Serviciile UPU/CPU pot fi utilizate pentru tratarea urgențelor stomatologice

Colegiul Medicilor Stomatologi din România salută decizia Guvernului de a suspenda temporar activitatea cabinetelor de medicină dentară şi recomandă ca, în situaţia actuală, serviciile UPU/CPU să fie utilizate pentru tratarea urgenţelor.

Potrivit unui comunicat transmis duminică Agerpres, Colegiul Medicilor Stomatologi recomandă Executivului ”utilizarea UPU/CPU pentru tratarea urgenţelor stomatologice, în cadrul cărora se poate asigura asistenţa stomatologică din cadrul spitalelor, alături de revizuirea pachetului de servicii de medicină dentară care pot fi prestate în cadrul acestora, inclusiv asigurarea cu personal calificat (salariat sau pe bază de contract de servicii), pentru ca medicii stomatologi să îşi poată desfăşura activitatea în siguranţă şi să poată beneficia de echipament de protecţie corespunzător şi de măsurile de protecţie socială şi economică corespunzătoare”.

De asemenea, se impune adoptarea de măsuri tehnice care să reglementeze expres şi punctual locaţiile în cadrul cărora se poate asigura acordarea asistenţei stomatologice pentru manoperele de urgenţă, de principiu a acelor unităţi care dispun de capabilităţi de triaj şi de resurse pentru protecţia adecvată a personalului medical (ex.: serviciile UPU/CPU etc.), precizează sursa citată.

Totodată, o dată cu argumentarea nevoii imediate de a închide temporar cabinetele de medicină dentară, Colegiul Medicilor Stomatologi cere Guvernului asigurarea accesului acestor medici la măsuri concrete de protecţie socială şi economică adecvate.

Colegiul Medicilor Stomatologi susţine în continuare eforturile statului român de a ţine sub control infectarea cu virusul Covid-19 prin implicarea voluntară a medicilor stomatologi rezidenţi în gestionarea informaţiilor despre măsurile de prevenţie şi protecţie faţă de infecţia cu SARS-CoV-2, se mai arată în comunicatul semnat de preşedintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România, prof. dr. Ecaterina Ionescu.

