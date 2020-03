Raed Arafat, apel la responsabilitate către românii ieșiți la picnic și la plimbare!

Share



Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, dr. Raed Arafat, a făcut sâmbătă, 21 martie, pe pagina sa de Facebook, un apel către românii care au ieșit în natură să evite la maxim activitățile care nu sunt esențiale.

”Mai multe persoane au sunat sa spuna ca sunt prea multi care au iesit la plimbare si la gratare fiind vremea frumoasa. In aceasta perioada ramanerea acasa si evitarea activitatilor care pot sa va expuna si sa expuna familiile voastre este extrem de importanta. Virusul nu se vede, nu se simte si nu are gust ca sa-l evitati. Acesta se evita numai prin masurile de izolare si distantare sociala. Evitati expunerea persoanelor varstince din familiile dumneavoastra la acest risc printr-un comportament responsabil. Va rog mult evitati la maxim activitatile care nu sunt esentiale in aceasta perioada!”, a transmis dr. Raed Arafat.

(Redacția)