FOTO: Liniștea Texasului reghinean, în anotimpul coronavirusului

A doua zi după instituirea stării de urgență ca urmare a răspândirii noului Coronavirus (miercuri, 18 martie), am găsit municipiul Reghin, cel puțin o parte din el, unde am reușit să dau o raită, destul de liniștit, calm aș putea spune. Și aici mă refer la zona denumită popular ”Texas”, zona unde locuiesc, unde viața își duce firescul și normalul curs. La cele două garsoniere ”gemene” situate pe strada Livezilor, cunoscute pentru imaginea lor dezolantă, era destul de liniște, doar vreo câțiva ieșiți pe afară, nu cine știe ce mare scofală de consemnat, lucru întâlnit și în fața alimentarei de cartier pe nume ”Sirius”, fosta ”Manța” cum o mai cunosc localnicii. Îmi văd de drum, trec pe lângă fosta Generală nr. 6, actualmente Gimnaziul „Florea Bogdan”, nimic ieșit din comun, liniște și pace , doar un biet pensionar rătăcit în drum spre casă după o mică ieșire la cumpărături. La fel și pe strada Nucului, paralelă cu Livezilor, lume prea puțină, mai exact deloc, inclusiv la farmacia ”Horvath”, unde clienții îi puteai număra pe degetele de la o jumătate de mână. Ceva animație, și aceia extrem de nesemnificativă, am întâlnit-o la fostul bufet a lui Costan, unde cei însetați au profitat de cele câteva ore până la intrarea în vigoare a ordonanței militare privind închiderea crâșmelor de pe întreg cuprinsul patriei, ca urmare răspândirii noului Coronavirus. Toate acestea par la prima vedere lucruri cât se poate de banale, nu tu oameni panicați pe la colțuri, hărmălaie prin alimentări, rafturi goale și tot felul de isterii care sufocă la greu internetul. Deși nu produce cine știe ce valuri, mai avem nevoie și de astfel liniști, consemnate într-un colț de gazetă, sufocat de atâta isterie numită Coronavirus.