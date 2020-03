Jurnaliști și publicații din rețeaua PressHub protestează. COVID-19 în vremea cenzurii

Share



Redacţia Zi de Zi, membră a reţelei PressHub, este una dintre semnatarele protestului împotriva tentativelor guvernamentale repetate de a ne cenzura.

Protestul a fost întocmit, semnat și difuzat sâmbătă seara, având următorul conținut: “În numele presei locale din România, jurnaliști și redacții grupate în comunitatea PressHub, protestăm ferm față de ultimele demersuri de la nivel guvernamental, menite să ascundă adevărata dimensiune a răspândirii coronavirusului de tip nou COVID-19 în România.

Încercarea de a ascunde răspândirea cazurilor pe județe și directivele adresate prefecților, de a nu informa presa, constituie încălcări grave ale libertății de exprimare.

Suntem de acord cu necesitatea unei informări corecte a populației, a combaterii fenomenului stirilor neconfirmate și al dezinformărilor, care, în situații de criză cum este cea de acum, provoacă reacții negative și panică. De aceea considerăm că o informare corectă, fără tentativa de a ascunde aspecte ale crizei, este absolut necesara.

Mass-media se manifestă ca un partener loial și bine intenționat al autorităților în campania de comunicare pe timp de criză. Tocmai de aceea, considerăm că nu se justifică asemenea decizii de ascundere a realității și de cenzură din partea Guvernului, care provoacă neîncredere și în ultima instanță, reacții de panică în rândul populației. Dorim să ajutăm, suntem determinați să fim în primul rând al efortului conjugat pentru a gestiona criza și de aceea cerem să fim respectati și să nu fim mințiți”.

Alături de Zi de Zi, semnează: redacția Ziarul de Iași, Sorin Trocan – Arad 24, Maura Bărbulescu – Arad 24, Cristian Andrei Leonte – Info Sud Est, Andreea Pavel – Info Sud Est, Bogan Stanciu – Transilvania Reporter, redacția Crișana,Teo Baciu – inRoman.ro, Gabriel Baciu – inRoman.ro, Carmen Dumitrescu – Liber în Teleorman, Ramona Roșulescu – Gazeta de Dimineață Hunedoara, Nicu Tașcă – Jurnalul Văii Jiului, Cătălin Stancu – Vrancea 24, Valentin Tudor – Gazeta de Sud, redacția Transilvania Reporter, Asociația Profesioniștilor de Presă, Cluj, redacția Zi de Zi, Freedom House România, redacția Monitorul de Cluj,redacția Mesagerul de Sibiu, redacția Argeșul Online, Brîndușa Armanca, Revista 22, redacția Reșița.ro, redacția Bihoreanul, Sebastian Oancea, Realitatea de Vrancea, redacția Jurnalul de Argeș, redacția Jurnalul de Brăila, Lili Trocan – putereaapatra.ro, redacția Átlátszó Erdély.

Ceillalţi jurnalişti din Mureş, dacă sunt nemulţumiţi faţă de modul în care comunică acest Grup de Comunicare Strategică şi doresc să se alăture protestului, îi rugăm să ne scrie pe adresa redactia@zi-de-zi.ro sau ligia.voro@zi-de-zi.ro.

Cum a început și a evoluat cenzura

Prima acţiune de cenzură (n.a. deși în protest se vorbește de tentativă, pentru mine e cenzură în toată regula) a fost vizibilă încă de vineri, când Grupul de Comunicare Strategică (GCS) nu a mai comunicat informații privind județul de proveniență a persoanelor testate pozitiv cu noul Coronavirus. Cel puțin a județului pentru că, până atunci, Instituțiile Prefectului din întreaga țară comunicau localitatea de domiciliu a persoanei infectate cu Coronavirus, chiar dacă, luând exemplul județului Mureș, persoana respectivă se afla în carantină în altă localitate sau era internată la Secția de Boli Infecțioase din Târgu Mureș cu suspiciune de infectare și, la momentul confirmării, urmând să fie transferată pentru tratament la centrul din Cluj-Napoca căruia îi sunt arondați pacienții din județul nostru.

Sâmbătă, acțiunile de cenzură au devenit și mai stricte. Instituțiile Prefectului din toată țara au primit o adresă din partea unui secretar de stat din Ministerul Afacerilor Interne prin care reprezentanții Guvernului în teritoriu erau înștiințați că întreaga comunicare privind îmbolnăvirile este preluată de acest GCS și că prefecturile nu vor mai comunica date despre numărul de teste COVID-19 efectuate, numărul de persoane depistate pozitiv și starea de sănătate a pacienților depistați pozitiv. Cu toate că în prima adresă nu era prezentat nicăieri vreun motiv pentru care a fost luată o asemenea decizie, într-o adresă ulterioară, explicația ar fi următoarea: “de a evita stigmatizarea persoanelor dintr-o anumită localitate sau județ”. O explicație, care, în opinia mea personală, “pute” de la o poștă a minciună și asta pentru că nu înțeleg cum ar putea fi stigmatizat un județ, în condițiile în care cazurile sunt în fiecare județ, cum ar putea fi stigmatizat un județ după numărul testelor efectuate, în condițiile în care acestea se efectuează abia în șase localități și opt centre – de fapt, am ști cam cum merge treaba, adică cum nu merge în condițiile în care consilierul local târgumureșean Theodora Benedek nu are la 8 zile de la testare pentru COVID-19 un rezultat (nu aș vrea să cred că adunând rezultatele pe centre nu ar coincide cu ce comunici tu, dragă GCS), și starea pacienților cred că e de interes pentru toată lumea pentru că am ști că medicii și asistenții noștri depun eforturi pentru a-i salva pe bolnavi și reușesc să îi salveze (în ciuda protecției precare de care dispun – de care marele grup a amintit doar aseară când s-a lăudat că au sosit combinezoanele, măștile și ce-or mai fi adus, în condițiile în care debutul epidemiei în China era de la începutul anului, iar primul caz în România confirmat de la finalul lui februarie, din 26 mai exact). Am văzut că CGS a făcut niște precizări la postarea unui politician și nicidecum la reacțiile presei, în viziunea lor, poate raționale, însă cum au un site de stiri – deși guvernul nu ar trebui să concureze mass-media, dar de ce să ne mai mirăm – pot să comunice, liniștiți, acolo fără a ne obliga să preluăm și noi “profunzimi” din-astea.

Instituțiile Prefectului pot comunica în continuare – ce onoare li s-a acordat 🙂 – măsuri de împiedicare a răspândirii și combaterii COVID-19, identificarea și amenajarea unor noi locuri de carantină – bineînțeles, locurile rămân secrete -, primirea de material și echipamente de protecție și măsuri de ordine publică.

Ca paranteză și iarăși ca opinie personală, sunt impresionată și de curajul în comunicare al GCS, din care habar nu am cine face parte. Era un “mișto”, bineînțeles :).

De asemenea, dragă GCS, vezi un pic cum comunică statele din Uniunea Europeană și nu uita că nu degeaba au ieșit oamenii în 1989 în stradă, ci inclusiv pentru libertatea de exprimare – bine am văzut că tu nu mai vrei Carta Europeană a Drepturilor Omului în perioada asta. Poate că acum stăm noi prin case, mai bine zis muncim din case, dar se va sfârși și pandemia asta și atunci blocada asta informațională de acum e posibil să se întoarcă împotriva voastră. Poate și mai repede dacă jurnaliștii ăștia răi vor descoperi că ascundeți informații și/ mințiți.

Ligia VORO