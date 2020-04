REACȚIE. Péter Ferenc, despre suspendarea managerului Spitalului Clinic Județean Mureș: ”Este o măsură grăbită”

Share



Președintele Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc, a anunțat vineri, 3 aprilie, prin intermediul unui comunicat de presă, că Spitalul Clinic Județean Mureș, instituție subordonată Consiliului Județean Mureș, este pregătit să primească pacienții bolnavi infectați cu virusul Covid-19.

Potrivit președintelui Consiliului Județean Mureș, ”din cei 3,7 milioane de lei alocați, în ultimele două săptămâni de Consiliul Județean Mureș, pentru măsurile de pregătire, au fost achiziționate noi echipamente și aparate medicale pentru a întări capacitatea spitalului și au fost completate stocurile de echipamente de protecție și de dezinfectanți”, iar ”în momentul de față, peste 25.000 de măști chirurgicale, peste 50.000 de mănuși chirurgicale, aproximativ o jumătate de milion de mănuși de examinare și aproape 9.000 de combinezoane de protecție sunt disponibile personalului medical, urmând ca în baza comenzilor lansate la diferiţi furnizori aceste cantități să crească.”

Referindu-se la episodul din urmă cu o zi, când prefectul județului Mureș, Mara Togănel, l-a suspendat din funcție pe dr. Ovidiu Gîrbovan, managerul Spitalului Clinic Județean Mureș, Péter Ferenc a declarat: „Starea de urgență îi conferă prefectului puterea de a demite dintr-o clipă în alta chiar și un director de spital care și-a câștigat poziția prin concurs. Deși consider că este o măsură grăbită, am luat act de decizia prefectului. Dr. Ovidiu Gârbovan este managerul instituției de aproximativ o jumătate de an. Datorită lui spitalul nostru este una dintre cele mai bine pregătite instituții medicale în ceea ce privește lupta împotriva epidemiei de coronavirus. Îi mulțumesc domnului doctor și întregului personal al spitalului pentru munca grea pe care au depus-o în ultimele săptămâni pentru sănătatea locuitorilor județului nostru!”

