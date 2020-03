Sovata nu se predă în fața Covid-19: autoritățile modernizează stațiunea!

Share



Primăria orașului Sovata s-a aliniat măsurilor impuse de starea de urgență decretată în România, pentru prevenirea răspândirii virusului Covid-19. Președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență al orașului Sovata, primarul localității Fülöp László Zsolt, a explicat într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi care au fost principalele măsuri luate la nivelul orașului Sovata atât pentru preîntâmpinarea răspândirii noului coronavirus, cât și pentru sprijinirea populației aflată în diverse situații de risc.

Reporter: Ce măsuri au fost luate în ultimele zile în orașul Sovata împotriva răspândirii infecției cu Covid-19?

Fülöp László Zsolt, primarul orașului Sovata: În primul rând, ne-am conformat cu toate ordonanțele militare și cu regulamentele care au fost stipulate în ultima perioadă, care se referă la restricții de ieșire din case, de circulație. Aceste restricții au adus însă după sine apariția unor probleme la nivelul cetățenilor. De exemplu, am demarat un program prin intermediul căruia distribuim la domiciliul cetățenilor care au nevoie patru tipuri de pachete care conțin alimente de bază. Cine are nevoie, cere și evident achită valoarea pachetelor. Acestea sunt cumpărate și distribuite însă gratuit de echipe de voluntari. Totodată, am făcut și facem dezinfectări în spații publice, acolo unde am considerat că există o afluență mai mare de persoane. Încercăm să identificăm cine sunt persoanele care au vârsta peste 65 de ani care sunt singure, fără aparținători sau sprijin, care au nevoie de ajutor din cauza restricțiilor, avem în cadrul Primăriei orașului Sovata o echipă care se ocupă de acest aspect. Cred că în fiecare localitate problemele care apar sunt cam aceleași, și încercăm să găsim soluții la acestea care să fie conform legii. E ca și mersul pe bicicletă, unele lucruri le învățăm din mers în această perioadă.

Rep.: Câte persoane se află în autoizolare sau în carantină pe raza orașului Sovata?

F.L.Z: Avem 180 de persoane care sunt în izolare la domiciliu. Zilnic, colegii mei din cadrul Primăriei orașului Sovata îi apelează telefonic și îi întreabă cum se simt și dacă au nevoie de ceva.

Rep.: Cam câte persoane cu vârsta peste 65 de ani trăiesc în orașul Sovata?

F.L.Z.: Conform statisticii, avem aproape 1.800 de persoane cu vârsta peste 65 de ani, din care noi am apucat deja să identificăm care nu au rude, aparținători, un ajutor. Îi sunăm pe cei care au telefon și îi întrebăm de ce au nevoie, iar colegii mei de la compartimentul de Asistență Socială se deplasează la fața locului pentru a vedea ce probleme au și cum îi putem ajuta.

Rep.: Vi s-a solicitat de către Prefectura Mureș să puneți la dispoziție spații pentru carantinare?

F.L.Z.: Nu. Însă era hotărât la nivel local ca în cazul în care va fi nevoie, să punem la dispoziție pentru carantinare tabăra pentru copii.

Rep.: Cum se desfășoară în prezent activitatea din cadrul Primăriei orașului Sovata?

F.L.Z.: Relațiile cu publicul se desfășoară numai on-line și telefonic deja de o săptămână. Activitatea în Primărie însă se desfășoară în toi, am închis ce era de închis, creșe, școli, spații pentru cultură, dar la birou se lucrează deoarece este de mult de lucru, mai ales cu identificarea persoanelor care au nevoie de ajutor, precum și cu sprijinirea acestora, cu rezolvarea problemelor sociale.

Rep.: Afectează această criză iscată de pandemia de Covid-19 proiectele și investițiile administrației locale din Sovata?

F.L.Z.: Adevărul e că acum aproape nimeni nu poată să spună cu exactitate ce efecte va avea această criză. Vedem că deja sunt efecte și se spune că vor fi și alte efecte, dar noi, acum, am utilizat perioada aceasta de timp în care totul în stațiune este închis pentru a pregăti proiecte care pot fi executate. Erau câteva proiecte planificate să se desfășoare în stațiune și acum le executăm. De exemplu, modernizarea iluminatului public, respectiv schimbarea stâlpilor din beton cu stâlpuri ornamentale, iar cablajele pentru curent electric slab vor fi introduse sub pământ. Din fericire, aceste lucrări se pot executa în această perioadă. Proiectul și autorizațiile de construcție erau pregătite, fondurile sunt alocate din buget. Momentan din păcate nu e nimeni în stațiune deoarece sunt închise toate unitățile de cazare, dar acum se poate lucra liniștit deoarece nu deranjăm pe nimeni. Noi sperăm ca o să trecem cu bine și peste această problemă care a apărut din cauza acestui virus, viața trebuie să reintre în normalitate, iar atunci noi trebuie să fim pregătiți să îi așteptăm cum se cuvine pe cei care vor reveni în Sovata.

Rep.: Ați discutat cu reprezentanții mediului de afaceri din Sovata?

F.L.Z.: Desigur. La început și noi speram că această problemă iscată de apariția virusului Covid-19 nu o să afecteze turismul și renumele stațiunii, dar până la urmă ne-am dat seama că problema aceasta e pe plan mondial. S-au închis restaurantele și hotelurile, iar acum am ajuns la restricția de ieșire din casă. Asta e, nu e bine pentru nimeni, dar sperăm că până la urmă totul va fi bine și va reveni la normal, să fim demni de renumele pe care îl are stațiunea Sovata.

A consemnat Alex TOTH