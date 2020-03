ULTIMA ORĂ! Viceprimarul Sergiu Papuc propune folosirea bugetului ”Zilelor Târgumureșene” pentru dezinfectări!

Share



Viceprimarul municipiului Târgu-Mureș, Sergiu Papuc, a scris duminică, 29 martie, pe pagina sa de Facebook, un text intitulat ”Dezinfectare trotuare, alei din jurul spitalelor”, în care propune redirecționarea sumelor prevăzute pentru ”Zilele Târgumureșene” în vederea dezinfectării unor spații publice.

”Sumele de bani prevăzute în buget pentru ”Zilele Târgumureşene”, şi alte manifestări publice vor trebui redirecţionate cu prioritate către dezinfectarea domeniului public şi a scărilor de bloc. Aceste mesaj mi-a parvenit de la un manager de spital care l-a primit la rândul lui de la ministerul Sănătăţii. ”Rog managerii să apeleze la structurile administrației publice locale să vă sprijine în dezinfecția aleilor, curților interioare, spațiile din jurul clădirilor cu soluții pe baza de clor. La intrarea in clădiri, secții să fie tot timpul preşuri/covoraşe, care sa fie îmbibate cu soluție dezinfectantă pe baza de clor. Aveți grijă mare la curățenia/ dezinfecția în secții, respectați metodologia specifică. Referitor la personal faceți echipe, ture, garda, sa nu vina toată lumea odată la serviciu.” Consider că în acest an prioritățile s-au schimbat şi putem supraviețui fără manifestări publice. Nădăjduiesc ca nici un reprezentant al vreunui partid politic nu se va opune acestui demers. Sănătate tuturor!”, a scris social-democratul Sergiu Papuc.

(Redacția)