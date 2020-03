Deputatul USR Lavinia Cosma: “Trebuie să fim solidari, să găsim soluții, astfel încât să depășim această perioadă critică”

Share



Ce sfaturi are pentru această perioadă și cum va arăta viața noastră după pandemia de coronavirus am aflat de la deputatul USR de Mureș, Lavinia Cosma. De asemenea, aceasta a comentat, pentru Zi de Zi, într-un interviu pe care ni l-a acordat demisia de ieri a ministrului Sănătății, Victor Costache, situația din spitalele mureșene, măsurile economice luate de guvern și de ce ar mai fi nevoie pentru ca economia să repornească după ce trece pandemia.

Reporter: Cum comentați demisia ministrului Sănătății, Victor Costache, în plină criză generată de pandemia de coronavirus?

Lavinia Cosma: Cred că e o decizie înțeleaptă, aveam nevoie la Ministerul Sănătății de o persoană care să cunoască realitatea din spitalele românești, care să spună adevărul despre ceea ce se întâmplă, clar cele făcute de către ministrul Costache, de când a început această criză, nu îl mai recomandau pentru a fi în continuare ministru.



Rep.: Ce nu a gestionat bine ministrul Costache în această perioadă din punctul dvs. de vedere și ce ar fi trebuit să facă un ministru al Sănătății și un guvern responsabil?

L. C.: Cred că în primul și în primul rând ar fi trebuit să existe o mai bună protecție a cadrelor medicale. Am avut parte de foarte multe declarații care s-au bătut cap în cap, iar de la declarație la faptă a fost drum lung și constatăm acum că, de fapt, am rămas la nivelul de declarații și nu s-a făcut mare lucru. Cadrele medicale sunt în continuare neprotejate, nu au echipamente de protecție și cred cu tărie că aceste achiziții care de-abia acum se fac ar fi trebuit făcute începând cu luna ianuarie-februarie pentru ca în momentul în care am fi ajuns în situația în care suntem, cu număr mare de persoane infectate și iată, din păcate, cu tot mai multe persoane decedate, să putem face față mult mai bine situației. Îmi pare rău că la vremea respectivă nu a fost o preocupare și îmi doresc ca măcar acum, în al doisprezecelea ceas, să fie cadrele medicale protejate. Dacă nu avem cadre medicale care să îngrijească bolnavii, pur și simplu acest lucru ne va duce către și mai multe victime.

Rep.: Sunteți parlamentar de Mureș, cunoașteți situația care este în spitalele mureșene, cum credeți că vor face față unui vârf al crizei pentru că această se anunță în două săptămâni sau chiar o lună?

L. C.: Cunosc, într-adevăr, foarte bine situația de la noi din județ, am vorbit cu foarte multe cadre medicale care au o stare de frică pur și simplu pentru că, pe de o parte, au sarcina de a-și face datoria, însă pe de altă parte sunt foarte îngrijorate pentru familiile lor, pentru pentru viața lor și e absolut normal în condițiile în care nici în Mureș nu avem echipamentele necesare. M-am bucurat în aceste zile să văd că companii, ONG-uri, cetățeni, cu toții împreună, au contribuit pentru a achiziționa, pentru a dona materiale de protecție și sper cu fiecare zi care trece să avem cât mai multe materiale, astfel încât fiecare cadru medical să fie protejat. Cred că ce ne lipsește în momentul de față, sigur lipsește în toată țara nu doar în Mureș, sunt acele circuite și proceduri care au rolul de a separa pacienții infectați de cei sănătoși, până acum nu am reușit să facem acest lucru și de aceea cred că ne aflăm în situația aceasta și avem atât de multe cadre medicale infectate. O dată ce avem aceste circuite stabilite și știm foarte clar care sunt spitalele care trebuie să preia aceste cazuri, care sunt circuitele, care sunt medicii, care sunt cadrele medicale și care sunt aparatele destinate salvării de vieți, situația se va îmbunătăți sau, cel puțin, ar trebui să fie sub un oarecare control.

Rep.: Aminteați de mobilizarea societății civile foarte puternică, pentru ca aceste echipamente de protecție să nu lipsească de acolo unde este nevoie, mai ales în prima linie și la categoriile vulnerabile. Toată admirația mea pentru societatea civilă și pentru modul în care se mobilizează de fiecare dată când apare o situație foarte gravă în România, vi se pare normal, totuși, ca societatea civilă să suplinească ceea ce ar trebui să facă statul?

L. C.: Categoric, nu, nu este normal, ne găsim în situația aceasta din nou, din păcate, pentru că noi, ca stat, nu am făcut la timpul potrivit ceea ce ar fi trebuit să facem. Dacă e să ne referim la județul nostru, încă de la începutul mandatului, am făcut demersuri și am avut inclusiv întâlniri cu autoritățile locale și colegi parlamentari pentru a-i convinge că aici, la noi acasă, la Târgu Mureș, în Mureș trebuie să construim un nou spital, care să fie dotat la standarde normale. Avem nevoie de un spital nou la Târgu Mureș!

De asemenea, autoritățile locale sunt cele care au responsabilitatea, potrivit legii, să aibă grijă de categoriile vulnerabile. Primăria trebuie să întocmească lista cu aceste persoane vulnerabile și să se organizeze, astfel încât persoanele vârstnice să beneficieze de alimente, de medicamente, să beneficieze de sprijin pentru trece cu bine această perioadă dificilă. Reprezentanții Primăriei au obligația de a face acest lucru, iar sprijinirea persoanelor din categoriile vulnerabile trebuie să devină o prioritate, nu doar acțiuni izolate de campanie electorală.

Rep.: Și fără infecții nosocomiale, să nu uităm că aceasta e, de fapt, teama noastră majoră acum, nu că ne omoară coronavirusul, ci că o să murim de la infecțiile nosocomiale din spitale…

L. C.: Exact, și am văzut declarațiile unor medici care spun adevărul despre această situație și care semnalează că, de fapt, riscul major e de apariție rapidă a pneumoniilor nosocomiale bacteriene, de suprainfecție care sunt aproape imposibil de tratat și noi, de fapt, știm și știam că aveam această problemă în spitalele din România, în special în secțiile ATI. Și, din păcate, în loc să rezolvăm problemele la momentul potrivit, le-am tot lăsat să se adune și nu am investit în sistemul sanitar cât trebuie.

Parlamentar în online

Rep.: Ce faceți ca parlamentar în perioada aceasta?

L. C.: În primul rând, un lucru foarte important de menționat: este esențial ca instituțiile să funcționeze, Parlamentul să funcționeze și activitatea Parlamentului continuă, s-a mutat în mediul online și avem, inclusiv astăzi, o ședință de comisie de învățământ unde dezbatem inițiative legislative și votăm pentru ca ulterior să meargă pentru vot final în plen. Ședințele de plen se vor desfășura, la fel, online, în același mod cum am votat încuviințarea decretului cu privire la instituirea stării de urgență.

Am mutat, de asemenea, audiențele în mediul online și pe lângă faptul că îmi scriu în fiecare zi cetățeni cu diferite probleme, am hotărât să am și două audiențe publice pe Facebook, astfel încât fiecare cetățean să poate să își spună problema și, ulterior, să încercăm să o rezolvăm. Am avut prima audiență publică luni, iar următoarea va fi mâine (n.a. astăzi) și așa cum am spus și în cadrul audienței de luni, încercăm să rezolvăm problemele, pe unele chiar le rezolvăm, însă există o categorie de probleme unde e mai complicat de intervenit. De exemplu sunt foarte mulți cetățeni care au sentințe definitive și atunci eu, ca parlamentar, nu am cum să intervin. Sunt oameni care au nevoie de sprijin în această perioadă din diferite motive, fie că și-au pierdut locul de muncă și nu mai au niciun venit și atunci au nevoie de asistență socială, sunt foarte multe probleme care trebuie rezolvate pe partea tehnică în ceea ce privește șomajul tehnic, ce să facă, cum să facă, care le sunt drepturile și care e cea mai bună variantă pentru a trece de această perioadă de criză. Încerc prin toate mijloacele posibile să ajut oamenii să își rezolve problemele, să le ofer informațiile corecte pentru că, așa cum am văzut, în această perioadă sunt foarte multe informații care nu sunt reale.

Măsuri, lecții și sfaturi

Rep.: În 24 martie a fost publicată metodologia de obținere a certificatelor de situație de urgență pentru sprijinirea mediului de afaceri, a mai fost emisă o ordonanță privind măsuri de sprijin ale companiilor, cum le considerați, sunt măsurile acestea suficiente sau ar mai trebui alte măsuri, v-ați gândit la un pachet de măsuri care să sprijine companiile private pentru că, până la urmă, acestea vor da măsura capacității noastre de a ne reveni ca stat în contextul în care pe acestea se bazează economia?

L. C.: Așa este, este foarte important să sprijinim sistemul privat, astfel încât economia să își revină cât mai repede, am văzut măsurile promovate de către Guvern, sunt unele măsuri foarte bune, sigur că trebuie îmbunătățite și am diferite sesizări de la oameni de afaceri. De exemplu, referitor la acea listă cu codurile CAEN care beneficiază de sprijin, cred că acea listă ar trebui completată, astfel încât fiecare categorie să se regăsească acolo și să poată să beneficieze de ajutor, astfel încât să nu se afle în situația de a da faliment și locurile de muncă, pur și simplu, să se piardă.

Noi propunem să nu avem impozit și contribuții de plătit pentru primii 2.000 de lei plătiți ca salarii angajaților.

Cred că avem nevoie de măsuri și pentru a-i sprijini pe cei care au salarii mai mici, astfel încât în perioada următoare să poată să își revină din punct de vedere financiar și să poate să își plătească rata la bancă, să poată să își plătească cheltuielile de consum. Dacă nimeni nu mai plătește nimănui nimic, dacă nu se plătesc furnizori, producția se oprește, va fi foarte complicat să ne revenim din punct de vedere economic.

Rep.: Ce credeți că trebuie făcut după ce ieșim din această criză?

L. C.: Cred că lecția foarte importantă pe care ar trebui să o învățăm noi, ca țară, este să sprijinim și să investim în produse românești, să avem fabrici care produc măști, materiale de protecție, să nu existe un domeniu în care România să nu aibă producție. Am ajuns să depindem foarte mult de alte țări, iar într-un moment de criză precum acesta fiecare țară își pune propriile interese pe primul loc și atunci e foarte dificil să beneficiezi de anumite resurse. E foarte important ca fiecare hectar de pământ să fie cultivat, astfel încât din punct de vedere alimentar să reușim să ne asigurăm propria hrană, indiferent de context, și să nu depindem de alții, la fel trebuie susținută industria în orice domeniu. De asemenea, trebuie să aplicăm ceea ce am spus de foarte mulți ani încoace, și anume cu toții spunem că educația este foarte importantă, cu toții spunem că sănătatea este foarte importantă, însă în momentul în care ajungem la lucruri concrete, după cum se vede, avem foarte multe de făcut. Iată că spitalele nu au fost pregătite pentru această criză și nu sunt dotate. Cred că trebuie investit în educație și în sănătate, astfel încât să nu mai ajungem să depindem într-o foarte mare măsură de alții.

Rep.: Ce sfaturi aveți pentru mureșeni în această perioadă?

L. C.: Realitatea nu mai e așa cum o cunoșteam, și ține de noi, de fiecare în parte să ne adaptăm la noile vremuri, dar, în același timp, să nu ne pierdem semnificația cuvântului împreună pentru că fiecare în parte, dar și noi toți împreună trebuie să ne adaptăm. Cred că acesta este cuvântul cheie în această perioadă, să ne adaptăm la reguli noi, să facem ce ne spun autoritățile, să fim disciplinați, să fim responsabili și să ne gândim că e o luptă pentru viață.

E foarte important în această perioadă să înțelegem că, în măsura posibilităților, să stăm cât mai mult acasă, să îi lăsăm pe cei care îngrijesc bolnavii să își facă treaba, să îi lăsăm pe cei care se află pe străzi pentru a ne proteja, la fel, să își facă treaba și că fiecare putem contribui ca numărul de persoane decedate să fie cât mai mic.

În ciuda tuturor neajunsurilor, trebuie să fim solidari, să găsim soluții, astfel încât să depășim această perioadă critică, iar salvarea de vieți trebuie să fie pusă pe primul loc. După ce ieșim din perioada aceasta critică să tragem linie, să vedem ce avem de făcut și ce avem de îmbunătățit pe mai departe.

A consemnat Ligia VORO

Advertorial publicat în ediția print a Zi de Zi de astăzi, 27 martie 2020