Darina livrează la domiciliu preparate calde, fără costuri de transport

Preparate ale restaurantului Darina Bega, inclusiv mâncăruri de post, pot fi comandate acasă de către târgumureșeni. Meniul poate fi configurat în funcție de preferințe, iar o echipă dedicată va face livrări la domiciliu pe raza municipiului Târgu Mureș.

Puteți alege ce doriți din lista de mai jos, plasați comanda, sunând la numărul de telefon 0265-231391, și primiți preparatele în scurt timp.

Comanda minimă este de 25 lei, iar livrarea este gratuită. Comanda poate să conțină și răcoritoare, bauturi alcoolice sau non alcoolice. Plafonul minim de 25 de lei poate cumula mâncare și băutură.

Cei care doresc pot opta și pentru ridicarea comenzii, la ora stabilită, de la Restaurantul Darina, din str. Bega, colț cu Gheorghe Doja.

Programul de primire comenzi și livrări va fi zilnic între orele 11:00 – 20:00.

Clienții din zona Ungheni pot, la rândul lor, să lanseze comenzi telefonic, la numărul 0265-328275, și să preia pachetul de la Restaurantul Darina Ungheni (din cadrul Motelului Darina – partea stângă pe direcția de mers spre Cluj). Program comenzi Darina Ungheni 9.00-20.00

Bistro Estetique preia comenzi prin intermediul platformei Food Panda.

Parte din Grupul Darina, restaurantul Bistro Estetique livrează la domiciliu o gamă largă de preparate culinare.Puteți alege preparte tip burger, antreuri, supe creme, paste etc. Comenzile de la restaurantul Bistro Estetique pot fi făcute prin platforma https://www.foodpanda.ro/

Legat de măsurile de siguranță, reprezentanții companiei Darina ne-au declarat: ”În contextul Coronavirus ( COVID – 19) am luat următoarele măsuri de prevenție și protecție: Toți angajații au fost instruiți cu privire la normele de igienă recomandate de Ministerul Sănătății. Respectăm cu strictețe protocolul de curățare și dezinfectare a locației.” F.M.