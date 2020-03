EXCLUSIV! Mureșeni suspecți de Covid-19, ignorați de autorități?!

Share



Cotidianul Zi de Zi vă prezintă povestea unui cuplu din Târgu-Mureș care și-a petrecut un mini-concediu în zona stațiunii Ischgl, considerată de specialiștii epidemiologi drept unul dintre focarele principale de răspândire a Covid-19 din Europa. Concediul târgumureșenilor în landul Tirol a durat doar cinci zile, aceștia fiind nevoiți să revină în România în urma apariției de cazuri suspecte de noul Coronavirus și ca urmare a măsurilor luate de autoritățile din Austria. Potrivit cuplului, revenirea acasă, în România, a decurs fără probleme datorită protocoalelor lejere de la graniță, pe unde au trecut aidoma expresiei aproape ”ca prin brânză”. Ajunși la Târgu-Mureș, cei doi au început să dezvolte simptomele specifice noului Coronavirus, astfel că au sunat la numerele de telefon puse la dispoziția populației în acest sens de către Direcția de Sănătate Publică Mureș. Surprinzător, cuplul suspect de Covid-19, care în prezent se află izolat la domiciliu, susține că la unul dintre numerele apelate în timpul programului nu a răspuns nimeni (0731-338.064), al doilea număr era nefuncțional (0731-338.057), iar la cel de-al treilea număr (0265-261.152) operatoarea telefonică nu i-a luat în serios.

Concediu în zona Ischgl, focar de Covid-19 în Europa

Plecați sâmbătă, 7 martie, în zona Ischgl din Austria, târgumureșenii au fost nevoiți să renunțe la vacanță câteva zile mai târziu, din cauza închiderii pârtiilor, măsură luată de autorități după apariția suspiciunii de Covid-19.

”În data de 7 martie am plecat în concediu în zona Ischgl împreună cu familia, prietenii. În 10 martie, seara, am fost informați că se închid toate apres-skiurile în zonă deoarece este un barman suspect de Coronavirus. În 11 martie ne-au informat că ultima zi de schi este pe 13 martie deoarece se închid și pârtiile. Ne-am hotărât să ne întoarcem acasă mai repede. Joi, în 12 martie am pornit acasă. Am cerut de la cazare acte care să dovedească faptul că de acolo venim și am pornit acasă”, ne-a povestit femeia care a cerut să rămână anonimă.

Trecere ”ca prin brânză” la vamă

Revenirea în România și la Târgu-Mureș s-a făcut fără niciun fel de problemă birocratică, dacă e să dăm crezare afirmațiilor femeii care ne-a contactat.

”La Vama Austria – Germania poliția ne-au scos din rând și ne-au verificat de unde venim, unde mergem etc. 15-20 de minute. La Vama Austria – Ungaria rândul a fost de 2 ore, vameșul nici măcar nu a pus mâna pe pașapoarte, ne-a întrebat de unde venim și unde mergem, câte persoane, și am trecut fără probleme. La Vama Nădlac am trecut în România tot foarte “lin”. Vameșul ne-a întrebat de unde venim. Am spus că din Austria, zona Ischgl-Kappl. Ne-a întrebat: “Nu ne mințiți?” Am spus ”Nu”. Oricum, eu eram pregătită cu actele care dovedeau acest lucru, dar nu am avut nevoie. Am trecut fără să ni se ceară nimic”, a afirmat târgumureșeanca.

Apeluri inutile la serviciul de permanență al DSP?

După ajungerea acasă, la Târgu-Mureș, starea de sănătate a cuplului care a fost în concediu în Austria a început să se deterioreze, apărând simptome specifice infectării cu noul Coronavirus.

”Am ajuns acasă și a doua zi am aflat că s-a închis toată zona Paznaun, de unde veneam noi. Ne-am autoizolat, fără să ni se ceară, pentru că știam că avem foarte mari șanse să fim infectați. Duminică am început eu să tușesc un pic, apoi zilele următoare tot mai tare. Partenerul meu a început și el să tușească, apoi joi seara a făcut febră de 38,8. Probabil pe timpul nopții a făcut mai mult, și este posibil și eu să fi avut temperatură pe timpul nopții deoarece am avut simptome – mâini, picioare reci și mă scutura frigul. Vineri dimineața am sunat la Direcția de Sănătate Publică să îi anunț. După mai multe încercări, numărul de fix era ocupat, pe un mobil nu răspundea nimeni, celălalt număr de mobil era închis, a răspuns o doamnă plictisită, fără chef de lucru probabil. ”Bună ziua. Aș dori să raportez o posibilă infecție cu Coronavirus”, am spus eu. Și încep să îi povestesc de unde venim și ce simptome avem: tuse, temperatură, durere de cap… Mă întreabă exact în ce dată am trecut vama și dacă am completat declarația. Îi spun că la vamă nu ni s-a cerut să completăm nimic și că am trecut vama joi spre vineri noaptea cândva. Îmi spune ea pe când am trecut noi vama, Austria încă nu era declarată zona galbenă și în acest caz… “Nici nu înțeleg de ce v-ați autoizolat, v-a spus cineva să vă izolați? Puteți să ieșiți liniștiți din casă, că nu aveți nimic. Mergeți la medicul de familie să vă consulte.” Am rămas fără cuvinte. Pur și simplu nu știam ce să îi răspund”, a rememorat femeia.

Recomandarea medicului de familie

Povestea celor doi continuă cu contactarea medicului de familie, care a recomandat cuplului suspect a fi infectat cu Covid-19 să contacteze Direcția de Sănătate Publică Mureș sau să sune la numărul de urgență 112.

”Sun la medicul de familie, prima reacție a ei, îmi ia toate datele, simptomele și îmi spune să sun la DSP. Îi spun ce reacție au avut cei de la DSP. Rămâne și ea mirată… Îmi spune să sun neapărat la 112 ca să nu avem ceva complicații mai târziu. Îi spun că nu ne simțim atât de rău încât să trebuiască să ne interneze, și nici nu vreau să stau în spital între alți bolnavi. Sunt alții care sunt în situație mult mai gravă și care au nevoie de loc în spital. Nu am sunat la 112, ne-am hotărat, eu cu partenerul meu, să sun doar dacă o să intervină probleme de respirație. Dacă DSP-ul nu ne-a luat în serios, și din câte știu din alte surse din spital, degeaba ne internăm că și acum sunt persoane care stau în spital de 7-8 zile și încă nu au niciun rezultat de test”, a mai povestit femeia care ne-a contactat.

Autoizolare de teama spitalelor românești

Târgumureșeanca a explicat și motivul pentru care nu a mai sunat la numărul unic de urgență 112, precum și resortul deciziei de autoizolare voluntară la domiciliu (în cea de-a 11-a zi), respectiv neîncrederea ”în situația actuală din sistemul de sănătate”.

”Nu îmi asum riscul să îmi interneze copii. Ei nu au simptome, nimic. Și să se infecteze cu cine știe ce în spital”, ne-a mai spus femeia respectivă.

Precizări finale

Pentru a proba cele susținute, femeia care a contactat redacția Zi de Zi ne-a pus la dispoziție print-screen-uri cu ecranul telefonului mobil, care atestă efectuarea de apeluri telefonice vineri, 20 martie, (unul dintre acestea având durata de 2 minute și 10 secunde) la cele trei numere publicate pe site-ul Direcției de Sănătate Publică Mureș.

Solicităm pe această cale conducerii Direcției de Sănătate Publică Mureș să facă clarificările vis a vis de acest caz. În acest sens, vom publica reacția autorităților, în cazul în care o vom primi la adresa de e-mail redactia@zi-de-zi.ro.

Nu în ultimul rând, facem precizarea că deși am păstrat, conform deontologiei profesionale, confidențialitatea legată de identitatea persoanei care ni s-a adresat, căreia nu îi dezvăluim numele public, având în vederea Starea de Urgență decretată de Guvernul României în contextul pandemiei de Covid-19, redacția Zi de Zi va pune la dispoziția autorităților, la solicitarea acestora, identitatea respectivei persoane.

Alex TOTH