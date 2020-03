„You’ll Never Walk Alone”, imnul solidarității europene împotriva virusului COVID-19

Share



Sentimentul de solidaritate capătă forme din ce în ce mai inedite, menite să-i unească pe oameni, în aceste zile în care noul Coronvirus face tot mai multe victime. În acest sens, posturile de radio din Europa vor prezenta în același timp piesa „You’ll Never Walk Alone”, pentru arăta lumi întregi solidaritatea cu milioanele de oameni care sunt nevoiți să se adaptează impactului asupra restricțiilor puse în aplicare pentru limitarea răspândirea virusului COVID-19. Ideea aparține prezentatorului de radio olandez Sander Hoogendoorn , adoptată de posturile din întreaga Europă, printre care și Radio România. Așadar, vineri, 20 martie, ora 9:45 (ora României), imnul FC Liverpool se va auzi la posturile de radio din Olanda (NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO 3FM, NPO Radio 4, NPO Radio 5, 100% NL, Radio 10, Veronica și altele), Marea Britanie (BBC Radio One și BBC Radio 2), Luxemburg (Radio 100,7), Germania (WDR 4, SWR3, RBB), Austria (ORF Austria, OE3), Belgia (Stubru, Radio 1, Radio 2, Joe, Willy, Q-music, Klara, Nostalgie, NRJ, MNM), Estonia (Radio 2), Bulgaria (Radio Națională Bulgară), Finlanda (Yle Vega, Yle X3M), Letonia (Radio Latvijas), Slovacia (Radio și Televiziune Slovacia), România (Radio România) și Spania (Radio Nacional de España).

”You’ll Never Walk Alone” își are originile în musicalul ”Carousel” pus în scenă în 1945, devenit hit în 1963 , (locul 1 timp de patru săptămâni) grație interpretării formației Gerry and the Pacemakers. Piesa în sine este o pledoarie plină de înflăcărare a principalului protagonist din musical, Billy Bigelow, care, după ce a murit într-un jaf eșuat, i se acordă șansa de a se întoarce pe pământ pentru o zi pentru a se răscumpăra și a reapărea pentru a-i liniști pe văduva lui inima, Julie, că el este mereu cu ea.

Piesa a devenit celebră în întreaga lumea grație echipei de fotbal Liverpool, devenită imn al „cormoranilor”, cel care prefațează toate meciuruile disputate pe terenul propriu, binecunoscutul Anfield.