, și le puteți dona colegilor Spitalului Reghin, vă rog sa o faceți în limita posibilităților voastre”, a sunat anunțul postat pe Facebook de Oana Nicușan, medic stomatolog în cadrul Centrului de Medicină Dentară Oana Dent.

Acțiunea Oanei nu vrea să fie una care să creeze panică, ea fiind una de suflet care să scoată în evidență importanța spiritului de solidaritate din aceste zile. „M- am gândit că fiecare dintre noi ne- am suspendat provizoriu activitatea și poate colegii stomatologi au stocuri de diverse, și până se termină nebunia asta ni le putem reface. Am vorbit la cu cei de la spital și ne-au spus sunt bine venite aceste materiale ce urmează a fi donate. Nu vreau să creez panică, vreau doar ca cei care au posibilități să ajute. Echipa noastră pune la dispoziție 10 cutii mănuși XS și 5 cutii mănuși M, dezinfectant de instrumente și halate de unică folosință. Pentru informații suplimentare pot fi contactată în privat sau la telefon. Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate tuturor”, a precizat Oana Nicușan.