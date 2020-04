VIDEO: Dorin Florea: ”Medicina târgumureșeană se năruie din cauza unor oameni mărunți!”

Share



Primarul municipiului Târgu-Mureș, Dorin Florea, a publicat miercuri, 1 aprilie, pe pagina sa de Facebook, un text în care vorbește despre criza generată de pandemia de Covid-19.



”Dragi tîrgumureșeni, cu regret constat că această perioadă de criză este propice mediocrității care se întrece în a ieși în evidență cu tot felul de aberații. Mă îngrijorează foarte mult ceea ce se vorbește în spațiul public pentru că, folosită emoțional, această perioadă poate duce la decizii greșite, cu urmări grave.

Nu văd poziții ale reprezentanților din Colegiul Medicilor, din direcțiile de sănătate publică (deși nu le mai iau în calcul, pentru că sunt politruci acolo, care spun ce vor liderii lor de partid). Medicii trebuie să lucreze, știu că este o situație dificilă și fac apel Consiliului Județean, să asigure personalului sanitar, echipamentele necesare.

Târgu Mureș are o uriașă problemă, după ce a pierdut spitalul teritorial. Din acel moment trebuia să fim conștienți că vom avea un spital de categoria a doua! Noi trebuie să facem o analiză foarte serioasă și competentă cu specialiștii în domeniul sanitar, care să spună limpede care este necesarul pentru județul nostru. Aud tot felul de declarații cu privire la faptul că se construiesc noi spitale. Acum e nevoie de astfel de declarații pur electorale? Trebuie făcută o inventariere clară asupra paturilor de reanimare de la toate clinicile din oraș. Trebuie ținut cont și de mediul privat, care e complementar, are dotări și ocupă un segment important. Nu te apuci și faci ca prostul sute de paturi de reanimare și nu știi cui te adresezi!

Nu confundați spitalul, cu ceea ce există la ora actuală! Vorbim aici de stabilimente administrate de șefi de clinică, cu o activitate legată de UMF.

Îmi rezerv dreptul de a avea o discuție serioasă pe problema sănătății în Târgu Mureș. Să nu creadă cineva că făcând administrație locală nu m-a interesat domeniul sanitar. Dimpotrivă.

Târgu Mureș a avut și are vocație. Medicina târgumureșeană a rămas sustenabilă, dar și acest domeniu se năruie din cauza unor oameni mărunți, ce nu au înțeles și nu vor înțelege niciodată ce înseamnă acest oraș și unde poate duce mirajul numărului mare de studenți și a numărului mare de clinici inventate peste noapte. Îmi e teamă că vom ajunge în situația lui Ghiță Măcelaru și că personalul medical va ajunge să stea în fața secțiilor să invite oamenii în clinici la operație.”

(Redacția)