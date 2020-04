COVID-19 a dat startul la militarizarea urbană, iar pentru mediul de afaceri se deschide o nouă piață miltară NATO

Share



In contextul #coronavirus militarizarea urbana devine solutie si strategie de gestionare a crizelor in lant, avand in vedere ca infrastructurile critice urbane sunt vulnerabile prin incapacitatea lor de reactie la nivel intersistemic in vederea contracararii noului fenomen de biosecuritate si biosiguranta – COVID 19.

Cel mai probabil, monopolul statelor-natiuni asupra puterii devine “trecut”, la fel ca si securitatea nationala, ca unic concept de aparare colectiva. Consideram ca, noua paradigma de securitate face loc, mai mult ca oricand dimensiunii de securitate si rezilienta urbana, insa cu mentiunea ca se va contura tot mai mult ca infrastructura critica urbana – dimensiunea MILITARA.

Este evident că ne indreptam spre o militarizare urbană, daca avem in vedere intensificarea riscurilor si amenintarilor la adresa securitatii si rezilientei urbane. Pe de o parte, cel mai probabil, Guvernele urmeaza sa adopte o strategie tactica si operationala militară pentru contracararea razboiului asimetric, avand in vedere ca pandemia #coronavirus a demonstrat incapacitatea reactiei guvernamentale de a raspunde intersectorial la nivel intersistemic si nevoia de reformare a leadership-ului politic contemporan.

Pe de altă parte, atât în ​​țările dezvoltate, cât și în cele în curs de dezvoltare, militarizarea urbană devine o solutie, prin estomparea “frontierelor” intre efectivele de ordine si siguranta publica si cele militare, acest lucru incepand inca din perioada emergentei companiilor private de securitate. Pe scurt, asistam la interconectarea actorilor publici si privati in sfera de ordine si siguranta publica, ceea ce schimba gradual paradigma tradițională a securității naționale.

Prin urmare, criza #coronavirus a scos la lumină anumite ambivalențe despre puterea statului, avand in vedere fatul că actuala criza a permis militarizarea care înlătură relația obișnuită între lege și libertățile civile. Criza #coronavirus vine cu un nou regim științific și politic, oportunitatea instituirii starii de urgență constand in faptul ca excepția devine norma.

Militarizarea sectorului medical public in contextul #coronavirus

Potrivit unei analize, publicata recent de caravanaurbana.ro, sub titlul “COVID-19 – primul eveniment de biosecuritate si biosiguranta cu implicatii militare la nivel urban”, mentionam ca “Acum, revenind la situatia noastra, cred că lecțiile cele mai mari in contextul COVID-19, vor fi mai degrabă în jurul infrastructurilor critice de sănătate publică și în jurul capacitatii de reactie de la nivelguvernamental, pentru ca, în esență, este un eveniment noneconomic. Este mai mult un eveniment biologic, care are implicatii debiosecuritate si biosiguranta urbana/nationala/globala.”

Detalii: https://caravanaurbana.ro/2020/03/23/covid-19-primul-eveniment-de-biosecuritate-si-biosiguranta-cu-implicatii-militare-la-nivel-urban/

In acest sens, potrivit declaratiei de presa a presedintelui Klaus Iohannis, Spitalul Judetean din Suceava urmeaza sa fie militarizat pentru ca focarul de #coronavirus sa fie monitorizat si gestionat prin metode si strategii tactice, operationale si de strategie militare. Aceasta decizie, a survenit in urma decalararii Mun. Suceava – ca primul oras din Romania care intra in carantina totala.

In acest sens, indicatorii de avertizare timpurie (EW) arata, ca cel mai probabil, tendinta este de militarizare graduala a infrastructurilor critice urbane in contextul COVID-19. Asa cum mentionam, recent intr-o analiza strategica publicata pe caravanaurbana.ro – “Dimensiunea militara – al patrulea pilon strategic al dezvoltarii durabile pentru asigurarea securitatii si rezilientei urbane in contextul COVID-19”: “In acest context, se recomanda reinterpretarea “Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030”, unde dimensiunea MILITARA devine PILON STRATEGIC, alaturi de ceilalti trei piloni – economic, mediu, social.”.

In plus, potrivit surselor publice, noul manager al Spitalului Județean Suceava este colonelul medic Daniel Ionuț Derioiu, director medical al Spitalului Militar de Urgență „Regina Maria” Brașov, ceea ce certifica tendinta de militarizare a leadership-ului decizional, inclusive la nivelul sectorului medical public.

Prin urmare, NATO URBAN MEDICAL devine certitudine! Infrastructurile critice medicale urbane se interconecteaza cu dimensiunea MILITARA MEDICALA in contextul COVID-19, prin abordare interdisciplinara/intersectoriala. Workshop-urile organizate, anul trecut, de caravanaurbana.ro, pe tema NATO URBAN MEDICAL, și-au dovedit sustenabilitatea in contextul COVID-19.

Detalii: https://caravanaurbana.ro/2020/03/22/dimensiunea-miltara-al-patrulea-pilon-strategic-al-dezvoltarii-durabile-pentru-asigurarea-securitatii-si-rezilientei-urbane-in-contextul-covid-19/

De asemenea, in articolul cu titlul “Are Romania sanse sa devina model de strategii militare integrate la nivel urban pe flancul de s-e nato, in contextul pandemiei COVID-19?!, veneam cu predictia strategica potrivit careia “Intervențiile militare, în zonele urbane intens concentrate, vor necesita participarea și cooperarea unei game largi de actori de securitate, inclusiv autorități civile, poliție, societate civila, mediul academic, medical, economic și personal militar. In consecință, forțele miitare urmand să fie echipate pentru a rezolva provocările emergente în mediul urban in situatii de urgenta/crize urbane, prin comunicări strategice și masuri de securitate integrate public-privat-cetatean, adica mobilizarea si operationalizarea de Brigazi NATO URBAN, Romania urmand sa devina model de strategii militare integrate la nivel urban pe flancul de S-E NATO, in contextul pandemiei COVID-19.”

Detalii: https://caravanaurbana.ro/2020/03/19/are-romania-sanse-sa-devina-model-de-strategii-militare-integrate-la-nivel-urban-pe-flancul-de-s-e-nato-in-contextul-pandemiei-covid-19/

Cluburile de Afaceri NATO si resursele financiare alocate de NATO, in contextul “Romania furnizor de securitate regional pe flancul de S-E al Aliantei”

In urma cu aproximativ un an, ca parte din dezvoltarea proiectului NATO URBAN, a inceput setul de analize, seminarii, work-shopuri, emisiuni TV, infiintarea CLUBURILOR DE AFACERI NATO, la care s-au adaugat interviuri media, incluzand ca tematica securitatea si rezilienta urbana, protectia infrastructurilor critice (catastrofe naturale, razboi hibrid, pandemii etc.)

Proiectul, aflat in derulare, s-a focalizat in prima etapa pe orasele aflate in vecinatatea bazelor militare, afiliate parteneriatelor strategice militare NATO/US, astfel dezvoltandu-se trei directii majore: NATO URBAN, NATO URBAN MEDICAL si NATO URBAN MARITIM.

Infiintarea CLUBURILOR DE AFACERI NATO, ca parte din viziunea strategica NATO URBAN, castiga relevanta si utilitate in contextul actual, cand BAZA NATO de langa Bucuresti a dat startul la licitatii de 18 milioane de euro.

Anul trecut, intr-un interviu pentru Transilvania Business emiteam predictii strategice: „În acest context, mediul de afaceri din vecinătatea urbană a Comandamentului NATO și a celorlalte baze militare româno-americane vor intra pe o piață comercială nouă prin certificarea furnizorilor de produse și servicii ca agenți economici NATO la iniţiativele, proiectele sau programele internaţionale organizate de MApN și structurile militare NATO.”

Detalii: https://www.transilvaniabusiness.ro/2019/07/18/cum-reconfigureaza-comandamentul-nato-de-la-sibiu-mediul-de-afaceri/

De asemenea, recent, intr-un articol publicat pe caravanaurbana.ro, mentionam ca “[..]lecțiile pe care mediul de afaceri le va invata, in contextul alertei COVID-19, este operatinalizarea planificarilor strategice prin metoda scenariilor alternative si interconectarea lor la mecanismele militare de gandire si actiune.”

Detalii:https://caravanaurbana.ro/2020/03/23/covid-19-primul-eveniment-de-biosecuritate-si-biosiguranta-cu-implicatii-militare-la-nivel-urban/

Astazi, predictiile emise de caravanaurbana.ro, devin realitate! FIRMELE CERTIFICATE NCAGE au sansa de a beneficia de resurse financiare alocate de Alianta prin MAPN, in urma anuntului dat publicitatii de catre MAPN, dupa cum urmeaza: “Bază NATO lângă București: Ministerul Apărării contractează lucrări de 18 milioane de euro pentru o bază temporară în Tunari. Ministerul Apărării Naționale, prin Unitatea Militară 02523, contractează lucrări pentru construcția unei baze de staționare temporare a NATO lângă București.”

Detalii:https://www.economica.net/baza-nato-langa-bucure-ti-ministerul-apararii-contracteaza-lucrari-de-18-milioane-de-euro-pentru-o-baza-temporara-in-tunari_182181.html

De asemenea, SEAP publica un anunt de participare la licitatia organizata de MAPN, in ceea ce priveste lucrarile de executie pentru proiectele clasificate NATO SECURITY INVESTMENT PROGRAME:“Lucrări de execuție aferent proiectului clasificat NATO Security Investment Programe aferent pachetului de capabilităţi CP 9A0996 – RSOM (Reception, Staging and Onward Movement), NSIP 3RS35002 “Realizare bază de staționare temporară” Valoarea estimată a achiziției este 18.318.877,68 euro fără TVA echivalentul a 85.591.292,18 lei – curs de referinta:1 euro = 4,6723 lei (curs oficial NATO trimestrul III 2019). Valoarea cheltuielilor diverse şi neprevăzute 2.298.914,29 euro fără TVA, echivalentul a 10.741.217,22” lei.

Detalii:http://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100091756?fbclid=IwAR2jwk1P1sCpwus3z0rubhA59ZUd5mAg5yH6-e-CH8hzKUsiDPY_asz_qkk

Mentionam ca, Consiliul Nord Atlantic al NATO a avut joi, 2 aprilie, după amiază o reuniune la nivelul ministrilor de externe, dedicata crizei #coronavirus in principal. Dupa reuniunea ce a avut loc online, Secretarul General NATO Jens Stoltenberg a sustinut o conferinta de presa, unde liderii NATO au vb despre modelul Armatei Romane si extinderea capacitatii aliate impotriva #coronavirus.

Detalii:https://www.stiripesurse.ro/in-pandemia-de-coronavirus-nato-da-un-raspuns-exclusiv-romaniei-privind-implicarea-aliata-impotriva-virusului_1448754.html?fbclid=IwAR1Og3IJrdAmPSvRaLQOgVOI7KGSDEYi3UwPS0u_eRgnWkt-WpEwKqCfxRs

Analiza realizata de catre:

D-l Victor Aileni, Ex-Senator al Romaniei în Comisia Militară, actualmente coordonatorul departamentului de analiza si planificare strategica al firmei MabeInvest LLC SUA/Romania. În portofoliul său se regăsește consultanța acordată pentru baza militara de la Kogalniceanu (2007) și pentru construcția Scutului Antirachetă de la Deveselu.

Dr. NEACȘU STELUȚA MĂDĂLINA este Doctor in Informatii si Securitate Nationala și oferă expertiză în securitate si rezilienta urbana, politici si strategii NATO/UE, NATO URBAN, analiza de intelligence, competitive intelligence, juridic-administrativ, GDPR etc.

Sursă: https://caravanaurbana.ro/