VIDEO: ”Inimi mari pentru inimi mici”, campanie lansată de Horațiu Suciu și Salvați Copiii România!

Sunt necesari 300.000 de lei pentru a-i ajuta să lupte în continuare pentru viața celor mici!

Vă invităm să vă alăturați campaniei ”Inimi mari pentru inimi mici”, o campanie în parteneriat cu Organizația ”Salvați Copiii România”.

Este nevoie de materiale sanitare de protecție la Institutului pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu-Mureș (”Institutul Inimii”, este nevoie de umărul fiecăruia dintre noi, pentru a întări sistemul medical. Este nevoie de solidaritate! Nu avem niciun minut de irosit.

Contribuția ta poate face diferența!

Susține echipa doctorului Horațiu Suciu printr-o donatie către Organizația Salvați Copiii România, ONG care va gestiona furnizarea materialelor medicale.





Poți ajuta în trei moduri:

Donație

– Cont bancar: RO43 RNCB 0071 0114 3479 0083

– Prin SMS la 8844 cu textul “SALVEZ”

Prin donație online cu cardul

– https://www.salvaticopiii.ro/…/situatii-de-urge…/coronavirus

Like&Share:

– https://www.facebook.com/inimimaripentruinimimici/ – pentru a primi notificari legate de campanie iar mesajul nostru să ajungă departe.

Redăm, în rândurile de mai jos, mesajul transmis de prof. dr. Horațiu Suciu, şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din Institutul pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş.

”Dragii mei,

Vă mulțumesc tuturor pentru implicare, pentru modul pro-activ in care va manifestați și pentru ceea ce ati făcut pana in prezent; sunt mândru de voi toți și știți asta!

Rugămintea mea este să nu uitati că există un al treilea spital în Târgu Mureș care din punctul meu de vedere face cinste orașului, județului și țării noastre. Acesta este Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant cu cele 5 clinici, 210 paturi, 30 de paturi de terapie intensiva, 650 personal medical din care peste 100 de medici care sunt gata sa intre in “lupta”, având inclusiv paturi destinate pentru pacienți COVID.

Am scris aceste rânduri pentru că in contextul pandemiei Covid-19, Institutul Inimii are nevoie de donații pentru achizitionarea de materiale de protecție pentru personalul medical.

Exista o percepție greșită conform căreia în Târgu Mureș exista două spitale, zilnic deservim UPU din structura SCJU Târgu Mureș prin consulturi de specialitate și preluarea urgențelor cardiovasculare.

În centrul nostru este o intervenţie de rutină. Operăm nou-născuţi practic în fiecare săptămână, pentru că suntem deocamdată singurul centru naţional unde se pot face aceste intervenţii pe nou-născuţi.

Împreună vom reuși să temperăm evoluția coronavirusului!

Orice ajutor ne este de folos în contextul în care asigurăm urgențele de cardiologie și chirurgie cardiovasculară din întreaga Transilvanie, iar personalul medical trebuie protejat și ajutat!

A salva viaţa copiilor este cred că cel mai frumos lucru dar este şi o muncă plină de responsabilitate.

Vă mulțumesc anticipat și va doresc multă sănătate tuturor.”

(Redacția)