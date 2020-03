Campania „Donează pentru MUREȘ împotriva COVID-19” demarată de Interact Tîrgu Mureș Maris

Share



Interact Tîrgu Mureș Maris se înscrie în rândul organizațiilor care se implică în ajutorarea celor care luptă pe baricadele anti-coronavirusului . În acest sens, Interact a demarat campania „Donează pentru MUREȘ împotriva COVID-19”.

„Interact are ca scop promovarea valorilor nonformale în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 12 și 18 ani. Este o organizație non-guvernamentală, non-profit, axată pe beneficiile directe și indirecte ale lucrului în echipă. Astăzi, peste 300.000 de tineri, din peste 138 de țări aparțin celor peste 13.000 cluburi Interact. Acestea au întâlniri săptămânale în care se discută proiecte și se propun activități noi-membrii nostri venind cu initiative diverse. De asemenea, Interact este in stransa legatura cu Clubul Rotary, club de care suntem sponsorizați și Clubul Rotaract, sub a cărui îndrumare se află membrii nostri. Și noi, la rândul nostru, ne asumăm același reper în ceea ce privește scopul în societate și anume „Service above Self”/ „A servi mai presus de sine”. „Interact” înseamnă „International Action”. În acest sens, toate activitățile și proiectele desfășurate de noi au ca scop promovarea valorilor de leadership și comunicare în rândul tinerilor, toate dobândite în cadrul unor proiecte cu cauze caritabile”, afirmă reprezentanții Interact Tîrgu Mureș Maris.

Ce se va întampla cu banii donați ?

„Toți banii donați vor fi refolosiți pentru a procura echipamente spitalelor aflate în județul Mureș în lupta împotriva COVID- 19. Vor fi procurate produse precum (halate, combinezoane, mânuși, măști, etc.). Toți banii donați vor ajunge în contul clubului Interact iar fiecare achiziție/donatie va fi postată pe pagina noastră de facebook ,,Interact Tîrgu Mureș Maris” și pe pagina de instagram ,,interact_maris””, a precizat Paul Oprea, inițiatorul cmpaniei.

Pentru donații se poate accesa următorul link: https://www.sprijina.ro/cauze/doneaza-pentru-mures-impotriva-covid-19-1